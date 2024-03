Decidiu ainda abandonar as sanções económicas e financeiras impostas à Guiné Conackry, bem como levantar as restrições ao recrutamento de cidadãos do Mali para postos no seio das instituições da CEDEAO.

Nesta senda, preocupado com o futuro da organização, o Presidente da Nigéria e da CEDEAO, Ahmed Tinubu, instou os líderes da África Ocidental a repensar a sua estratégia em relação aos países da região onde ocorreram golpes de Estado militar.

Golpes com pendor pró-Rússia, mas, sobretudo, contra a neocolonização francesa e, que na generalidade, contam com o apoio de uma geração de jovens africanos que reivindica o fim da neocolonização económica e política que está na base da pobreza desses países.

Esta pobreza impede que "a Independência e as liberdades políticas" sejam "sentidas por todos" e tornam os Estados "vulneráveis a fragmentações e divisões, tribalismos, regionalismos e ingerências externas e suas manipulações para guerras internas", de acordo com os filósofos moçambicanos Severino Ngoenha e José Castiano, no livro "Pensamento Engajado".

Tinubu, que se referia ao Mali, Burkina Faso, Níger e Guiné Conackry, numa cimeira de emergência dos chefes de Estado da organização, realizada a 24 de Fevereiro, em Abuja, convidou os seus colegas a reexaminar a "abordagem actual na busca da ordem constitucional em quatro dos nossos Estados-membros".

Este arrepiar caminho da CEDEAO só surge depois da decisão-conjunta do Mali, Níger e Burkina Faso de abandonarem a organização regional e unirem-se à AES, Aliança dos Estados do Sahel, uma posição contra as draconianas sanções impostas pela CEDEAO aos países em causa.

Fundadores do bloco regional em 1975, os três "rebeldes", liderados por juntas militares saídas de golpes de Estado, criaram a AES também como oposição à "instrumentalização" da CEDEAO por Paris, bem como contra a ameaça dessa organização de intervir militarmente no Níger para repor no poder o deposto Presidente pró-França, Mohamed Bazoum.

Assim, a AES nasce como um pacto de defesa comum contra a CEDEAO e um bloco sólido contra a política "France-Afrique", instrumento francês de espoliação e neocolonização da região.

Como "saída da colonização", segundo o general Abdourahamane Tiani, líder da junta militar do Níger, os três Estados decidiram ainda abandonar o Franco CFA, moeda comum de oito países do grupo, gerida por Paris para o controlo financeiro desses Estados africanos.

"A moeda é um sinal de soberania", acrescentou Tiani, antes de assegurar que os países da AES estão "empenhados num processo de recuperação da (sua) soberania total".

Depois destes anúncios e confrontado com a firmeza do Mali, Burkina Faso e Níger, o Presidente da Nigéria exortou estes países a "reconsiderar a decisão", defendendo que "não deveriam considerar a nossa organização como inimiga".

Se, por um lado, a anunciada ruptura com a CEDEAO por parte dos três Estados citados fez soar as campainhas da liderança do bloco regional que se mostra alarmada com o seu possível desmoronamento, por outro, perante golpes de Estado constitucionais pró-Ocidente, a organização pouco ou nada faz.

Por isso, é fácil concluir que foi a contar com esta dualidade de critérios que o Presidente Macky Sall, no início de Fevereiro, se decidiu, num golpe de Estado constitucional, a adiar as presidenciais do Senegal (jóia da coroa francesa) por 10 meses e, com isso, prolongar o seu mandato em, pelo menos, mais um ano.

A tentativa de golpe, que mereceu da CEDEAO nada mais que lamentações e um apelo para que as eleições se realizassem "o mais rápido possível", só foi travada pelo Conselho Constitucional local que anulou o decreto de Sall, quase duas semanas a seguir, depois de uma onda de violência que causou a morte a pelo menos três jovens opositores.

A CEDEAO demonstrou a mesma passividade em Dezembro de 2023, quando o bissau-guineense Umaro Sissoco Embaló, em outro golpe constitucional, dissolveu um parlamento com maioria qualificada e demitiu o Governo para retirar o PAIGC da governação, controlar todos os poderes do País e se perpetuar no Poder.

Uns anos antes, em 2020, o músculo do bloco regional também desaparecera perante Alassane Ouattara, outro filho querido de França que, contra todos os preceitos democrático-constitucionais, numa artimanha, conseguiu ser reeleito para um muito contestado e autocrático terceiro mandato.

Estes exemplos mostram, por um lado, uma CEDEAO fraca, que encolhe os ombros, finge, ignora ou subestima a gravidade dos golpes constitucionais para a estabilidade de uma região atingida por ataques jihadistas, e, por outro, que esse silêncio cúmplice acentua o descrédito da organização.

A atitude da CEDEAO dá razão a Arikana Chihombori-Quao, do Zimbabwe, antiga representante permanente da União Africana em Washington, que tem denunciado a subjugação de líderes do bloco regional aos interesses e caprichos ocidentais, particularmente de França.

Conta Arikana Chihombori-Quao que "se você é um presidente africano que chega ao poder, dizem-lhe que, desde que fique longe de discussões relativas à presença militar no país, do treino, equipamento dos seus militares por França, não fale sobre os recursos naturais cujas empresas francesas têm o primeiro direito de aprovação e continuar a depositar as reservas bancárias do seu país no Banco Central francês, estará livre para governar o seu país da maneira que quiser."

A diplomata africana manifesta-se, desta forma, contra os lucros franceses de cerca de 500 mil milhões de euros/ano, com a emissão e controlo do Franco CFA, uma moeda criada em 1945, durante o período colonial, como Franco das Colónias Francesas e que se mantem como grande fonte de enriquecimento de Paris e de empobrecimento dos africanos.

Moeda de oito países da África ocidental (Benin, Burkina Faso, Costa do Marfim, Guiné-Bissau, Mali, Níger, Senegal e Togo) e seis da região central (Camarões, República Centro-Africana, Congo-Brazzaville, Gabão, Guiné-Equatorial e Tchad), e um dos instrumentos franceses de subjugação do continente que se junta à exploração, controlo, comercialização e, até, determinação dos preços das matérias-primas.

Com o comportamento acima descrito, Paris transformou, por exemplo, o Níger na sua "galinha dos ovos de urânio" que tem alimentado as suas centrais nucleares e fez da pátria dos nigerinos quarto maior produtor mundial de urânio, um dos mais empobrecidos do mundo, com menos de 20% da população com acesso à electricidade.

No quadro deste colonialismo económico ou "imperialismo financeiro", segundo diversos analistas, os países do Franco CFA são obrigados a guardar 50% das suas reservas internacionais no tesouro francês, não podendo utilizar mais do 15% do seu próprio dinheiro sem pagar altos juros definidos por Paris.

Para proteger esse negócio escravo, sustentador do elevado nível de vida dos franceses, ao longo da História, Paris assassinou ou derrubou dezenas de líderes africanos que tentaram libertar os seus países dessa opressão chamada Franco CFA.

Entre as vítimas de França, destacam-se Sylvanus Olympio, líder do Congo, assassinado em 1963, Modibo Keita, primeiro Presidente do Mali, derrubado em 1968 e Thomas Sankara, líder do Burkina Faso, assassinado em 1987. O líder líbio, Muammar Kadhafi, autor do projecto de criação de uma moeda única africana para acabar com o Franco CFA e fazer face ao dólar e ao euro, morto em 2011 pelos Estados Unidos, Inglaterra e França, é outra das vítimas.

Consciente de que, com a criação da AES, outros países podem também aderir à luta pela libertação das amarras neocoloniais e tornar irrelevantes projectos que vão contra a soberania completa dos Estados africanos, a CEDEAO enterra o machado de guerra e tenta agora mostrar a atitude conciliatória que sempre rejeitou.

Ciente ainda da importância geoestratégica da região do Sahel, rica em carvão, ferro, calcário, fosfatos, manganês, petróleo, gás, ouro e outras pedras preciosas, a CEDEAO dá sinais de estar a fazer o jogo das potências ocidentais que se recusam a perder o controlo da região e seus recursos.

