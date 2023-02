Galvanizando as nossas forças na preparação do nosso salto para a unidade pan-africana mundial". Sob esse lema, o I Congresso ordinário do Partido Revolucionário de todos os Povos Africanos (PRTPA), realizado em Bissau, entre 15 e 20 de Janeiro, serviu de base para o relançamento do pan-africanismo. Para além dos anfitriões do Partido Africano para a Independência da Guiné e Cabo Verde (PAIGC), delegações do Burkina Faso, Ghana, Quénia, Azânia (África do Sul), Senegal, Canadá e Estados Unidos assumiram claramente que o PRTPA tem a ideologia assente no nkrumahismo-toureismo-cabralismo.

Com isso, o PRTPA, que se inspira nos princípios da construção pan-africana defendida por revolucionários africanos dispersos pelo mundo, assume como ideólogos e estrategas da organização três ícones pan-africanistas, nomeadamente Kwame Nkrumah, pai fundador da Ghana, Sekou Toure (Guiné-Konakry) e Amílcar Cabral (fundador das nacionalidades guineense e cabo-verdiana).

Ideais que, segundo o líder do PAIGC, Domingos Simões Pereira, "felizmente sobrevivem com a presente geração e a vontade de prosseguir essa luta", motivo que esteve na base da convocação do referido congresso que decorreu na sede do PAIGC.

Ao incluírem a referência ao cabralismo nos documentos do partido, até então inexistente, os congressistas sublinharam a "marca política de Cabral no desenvolvimento ideológico e estrutural do PRTPA, desde a sua criação".

Para os membros do PRTPA, citando Amílcar Cabral, "lutar com braços nas mãos não é suficiente. É necessário lutar com a consciência política na cabeça de alguém. É necessário que estejamos cientes de que é a consciência de um homem que guia a arma, e não a arma que guia a sua consciência".

Na opinião dos revolucionários africanos e afrodescendentes, o Congresso constituiu um "momento significativo" na vida da formação, fundada, em 1968, por Kwame Nkrumah, Amílcar Cabral, Sekou Toure e Ethel Minor, activista americana dos direitos cívicos, membro do Partido Panteras Negras e da Associação Nacional para o Progresso das Pessoas Racializadas (NAACP).

Criado como uma fusão de partidos revolucionários de África e de afrodescendentes, o PRTPA quis também, neste seu primeiro conclave, assinalar os 50 anos do assassinato de Amílcar Cabral, pan-africanista, revolucionário e líder fundador do PAIGC, bem como homenagear os outros fundadores.

Presente em 33 países africanos e integrado por partidos revolucionários, O PRTPA, que nasceu da necessidade de "contribuir para a libertação e unidade do continente", aponta hoje o neocolonialismo como o "inimigo principal do povo africano", de acordo com Rafiki Morris, um dos organizadores do Congresso.

O partido justifica a realização do seu primeiro congresso só depois de 55 anos da sua fundação pelo facto de antes não terem sido "suficientemente fortes" para se tornarem no partido a que se "propuseram ser".

"Hoje estamos mais fortes e comprometidos com a Libertação total e a unificação de África sob um único governo socialista científico", conclui Rafiki.

Este movimento político "socialista, independente e revolucionário", que se afirma como parte integrante do "movimento socialista pan-africano e mundial", inclui a VI região da União Africana, a Diáspora, histórica e recente.

Defende, tal como Kwame Nkrumah, um dos seus maiores símbolos, que a libertação total de África passa por "um governo socialista totalmente africano" como "objectivo principal de todos os negros de todo o Mundo"

O PRTPA lembra ainda o pai da independência do Ghana, ao sublinhar que "todos os afrodescendentes quer tenham nascido na Europa , na América do Norte ou do Sul ou das Caraíbas, são africanos e pertencem à Nação Africana".Por isso, acrescenta, sempre de acordo com Nkrumah, que o alcance dos objectivos pelo PRTPA "trará a realização das aspirações dos africanos e afrodescendentes em todos os lugares ao mesmo tempo que promoverá o triunfo da revolução socialista internacional e progresso".

Como partido político pan-africano, o PRTPA deverá, segundo Rema Diallo, diaspórica africana em Londres, dar "primazia a África, colocando-a no centro de cada programa, campanha e objectivo a ser expresso de forma prática e ideológica".

Pondo em prática princípios pan-africanistas, no final do Congresso, pelo menos 50 delegados de diversos países aderiram ao partido anfitrião, o PAIGC, como membros efectivos e receberam os seus cartões de filiados como qualquer militante guineense.

O encontro foi também uma oportunidade para o PRTPA reafirmar o seu empenho na luta pela igualdade de género, sublinhando que "a libertação do povo africano não pode ser concretizada sem a efectiva e genuína libertação das mulheres africanas e que a luta das mulheres africanas não pode ser separada da ampla luta do povo africano".

No quadro desse seu combate pelos direitos das mulheres africanas, em 1980, o PRTPA criou o seu braço feminino, a União Revolucionária de Mulheres Africanas (URMA), com o objectivo de "garantir que todos os vestígios de sexismo sejam extirpados do partido e da sociedade em geral e que mulheres e homens sejam educados sobre o papel revolucionário das mulheres na revolução africana".

A URMA tem ainda a missão de "garantir que a voz, os interesses e as energias das mulheres africanas estejam completamente integrados em todos os aspectos do nosso trabalho para construir o PRTPA e uma nação africana livre".

O primeiro Congresso do PRTPA coincidiu com o anúncio feito pelo primeiro-ministro burkinabe de transição, Joachim Kyelem Tambela, de negociações entre o Mali e o Burkina Faso para a unidade destes dois países e a constituição da Federação Mali-Burkina Faso.

Questão que, para o citado partido africano, representa um "tremendo passo em frente para o pan-africanismo" e que deve levar a "todos africanos conscientes no continente e no exterior a mobilizarem-se para defender estes dois estados africanos nos seus caminhos pela auto-determinação."

Mali e Burkina Faso, dois países-membros da Comunidade Económica dos Estados da África Ocidental (CEDEAO), enfrentam o terrorismo da Al-Qaeda em seus territórios e são governados por autoridades de transição depois dos golpes de Estado de Maio de 2021 e de Setembro de 2022, respectivamente.

Exprimindo a sua solidariedade com as autoridades de transição burkinabes, no diferendo com a França, o PRTPA manifesta-se, nas redes sociais, "definitivamente ao lado de qualquer coisa que mova o Burkina Faso do campo ocidental para a soberania e Unidade Africana no contexto de um mundo cada vez mais multipolar".

Diferendo iniciado com o golpe de Estado de Setembro, agravado no início do ano, com a expulsão do embaixador francês acreditado em Ouagadougou, decretada pelas autoridades de transição por "perda de confiança".

Antes, a França protestara contra a decisão unilateral de Ouagadougou de solicitar a saída das suas tropas do território burkinabe em prazo de um mês, numa carta do Ministério local dos Negócios Estrangeiros que "denuncia e põe termo, na sua totalidade, ao acordo" de dezembro de 2018 "relativo ao estatuto de intervenção das Forças Armadas francesas" no país.

A decisão burkinabe surge depois de acusações e desmentidos sobre alegado envolvimento da França numa tentativa de golpe contra os actuais golpistas acusados por ocidentais de ligações ao grupo russo Wagner.

Na sequência dessas acusações e expulsões, os Estados Unidos retiraram, imediatamente, o Burkina Faso da lista de benefícios comerciais, numa atitude que consubstancia reflexos da guerra fria.