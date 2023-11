Os resultados oficiais da Comissão Nacional de Eleições (CNE) e do Secretariado Técnico de Administração Eleitoral (STAE) atribuem à Frelimo a vitória em 64 das 65 autarquias, apesar da contestação generalizada da população, dos outros partidos concorrentes, de observadores de organizações da sociedade civil, incluindo confissões religiosas, do corpo diplomático, de intelectuais e de destacados membros do próprio partido.

A "megafraude", como os moçambicanos alcunharam o processo, está repleta de paradoxos, como, por exemplo, a leitura da acta dos resultados eleitorais ser feita pelo presidente da CNE que se absteve na votação do documento.

Diversos tribunais distritais anularam eleições em diferentes circunscrições, alegando várias irregularidades, com destaque para a falsificação de editais, dando razão aos partidos da oposição, mas isso não impediu a CNE de confirmar os resultados provisórios.

Ao anunciar os resultados definitivos que dão vitória à Frelimo em todas as autarquias que foram à votos, excepto a Beira, segunda cidade do País, reganha pelo MDM, terceiro maior partido, o presidente da CNE, Carlos Matsinhe, revelou que apenas oito membros do órgão (todos indicados pela Frelimo) votaram a favor do apuramento, cinco votaram contra e dois se abstiveram, incluindo ele próprio.

Matsinhe, bispo anglicano, reconheceu que "a centralização e apuramento" dos resultados das eleições autárquicas "suscitaram acesos debates na CNE", tendo havido "divergências de opinião" sobre "irregularidades e ilícitos" relatados ao longo do processo.

Neste cenário, os tumultos, que se seguiram à divulgação dos contestados resultados, causaram pelo menos quatro mortos, dezenas de detidos e quase paralisaram o País com manifestações diárias, sobretudo nas 13 autarquias em que os dados da contagem paralela da oposição e dos observadores independentes, nomeadamente o Consórcio Eleitoral Mais Integridade, dão vitória à Renamo.

Cidade de Maputo, Marracuene, Matola, Matola-Rio, Moatize, Nampula, Quelimane, Vilankulo, Nacala-Porto, Ilha de Moçambique, Angoche, Cuamba e Chiúre são as 13 autarquias acima referidas.

Nos confrontos, fazendo lembrar a intifada, de um lado, estava a Polícia com gás lacrimogéneo, balas de borracha e tiros com balas reais, enquanto os manifestantes usavam paus e pedras, erguiam barricadas e destruíam propriedades privadas.

Apesar de reafirmar que ganhou as eleições de forma limpa, do lado da Frelimo cresce o número de militantes, simpatizantes, membros históricos ou seus descendentes que denunciam e se distanciam da megafraude.

É o caso de Samito Machel, filho de Josina Machel e de Samora Machel (pai da Independência de Moçambique) que, sem poupar nas palavras, se demarca de "actos antipatrióticos e profundamente antidemocráticos", praticados pela Frelimo neste processo, ao mesmo tempo que alerta que "por todo Moçambique o clamor do povo é de desacordo perante os atropelos flagrantes à integridade das escolhas feitas pelos eleitores".

Em carta dirigida aos seus camaradas de partido, Samito Machel, membro do Comité Central da Frelimo, numa atitude interpretada como o posicionamento da ala samorista, acrescenta que tais actos "corroem o processo democrático, põem em risco a unidade nacional e comprometem a paz que se deseja para o povo moçambicano, independentemente das opções partidárias".

"Com sentimento de profunda identificação com os ideais e história do partido", Samito Machel exprime o seu "total desacordo e desdém" a tais actos que, apesar de realizados "em suposta defesa dos interesses do partido, no ranger e arrepio da verdade, descredibilizam a marca Frelimo perante o povo que por ele jurámos lutar, libertar e defender".

Em plena crise pós-eleitoral, o antigo reitor da Universidade Eduardo Mondlane e primeiro presidente da CNE, Brazão Mazula, veio a terreiro defender a implementação do voto electrónico para pôr fim à desconfiança em períodos eleitorais, nomeadamente dos cidadãos em relação às instituições do Estado e vice-versa.

Mazula denuncia a existência de uma "CNE formal" e de uma "CNE real", de um "STAE formal" e de um "STAE real", afirmações que, na opinião de Teodato Hungana, antigo juiz do Conselho (Tribunal) Constitucional, "permitem compreender melhor como funciona todo o sistema", em que os actos acontecem "de forma orientada, organizada, portanto premeditada".

Neste contexto, várias vozes do País fazem coro das declarações de Teodato Honguana e subscreveram o seu pedido ao Conselho Constitucional (nas vestes de Tribunal Eleitoral) para que analisasse os recursos não apenas do "ponto de vista estritamente legal ou legalista", mas centrando-se na verdade eleitoral e na vontade do eleitorado expressa nas urnas.

Honguana, que define o regime moçambicano como "centralismo presidencialista absoluto", apelou para que "prevaleça a vontade do povo expressa nas urnas, e não qualquer outra coisa, fruto de manipulações, de fraudes, ou de decisões tomadas por quem se refugie e enfie a cabeça nos labirintos, ou nos becos e impasses legalistas, criados para impedir ou dificultar o caminho da verdade".

Por seu turno, Mulweli Rebelo, filho de Jorge Rebelo, ministro da Informação de Samora Machel e antigo secretário da Frelimo para o Trabalho Ideológico e considerado uma das poucas "reservas morais" do partido no Poder, escreve que é "claro que o partido está envolvido em actividades questionáveis, talvez por saber que está prestes a perder".

Em carta endereçada aos "amigos de infância do «Bairro», filhos dos líderes da antiga FRELIMO", Mulweli Rebelo pergunta aos destinatários se "realmente têm orgulho de olhar no espelho e dizer que se identificam com a FRELIMO, que este é o partido escolhido pelo povo, o melhor para governar e que segue os PRINCÍPIOS que diz representar".

"Pessoalmente, sinto vergonha por fazer parte de um grupo elitista que continua a apoiar cegamente um partido ignorante e arrogante, sem uma avaliação crítica das suas acções, mas pelos benefícios pessoais e vantagens que isso traz", desabafa.

Outro paradoxo evidenciado por estas eleições é ver a Renamo, partido criado para combater o regime de Samora Machel, a usar e promover ideias e citações do primeiro Presidente de Moçambique, como "Povo no Poder", aproveitando-se de um aparente distanciamento da Frelimo em relação à herança machelista.

Também é paradoxal, a coincidência total, até nas vírgulas, entre a contagem paralela da Frelimo e a oficial dos órgãos administradores das eleições, num escrutínio contestado por diversas chancelarias e igrejas Católica, Anglicana e Muçulmana, que advogam a "verdade eleitoral como o caminho para a justiça e a paz".

Para a Frelimo, perder para a oposição, a cidade capital, Matola e Marracuene, todas na província de Maputo, Nampula e Quelimane, regiões mais populosas de Moçambique, e a Beira, segunda cidade do País, quando falta menos de um ano para as eleições gerais (legislativas e presidenciais em Outubro de 2024), seria ajudar os seus adversários a criar uma rampa de lançamento para uma campanha vitoriosa rumo ao próximo pleito.

Em contraste com a dinâmica de vitória da oposição, criaria descrença e uma certa apatia nas hostes da Frelimo que, perdendo os principais centros urbanos, perderia também a sua aura de invencibilidade.

Perder os grandes centros populacionais e políticos, mesmo ganhando a maioria das autarquias, equivale a uma vitória com sabor a derrota que coloca o líder da Frelimo como o responsável pelo desaire eleitoral e - fragilizado - com menos hipóteses de condicionar a sua sucessão.

Nyusi, Presidente da Frelimo e do País, cujos mandatos ficam sobretudo marcados pelo seu papel negligente no início da guerra em Cabo Delgado, sua terra Natal, precisava objectivamente de algo mais positivo para deixar como legado. Retirar à Renamo, eterno adversário da Frelimo, todas as autarquias que governava pode ser essa marca.

Mas, com o destapar da megafraude, entrará na História com o título de coveiro da Frelimo como partido com apoio popular, aquele que contribuiu para a consumação do divórcio entre a população e o partido, que ganhou todas as eleições com "maioria qualificada", mas perdeu o Povo.

Já a oposição, citando Elísio Macamo, sociólogo moçambicano e catedrático na Universidade da Basileia (Suíça), "tem uma excelente oportunidade de realmente salvar o país do caos. Ela pode fazer isso interpretando a desobediência cívica como uma luta pela democratização do país".

Com tantos paradoxos, esse escrutínio, uma espécie de deseleição (o inverso do que deve ser uma eleição democrática), vai definir o futuro político-democrático de um País onde a geração Azagaia, assolada por uma elevada taxa de desemprego e de desocupação socialmente útil, vai mostrando ao Poder o esgotamento do regime.

Tópicos relacionados Opinião