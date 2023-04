Numa declaração eloquente, proferida em Maputo, durante uma conferência da Provedoria de Justiça de Moçambique, Graça Machel lembrou "a esses que nos estão a oprimir que nós somos o patrão, temos de desmantelar aqueles poucos que oprimem o povo, que oprimem o cidadão", afirmando ainda que "eles (os opressores) é que têm de ter medo de nós".

A activista, depois de recordar que o "actual Presidente (Filipe Nyusi) disse, durante a tomada de posse, no seu primeiro mandato, que o seu patrão era o povo", concluiu que "então nós temos de lembrar a estes que estão agora a oprimir o povo que nós somos o patrão. Isso deve ser feito de uma maneira ordeira, organizada e respeitosa para com as instituições, mas nós temos de desmantelar o medo neste País".

Para desmantelar o medo, Graça Machel defende a criação de um Movimento Social amplo de consensos, sem cor política, religião ou sexo, com o objectivo de exigir os direitos dos cidadãos, bem como espaços para o exercício da democracia, porque a "soberania vem do Povo".

A declaração de Graça Machel, destacado membro da FRELIMO, partido no Poder em Moçambique, aplica-se na perfeição à realidade política angolana, em que o medo foi transformado em instrumento central de controlo e de opressão dos cidadãos, nomeadamente daqueles que protestam contra as políticas governamentais.

No País, o medo funciona como exercício do Poder, típico das fobocracias, regimes em que o fobocrata ameaça o outro nos seus pensamentos e comportamentos, segundo o filósofo alemão Peter Sloterdijk.

A dinâmica de Poder, nessas sociedades, assente na cultura do medo, visa sempre a unanimidade e o monolitismo como caminho para o totalitarismo.

Nesta fobia, em Angola, dividiram a sociedade entre os afoitos, os bajuladores e os opositores, catalogados como "inimigos da Paz" contra quais o uso da violência e da força está automaticamente justificado.

Num País que sofreu mais de duas décadas de guerra civil, pensar e agir diferente da cartilha estabelecida pelo fobocrata significa algo mimoseado com a anátema de perigoso para a sociedade e para a preservação da Paz e tratado como um potencial impulsionador do regresso à guerra.

Nesta senda, perante uma série de protestos ocorridos nos últimos dias no País, nomeadamente a greve dos professores universitários, as manifestações do Movimento de Estudantes Angolanos (MEA), a espécie de greve geral com a bem sucedida campanha "Fica em Casa" ou o "bater tampas de panela", promovido pelo activista Gangsta, o Partido no Poder respondeu com uma "marcha da paz".

Com esta atitude, o MPLA pretende amedrontar os cidadãos com uma falaciosa hipótese de regresso à guerra, desencadeado por opositores e, por outro lado, convencer os cidadãos de que a garantia da paz depende da mobilização da sociedade à sua volta, para impedir o avanço dos "inimigos da paz".

Essas ameaças são, muitas vezes, amplificadas por outros sectores da sociedade, como confissões religiosas, que reproduzem a mensagem do medo nos seus sermões e põem os seus líderes a participar fisicamente em tais marchas, geralmente na primeira fila.

Para estigmatizar e discriminar velada ou abertamente opositores ou críticos, como aconteceu com o recente Carnaval de condecoração presidencial, o Poder recorre a vários métodos, tais como premiar alguns contestatários pelo seu "bom comportamento", condicionando a sua actuação futura e enviando um aviso aos "mal comportados": se querem ter reconhecimento, têm de aderir às regras do Poder.

Num País com elevadíssima taxa de desemprego e onde o Estado é o maior empregador, por fobia em perder o emprego, o funcionário público abstém-se de se manifestar contra a cartilha do Poder e, muitas vezes, deixa-se utilizar como disseminador da propaganda governamental.

Impulsionado pelo medo de ser castigado ou despromovido por incumprimento de ordens superiores, o polícia acata a orientação que recebe, agride violentamente opositores e manifestantes, mata, se necessário for, para defender a manutenção de um poder decadente e incapaz de atender aos anseios do "Povo Patrão", como lembra Graça Machel.

O medo atinge os empresários que têm de depender da "bênção" do Poder para a prosperidade dos seus negócios, criar postos de trabalho e contribuir para o desenvolvimento da sociedade.

O medo de perder estatuto social e benefícios materiais afecta também intelectuais, jornalistas e académicos que deixam de pensar, investigar e de exprimir o seu pensamento sobre as maleitas do País e os caminhos que a sociedade precisa de trilhar para o seu desenvolvimento.

Essa fobia atinge de forma particular políticos do partido no Poder, que, pensando como Graça Machel, se calam com medo de serem investigados e processados judicialmente sobre o seu passado de beneficiário da corrupção e da má governação que criou a casta de privilegiados material e financeiramente.

Para uma parte da juventude, o medo de ser impedido de estudar numa universidade pública, de ser excluído do acesso à função pública e/ou progressão na carreira dentro da função pública, se não alinharem com a fobocracia, é marcante.

À medida que a sociedade vai perdendo o medo, fruto da maior consciencialização sobre a situação do País, os papéis vão-se invertendo e a fobia das autoridades pela perda de controlo e, eventualmente, do Poder político, cria pânico e desespero que conduzem a adopção de outras formas de prolongar o status quo.

Com o direito ao voto das comunidades angolanas no exterior, numa altura em que a nova vaga de emigração de angolanos abrange milhares de jovens e atendendo à capacidade da Diáspora de influenciar formal ou informalmente as atitudes cívico-políticas dos seus concidadãos no País, agudizou-se o medo que o Poder sente da liberdade de informação, de pensamento e de decisão dos angolanos no estrangeiro.

Neste contexto, o Poder engendrou novas maneiras de reforçar o controlo da Diáspora, para lá dos conhecidos métodos securitários desenvolvidos por embaixadas e afins.

Assim, a Presidência angolana criou o Centro de Articulação com a Diáspora (CAD), com a missão de intoxicar os angolanos no estrangeiro com informações de exclusão e silenciamento da realidade do País, ocultando notícias sobre a real situação de miséria nacional, a que qualquer diaspórico tem acesso, bastando, para tal, ter um smartphone.

Controlado pelo CIPRA, estrutura de propaganda da Presidência angolana, o CAD, segundo o seu director, Alberto Cafussa, é um "espaço de confluência de valores e informações entre Angola e as respectivas comunidades no exterior do país".

Essas iniciativas de milhões ajudam, sobretudo, a precaver o futuro material de fobocratas que vivem apanicados com a possibilidade, mesmo que remota, de perda dos seus lugares de membros da casta dos privilegiados.

Essa nova metodologia de controlo da Diáspora mostra que o medo dos seus autores de perderem regalias e qualidade material das suas vidas fala mais alto que qualquer apreço pela qualidade dos produtos que apresentam. Das publicações do portal "Voz da Diáspora", órgão de informação do CAD, pululam textos de penosos argumentos e mal escritos.

Com sucursal, num subúrbio de Lisboa, dirigida pelo adido de imprensa da Embaixada em Portugal, o CAD, um sorvedor de dinheiros públicos, tem o seu fracasso assegurado, porque, certamente, os angolanos na Diáspora, para saberem da actualidade sobre o seu País de origem, preferem as redes sociais e plataformas como o Club-K do que qualquer outra dos desacreditados serviços de informação da presidência.

Qualquer angolano que queira estar informado sobre o escândalo da justiça angolana, envolvendo o inamovível e indigno presidente do Tribunal Supremo, Joel Leonardo, lê e ouve o trabalho de investigação do jornalista José Gama do Club-K e nunca qualquer mentirinha saída da Presidência angolana.

Por isso, como defende Graça Machel, desmantelar o medo constitui um imperativo para a construção de uma sociedade democrática assente no primado da lei e das igualdades e para acabar com a fobocracia cujas políticas e práticas são adoptadas sem envolvimento e participação popular.