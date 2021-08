Ao decidir contra a extradição para Angola de Carlos Panzo, antigo secretário do Presidente João Lourenço para questões económicas, a mais alta instância judicial espanhola disse, claramente, que em Angola não há separação de poderes.

Por falta de independência do Poder Judicial, Luanda vê, assim, gorado o seu pedido de extradição de Carlos Panzo, acusado de ter recebido 11 milhões de dólares da Odebrecht numa conta sua, na Suíça.

"A Procuradoria-Geral da República (de Angola) recebe instruções directas do Presidente da República, não no âmbito da representação do Estado pelo procurador-geral da República, ou seja, no exercício da acção penal", assegura o Tribunal espanhol.

E, por isso, acrescenta, "nessas circunstâncias, como assinala o Ministério Público, não nos parece possível compreender que a designação competente para formular os pedidos de extradição da República de Angola cumpra os padrões de Independência do Poder Executivo".

O acórdão espanhol, que circulou "timidamente" entre os corredores do Poder em Angola, como escreveu, em editorial, o director deste jornal, Armindo Laureano, baseia-se nos princípios fundamentais do direito de Espanha e europeu que definem a Independência do Poder Judicial como elemento básico para um julgamento imparcial.

Com este acórdão, a Espanha, quinta economia europeia, quis dizer que em Angola a Justiça recebe "ordens superiores", nomeadamente do Presidente da República e, por isso, não é independente, nem isenta, muito menos imparcial.

O que a Justiça espanhola diz é o que, certamente, consta dos relatórios das chancelarias ocidentais acreditadas em Luanda, que o País, apesar de ser formalmente uma democracia, não passa de um regime autocrático, em que os poderes estão concentrados numa mesma figura.

O que esperavam as autoridades, os governantes e o partido no Poder em Angola, quando são eles próprios os primeiros a vangloriar-se, publicamente, com o exemplar "combate à corrupção liderado pelo Presidente João Lourenço"?

Dificilmente se pode esperar interpretação diferente da do Tribunal espanhol, quando é o próprio Presidente, em entrevista à RTP, em 2019, a afirmar que a "luta contra a corrupção é liderada pelo MPLA", recado que chegou a todo o lado, fazendo tocar alarmes e soar campainhas nas sociedades democráticas, onde o combate a qualquer tipo de crimes é desencadeado, em exclusivo, pelo Poder Judicial.

O Poder angolano esqueceu-se de que o Presidente disse, em reunião do Comité Central do seu partido, que na luta contra a corrupção "não é possível dispensar a justiça", como se esta fosse um acessório e não a parte central do combate à criminalidade.

O espanto tem ainda menos cabimento atendendo que, na mesma ocasião, o Presidente sublinhou que vai continuar essa luta, apesar da "resistência organizada" que enfrenta, esquecendo-se de que o Estado tem a apenas a responsabilidade de fornecer os meios para que o Poder Judicial trabalhe sem interferências nem dependência.

O que inicialmente parecia constituir gaffe, resultante do fraco domínio da linguagem democrática (sim, cada regime tem a sua própria linguagem) por parte de agentes políticos, mais habituados a linguagem e atitudes não democráticas, enquadra-se na estratégia que visa o condicionamento de outros poderes.

Ao tentar atribuir louros ao Presidente Lourenço, os seus afoitos apoiantes, nada preocupados com a substância das coisas, mas apenas com a propaganda enganosa, têm dificuldades em perceber que, com isso, colocam o País e o seu líder entre ditaduras e autocratas e nunca entre democracias.

O que a Espanha quis dizer é que, não havendo separação de poder entre Executivo e Judicial, não se está perante uma democracia, e que os julgamentos, as sentenças, e incluindo a constituição de arguido, no caso de Angola, depende do Executivo.

Tal como escreve o jornalista Graça Campos, a Espanha sabe que o MPLA fez do poder judicial, nomeadamente do "Tribunal Constitucional, mais um dos seus vários apêndices".

A Espanha sabe também que, se existisse um Poder Judicial independente, Carlos Panzo teria, certamente, a companhia de outros colegas actuais e passados, como Edeltrudes Costa, do escândalo amplamente divulgado pela imprensa portuguesa e, certamente, lido, com muita atenção, em Madrid.

Quem é o investidor, sobretudo estrangeiro, que em tempos de crise mundial, provocada pela pandemia, vai investir num país onde as instituições, designadamente a justiça, são descredibilizadas, de forma arrasadora, pelo poder judicial da quinta maior economia da Europa?

Sabendo que o funcionamento da justiça é determinante para a tomada de decisão sobre investimentos, que investidor optará por um país, onde, segundo o Tribunal Constitucional espanhol, o Presidente manda na Justiça?

O acórdão espanhol expõe as dificuldades de um regime esgotado, sem soluções para os inúmeros problemas dos cidadãos e do País que precisa de investimentos, como de pão para a boca.

Nesta senda, a justiça espanhola lembra aos políticos angolanos, do Poder e da oposição, que a separação de poderes é o elemento estruturante de qualquer democracia e que esta é mais importante que o Poder propriamente dito.

O que a justiça espanhola também diz é que Angola está muito longe de ser um Estado democrático de direito que dê garantias a arguidos, como a presunção de inocência e julgamento imparcial, baseado unicamente nos preceitos jurídicos e não políticos.

Contrariamente a Angola, onde partidos, políticos e comunicação social pública transformaram o Presidente da República, que nem sequer é jurista, no rosto visível do combate ao crime de corrupção, noutras paragens essa visibilidade recai sobre juízes e procuradores.

E exemplos não faltam como os de Baltazar Garzón, em Espanha, Carlos Alexandre e Rosário Teixeira, em Portugal, ou o tristemente célebre Sérgio Moro, no Brasil.

A justiça espanhola transmite claramente aos angolanos que a corrupção só é combatida com regras de transparência e sem selectividade e nunca como arma de arremesso ou de propaganda mentirosa, sobretudo em antecipado período de pré-campanha eleitoral.

Desta forma, o Tribunal Constitucional de Espanha acaba por travar qualquer tentativa do Poder de usar a extradição de Carlos Panzo como bandeira do empenho ou liderança, do Presidente no combate à corrupção, "doa a quem doer".

Conhecedores do tipo de regime prevalecente no País, a Espanha sabe que o combate à corrupção em Angola é usado para perseguir alguns políticos corruptos, do mesmo partido, numa espécie de ajuste de contas, enquanto outros continuam, impunemente, fazendo o que de melhor sabem: delapidar as contas públicas.

A justiça espanhola também sabe que em regimes totalitários, os líderes apresentam-se de forma populista como justiceiros, decididos a combater pessoalmente os criminosos, imitando o Rei Sol francês, Louis XIV e o seu "l"État c"est moi".

A Espanha sabe perfeitamente distinguir democracias de regimes como o das Filipinas, onde o Chefe de Estado estimula extermínios e execuções extrajudiciais, em nome de um pretenso combate à criminalidade organizada.

Rodrigo Duerte usa o poder judicial para calar a imprensa e adversários políticos, como fez com a prisão da editora do site de notícias Rappler, Maria Ressa, acusada de invasão fiscal, ou com a deputada Lelila de Lima que acusou o Presidente de homicídios extrajudiciais, presa há mais de mil dias com uma acusação considerada forjada pela maioria dos analistas.

O que a justiça espanhola quer transmitir com este acórdão é que entre a Espanha e as Filipinas, Angola está mais próxima da segunda e muito distante da primeira.

Os espanhóis sabem que essa sua decisão só teria algum eco nos media de capitais públicos angolanos, se fosse favorável às pretensões das autoridades de Luanda.

Sabem, por outro lado, que a liberdade de imprensa e de expressão, de reunião, de associação, e de consciência andam sempre de mãos dadas com a separação de poderes.

Por isso mesmo, sabem que a Democracia em Angola não passa de uma miragem e que os órgãos de comunicação social só existem para divulgar pseudos sucessos do Poder, ocultando todos os seus fracassos.

Se era expectável que a justiça espanhola, ao abrigo do direito europeu, lavrasse tal acórdão, por outro lado, também se esperava que, caso a decisão fosse pela extradição, a saga continuasse no Tribunal Europeu dos Direitos do Homem, pela mão do ex-assessor do Presidente Lourenço.

Carlos Panzo que, pelos vistos, não tem qualquer dificuldade em contratar bons advogados europeus, continuará a diabolizar o regime que sempre defendeu acusando-o de interferir politicamente na Justiça.

O caso Panzo mostra que assessores, políticos e empresários que foram os principais beneficiários da autocracia cleptocrática, ajudando a manter inalterável o satus quo do regime, são os primeiros a denunciá-lo como uma farsa de democracia, quando se sentem acossados pelo próprio regime.