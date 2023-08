Nesta terceira década do século XXI, África parece ter regressado aos anos 60, 70 e 80 do século passado, quando os golpes de Estado reflectiam a disputa por possessões e influência no continente entre os dois lados da barricada da Guerra Fria.

Quando se esperava que os dirigentes africanos aproveitassem a crise europeia e ocidental (consequência da guerra Rússia-Ucrânia) para acelerar a integração continental e, consequentemente, apostarem na defesa dos interesses dos seus povos e na estabilidade de África, assiste-se a uma divisão, como não se via há muito.

Essa fragmentação, sedimentada na velha estratégia colonial do "dividir para melhor reinar", está reflectida na catadupa de golpes e tentativas de golpes de Estado, desencadeados nos últimos meses em diversos países africanos.

Divisão que coloca em perigo a sobrevivência das próprias organizações regionais africanas, estruturas indispensáveis para o avanço do processo de integração, incluindo para a concretização do acordo da Zona do Comércio Livre Continental Africana (ZCLCA).

Resultado das miseráveis condições de vida das populações, do autoritarismo e de alianças e compromissos de políticos continentais com potências estrangeiras, essa instabilidade representa uma enorme machadada nas pretensões de unidade e integração regionais.

O novo momento de divisão faz lembrar o difícil processo de criação da Organização de Unidade Africana (OUA), no início da década de 60 do século anterior, quando dois grupos de líderes africanos de então defendiam posições e interesses antagónicos.

De um lado, estava o "Grupo de Casablanca", dos pan-africanistas, liderados por Kwame Nkrumah (Ghana), pugnando pela integração e criação de um Estado africano, do outro, o "Grupo de Monróvia", onde se destacava Leopold Sédar Senghor (Senegal), defendendo a divisão de África como existe actualmente.

Consciente de que desunida África estaria mais frágil e mais propensa a ceder aos apetites de diferentes imperialismos, Kwame Nkrumah avisou que "enquanto o continente africano não realizar a sua unificação política, haverá sempre golpes de Estado".

Serra Leoa, Níger, Sudão, Burkina Faso, Mali, Guiné (Conackry), São Tomé e Príncipe, Gâmbia, Guiné-Bissau e Tchad são pontos de instabilidade que passaram por golpes, tentativas de golpes de Estado ou encenação de tentativas de golpes nos últimos tempos. Há também casos de golpes constitucionais como a Tunísia ou a República Centro Africana (RCA).

Militares dirigidos pelo general Omar Abdourahmane Tchiani assumiram o poder a 26 de Julho último (véspera da Cimeira Rússia-África), derrubando o Presidente Mohamed Bazoum, eleito em Abril de 2021 para liderar o Níger, um dos países mais pobres do Globo, apesar de ser o quarto maior produtor mundial de urânio.

Com pelo menos 25 milhões de habitantes e um nível de pobreza que ultrapassa os 40 por cento, desde a independência (1960), o País sofreu cinco golpes e duas tentativas de golpes de Estado. Neste quinto golpe, tal como o Mali, o Burkina Faso e a RCA, o Níger conta com o apoio do Wagner, grupo de mercenários do Estado russo.

Mesmo possuindo uma das 10 maiores reservas mundiais de urânio, metal muito usado na indústria nuclear e como gerador de energia eléctrica, o Níger, de onde a França retira 80 por cento desse produto para o seu parque nuclear, é um país onde menos de 20 por cento da sua população tem acesso à electricidade.

A rebelião militar nesse País, com duas bases de drones e pelo menos mil militares americanos, veio acentuar as divisões no seio da CEDEAO (Comunidade Económica dos Estados da África Ocidental) e da União Africana (UA) que prontamente condenaram o golpe de Estado e ameaçaram com "intervenção militar e medidas punitivas" contra os novos homens fortes de Niamey, defendendo, desta forma, a reposição da ordem constitucional.

As mesmas instituições africanas que fecham os olhos ou caucionam golpes de Estado constitucionais, governações de cleptocracias assassinas, eleições fraudulentas, simulacros de democracias, exploração e escravatura de africanos, parece terem despertado para uma realidade ameaçadora da sobrevivência política de outros dirigentes continentais.

Ameaça extensível às organizações africanas que, em vez de se baterem contra as relações desiguais impostas por potências estrangeiras, funcionam como clubes de defesa de Chefes de Estado.

A propósito, George Wheah, Presidente da Libéria, membro da CEDEAO, pedindo mudanças nessa organização para que trabalhe "pelos interesses dos nossos povos", avisa que "enquanto a CEDEAO tolerar golpes de Estado constitucionais que permitem presidências vitalícias, haverá golpes de estado militar".

Esta instabilidade destapa as dificuldades de alguns políticos africanos em promover o diálogo intra-africano ou mesmo dentro dos próprios países, preferindo atender a imposições extracontinentais, cedendo a chantagens e a jogos de diferentes imperialismos, contribuindo, desta forma, para uma "África balcanizada", de acordo com Kwame Nkrumah.

No primeiro dia deste mês de Agosto, as autoridades da Serra Leoa anunciaram ter abortado uma tentativa de golpe militar, detendo vários oficiais do exército alegadamente envolvidos na rebelião desencadeada após mais de um mês de instabilidade, devido a pretensas irregularidades nas eleições de 24 de Junho.

A Polícia serra-leonense justificou as detenções com os resultados de uma suposta investigação em se concluiu que várias pessoas, entre as quais militares, se preparavam para aproveitar manifestações pacíficas do início de Agosto, para "desencadear ataques violentos contra instituições do Estado e contra cidadãos pacíficos".

A reeleição do Presidente Julius Maada Bio, no poder desde 2018, é contestada pelo principal partido na oposição, o Congresso de Todo o Povo (APC, na sigla em inglês), e por organizações da sociedade civil da Serra Leoa.

Na RCA, no mês passado, o Presidente Faustin-Arachange Touadera fez aprovar por referendo uma revisão constitucional que lhe permite concorrer a um terceiro, quarto, quinto (aos mandatos que quiser), tornando-se num presidente vitalício.

Touadera, eleito pela primeira vez em 2016 para um mandato de cinco anos e reeleito em 2020 no que seria o seu segundo e último mandato, está a ser contestado por partidos da oposição e organizações da sociedade civil, mas conta com o apoio do grupo Wagner.

Se até aqui a região da CEDEAO, muito afectada por ataques de jihadistas, era uma espécie de coutada da Paris que orquestrava golpes de Estado para tirar do Poder ou assassinar líderes regionais que fossem contra os seus interesses, os golpes de Estado do Mali, Burkina Faso e Níger, claramente contra a França e pró Rússia, retiram à Paris o lugar que nunca deixou de desempenhar, o de potência colonial.

Neste quesito, França está a ser substituída pela Rússia que é diferente da sua ancestral, a União Soviética, o que transforma esta nova onda de golpes de Estado, aparentemente libertária, em simples mudança de tutor, de um imperialismo para outro.

Esse terramoto político deixa Paris em pânico, porque, citando François Miterrand, "sem as suas colónias, não há espaço para França no século XXI" ou de acordo com Jacques Chirac "sem África, a França tende a rumar para um País de terceiro mundo".

Diante deste cenário, em vez de defender os poderes dos Presidentes em funções, a UA deve centrar a sua acção na defesa do bem-estar e qualidade de vida dos povos africanos, sua integridade, independência, soberania e o respeito pela dignidade da pessoa humana e assim combater a instabilidade.

Em vez de reactiva e com posições muitas vezes incompreensíveis e desajustadas, a UA, organização que engloba a totalidade dos países de um continente com conflitos em todas as regiões, devia apostar fortemente na prevenção dos conflitos, combatendo as causas para evitar correr atrás das consequências sempre muito devastadoras para as populações.

Devia fazer mais pela solução do problema do Sahara Ocidental que se arrasta há décadas, bem como para aproximar Marrocos e Argélia, países-referência da libertação do continente, agora de relações diplomáticas cortadas, ou pela guerra civil no Sudão, desencadeada a partir de uma tentativa de golpe de Estado e que nos últimos quatro meses causou quase quatro mil mortos e mais de 3,3 milhões de deslocados e refugiados e por outras guerras esquecidas como a da RDC.

Devia, também, trabalhar para que, com os abundantes recursos naturais que possui, nomeadamente gás, petróleo, manganês, urânio, ouro, diamante, terras aráveis e reservas de água e uma população muito jovem, um crescimento populacional imparável, África unida se tornasse a médio prazo auto-suficiente alimentar e energeticamente.