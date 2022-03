Negros africanos e europeus foram vítimas de discriminação racial ao fugir da guerra na Ucrânia e a entrar no território da União Europeia, sem que isso tenha suscitado qualquer repulsa pública de governos europeus, como o de Portugal.

Enquanto a União Africana (UA) classificou esse comportamento, amplamente divulgado nas redes sociais e em alguns media ocidentais, como "chocantemente racista", a União Europeia (UE) preferiu o jogo de ping-pong, como se de um fait divers se tratasse.

A UA, em comunicado assinado pelo seu presidente em exercício, o chefe de Estado do Senegal, Macky Sall, e o presidente da Comissão, Moussa Faki Mahamat, repudiou esse "inaceitável" acto que impedia cidadãos africanos de fugir da guerra na Ucrânia.

Apelou, por outro lado, a todos os países que respeitem a lei internacional e apoiem quem foge do conflito, independentemente da sua raça.

Em vez disto, na União Europeia, o belga Charles Michel, presidente do Conselho Europeu, apelidou de "propaganda russa" as denúncias de cidadãos negros europeus e africanos, como se os indignados estivessem ao serviço da máquina de propaganda do regime de Putin.

Estará Charles Michel a pensar que a ONG Human Watch Right (HWR) cumpre ordens de Moscovo ao denunciar o "tratamento desigual" que os estrangeiros residentes na Ucrânia enfrentam quando tentam fugir da guerra ao lado de milhares de ucranianos?

Contrariando o presidente do Conselho Europeu, a HWR, depois de entrevistar 30 imigrantes nas fronteiras da guerra, advertiu que "as autoridades ucranianas não devem discriminar com base na nacionalidade ou raça, e os países vizinhos devem permitir a entrada de todos com o mínimo de burocracia".

Também estará ao serviço da Rússia a relatora especial da ONU sobre formas contemporâneas de racismo, Tendayi Achiume, que avisou que estas práticas discriminatórias "com base em perfis raciais, étnicos e nacionais são proibidas pelo Direito Internacional, mesmo em contexto de conflito armado"?

Tendayi Achiume recordou que "a realidade é que migrantes e refugiados não-brancos enfrentam discriminação mortal em todo o mundo quando tentam cruzar fronteiras internacionais. As imagens e os testemunhos de pessoas não-brancas que tentam fugir da Ucrânia atestam esse facto e devem motivar acções imediatas para garantir que o tratamento racista e xenófobo - seja oficial ou não oficial - termine".

Por sua vez, o chefe da diplomacia da UE, Josep Borrell, limitou-se a instar as autoridades fronteiriças da Ucrânia e os seus vizinhos a dar "iguais oportunidades" aos africanos que tentam sair da Ucrânia, após a invasão russa, para poderem regressar aos países de origem "em segurança".

Tratando-se de um acto público de discriminação, em emergência, resultante de uma guerra, em vez do silêncio que naturaliza a discriminação, esperava-se por uma reacção também pública e enérgica de Estados e instituições que fazem gala em se apresentar como arautos da defesa da justiça e do direito internacional.

Naturalização essa que faz lembrar inquietações do arcebispo sul-africano, Desmond Tutu, prémio Nobel da Paz, que sempre afirmou que "perante uma injustiça, a neutralidade favorece o agressor".

Esperava-se, igualmente, que, para não favorecer o agressor, países europeus, como Portugal, cujos cidadãos foram alvos dessa discriminação, repudiassem sem tibieza esse crime de racismo, da mesma forma que se solidarizam pública e reiteradamente com os ucranianos, vítimas da agressão russa.

Neste contexto, a inacção da Europa, que, em contraponto, apela ao mundo inteiro para condenar veementemente a invasão russa contra "europeus com olhos azuis e cabelos loiros", segundo a expressão do ex-procurador-geral adjunto da Ucrânia, David Sakvarelidz, favorece o discurso do ódio.

Europa que ignora o perigo que representam as palavras de David Sakvarelidz nas redes sociais, onde escreveu que "é muito emocional para mim, porque vejo europeus com olhos azuis e cabelos loiros sendo mortos todos os dias com mísseis, helicópteros e foguetes de Putin".

Com essas declarações, o referido ex-procurador-geral da Ucrânia mais parecia um porta-voz da empatia selectiva reinante na Europa e menos um agente da justiça

Na mesma linha, o jornal The Telegraph, num artigo do jornalista Daniel Hannan, escreveu que "eles (os ucranianos) são parecidos connosco. Isso é o que faz ser tão chocante. A Ucrânia é um país europeu. A sua população assiste a Netflix e tem contas no Instagram, votam em eleições livres e lêem jornais não censurados".

Peter Dobbie, apresentador inglês da TV Al Jazeera, engrossou essa ideologia xenófoba, afrofóbica e islamofóbica, afirmando que os ucranianos que fogem do país não são como os refugiados africanos e do Médio Oriente.

"São pessoas prósperas, de classe média. Obviamente, não são refugiados que tentam fugir de áreas como o Médio Oriente, que ainda estão em estado de guerra. Não são pessoas que estão a tentar fugir do Norte de África. Eles são parecidos com qualquer família europeia que você poderia ter como vizinhos", disse.

Para estes exemplares "caucasianos", reprodutores da ideologia nazi da superioridade da raça branca, da estrutura supremacista, a sorte de filhos de ucranianas e africanos negros nascidos na Ucrânia não deve merecer qualquer preocupação.

Em Lisboa, um dia após a divulgação dos vídeos de denúncia desse racismo da guerra, três ministras portuguesas deram uma conferência de imprensa sobre o apoio a dar aos refugiados ucranianos, sem proferirem uma única palavra em relação aos seus compatriotas discriminados nas fronteiras da guerra europeia.

Se as ministras não se referiram aos portugueses negros discriminados, os jornalistas presentes também não questionaram o Governo, numa atitude típica de naturalização de um fenómeno que a todos devia causar forte revolta.

Para uns e outros, o fait divers não pode servir para atrapalhar a "unanimidade" à volta da condenação da Rússia. Atitude típica de sociedades onde o racismo estrutural é camuflado através de discursos negacionistas de relativização da discriminação.

Em democracia, não basta ter uma ministra negra no Governo para se atingir a igualdade racial, o equilíbrio, a igualdade de oportunidade entre os diferentes grupos étnico-raciais.

É preciso que todos os cidadãos, independentemente da sua origem ou cor da pele, tenham acesso aos mesmos códigos de alcance a uma cidadania plena, com os mesmos deveres e direitos, como o direito a ser salvo em caso de guerra e não ser preterido, vítima de racismo.

É naturalização do racismo quando se ouve na TV um político como Ângelo Correia, ex-ministro da Administração Interna, dizer que um jovem que se preparava para um atentado na sua universidade não podia ser terrorista porque "era caucasiano".

É ainda normalização do racismo quando, apesar das denúncias da UA, ONU e HWR, aqueles que se apresentam como os baluartes do direito internacional continuam em silêncio sobre o racismo e a xenofobia nesta guerra como querendo dizer: "os cães ladram e a caravana passa".

Também é naturalização do racismo quando as autoridades ignoraram o estado dos cidadãos negros que foram discriminados nas fronteiras da guerra, vivenciando uma experiência duplamente traumática, enquanto, por outro lado, se criam condições para outros traumatizados desse conflito.

É, certamente, naturalização do racismo a discriminação por "estrangeiração" que exclui da condição de europeus os cidadãos racializados, ou os rotula de "imigrantes de segunda ou terceira geração", mesmo que nascidos em solo europeu, como se tivessem migrado do ventre de sua mãe no dia do parto.

Se defender a Ucrânia e os ucranianos passa por discriminar outros cidadãos por causa da cor da sua pele ou silenciar tal discriminação, a Europa acaba por dar razão ao Putin que alega que a agressão à Ucrânia é também para a "desnazificação" do seu vizinho.

Esta guerra europeia veio destapar perigosos comportamentos negrofóbicos em muitos países e entidades da Europa, manifestados através do discurso do ódio, da categorização das pessoas em função da cor da pele e conivência com esses actos, numa espécie de antecâmara de um regresso à escravatura, o mais hediondo crime contra a Humanidade.