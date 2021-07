No início de 1976, poucos meses depois da Independência Nacional, no âmbito da sua estratégia de busca da Paz para Angola, o Presidente Agostinho Neto inicia negociações com o seu homólogo do vizinho Zaíre, Mobutu Sesse Sekou, principal apoiante directo da FNLA e da FLEC. Nesta altura, era a partir do território do então Zaíre, hoje República Democrática do Congo, que os dois movimentos citados, apoiados por forças zairenses, desencadeavam incursões militares no Norte de Angola.

Neto deslocara-se a Kinshasa contra a vontade maioritária da direcção do MPLA e da própria opinião pública interna que temia pela segurança do Presidente, devido às relações tensas entre as partes.

Com Mobutu, Agostinho Neto estabelece um acordo, considerado, na ocasião, "mutuamente vantajoso", que estipulava o fim do apoio zairense à FNLA e FLEC e, em contrapartida, o território angolano deixaria de servir de rectaguarda das forças catanguesas que lutavam contra o regime de Mobutu.

Paralelamente, Agostinho Neto decreta a "Política de Clemência e Harmonização Nacional", destinada a "amnistiar" os membros da FNLA, FLEC e outros oposicionistas e integrá-los em instituições do Estado.

Em troca, os integrados renunciavam a militância nessas organizações, o que, consequentemente, levaria à extinção ou ao desmantelamento desses movimentos e o fim do conflito, como parte da luta do MPLA pela "demolição do imperialismo internacional racista".

Era o tempo da Guerra Fria, período de predomínio de regimes de partido único em África, bem como de acentuado antagonismo entre os Movimentos de Libertação angolanos, posicionados em lados diferentes do conflito Leste-Oeste.

Os Movimentos lutavam pela defesa da sua visão, sua perspectiva, como a única capaz de libertar completamente e desenvolver o País.

Num contexto de regime de partido único, a fórmula que o MPLA encontrou para conquistar a Paz interna e com os vizinhos passava pela integração de adversários, tidos como inimigos políticos, nas suas estruturas, anulando as identidades políticas dos cooptados.

Mais de 45 anos depois, com o País a apresentar-se, formalmente, como uma Democracia, assiste-se ao regresso de acções, no sentido da eliminação da identidade político-ideológica de adversários políticos.

Apesar da narrativa de País de Democracia, regime centrado no respeito pela diferença e pelas minorias, contra o aniquilamento das identidades, assiste-se, em Angola, ao espectáculo pouco edificante de aliciamento, transformação e integração de adversários políticos.

Assiste-se, em plena, antecipada e prolongada campanha eleitoral, a uma conversão de membros da oposição e do activismo cívico-político em meros apaniguados do regime, impondo-lhes, como condição, não só a renúncia dos seus ideais, mas também a sua transformação em indefectíveis louvadores do Poder.

Para o efeito, os metamorfoseados manifestam-se arrependidos e, consequentemente, são clemenciados por terem pertencido a organizações que almejam e defendem para o País um rumo diferente daquele que os actuais detentores do Poder preconizam.

Neste ideário, nada compaginável com a Democracia, regime das liberdades, com destaque para as de pensamento e de opinião política, assiste-se à recuperação, fora de contexto, da Política de Clemência e Harmonização Nacional.

Geralmente, os acéfalos convertidos, usados como trunfo da propaganda política, quando deixam de ser úteis e servis, são descartados, como uma vulgar fralda de bebé.

Enquadra-se também na nova Política de Clemência e Harmonização Nacional a criação de partidos marionetas, bocas de aluguer, autênticos sacristãos prontos para a demonização da oposição e santificação do Poder.

Esta capitulação, a mais vil forma de corrupção política, encetada com avultados recursos do Estado, está naturalizada e é projectada por uma comunicação social de capitais públicos que, deste modo, se apresenta como o travão de mão do processo democrático.

A "quintinização" da política nacional, que consiste na criação de formações políticas fantoches, usando supostos adversários políticos, tem por objectivo desestabilizar aqueles que constituem uma verdadeira "ameaça" ao absolutismo do Poder.

Para tal empreitada, a linha da frente da corrupção é preenchida por corruptores e corrompidos identificados como os autênticos miseráveis da política, indivíduos sem ética nem quaisquer valores republicanos e que usam a trapaça para alcançar privilégios pessoais que o Poder em sociedades autocráticas proporciona.

Neste quesito, a comunicação social capturada dá o repugnante espectáculo de afoito adepto da nova narrativa, surgindo na pole position dos aliados, muitas vezes mais papista que o papa.

Tal como ontem, quando os inimigos estavam a soldo de interesses estrangeiros e a desestabilização do País partia de fora para dentro, também, hoje, este mesmo diapasão continua a orientar a propaganda, como aconteceu recentemente com um estranho "editorial" sem paternidade, lido pela sequestrada TPA.

O texto diz que "a partir de Lisboa", a mesma cidade que outrora era o "antro dos bandidos armados", chega a "ingerência abusiva e grosseira" nos assuntos internos de Angola, leia-se denúncias de corrupção envolvendo ministros do Executivo de João Lourenço.

"Nesse ponto, o novo paradigma mostra que não é senão uma figuração política e que é destinado ao consumo meramente publicitário", como escreve, a propósito, o jornalista, escritor e jurista Kajim Ban Gala.

Com a triste peça, usada para a autovitimização contra o "inimigo de estimação" de sempre (a antiga potência colonizadora), os seus autores pretendiam, certamente, galvanizar apoio da população e suscitar a coesão interna de um partido a viver a sua maior crise deste século.

Bastava ao Poder olhar para a realidade nacional para perceber que o principal elemento contra si é a miséria que não passa nos media tutelados pelo Estado, mas é partilhada até à exaustão nas redes sociais por jovens e não jovens que vivem preocupados com os destinos do País.

Quando, na opinião pública mundial, a campanha vai no sentido de transformar a corrupção em crime contra a Humanidade, em Luanda, políticos de transição querem colocar Angola fora do Mundo, classificando a corrupção como assunto interno, mesmo que os montantes surripiados sejam colocados fora de portas.

Agem como se não percebessem que a miséria, que coloca o país entre os maiores pedintes mundiais, tornando as populações angolanas em dependentes da caridade internacional, está indexada à obscena corrupção.

Bastava perceber que cada dólar desviado dos cofres públicos angolanos equivale a estender as mãos à comunidade internacional para socorrer crianças e populações, em geral, que o Estado não consegue acudir.

Bastava perceber, por outro lado, que o Palácio Presidencial e sua opacidade na gestão dos dinheiros públicos continuam a ser o alfa e o ómega da corrupção, apesar de toda a propaganda da campanha de combate a alguns corruptos.

Bastava ainda lembrar que enquanto governantes transferem milhões ou bilhões para Portugal e outras paragens ocidentais e paraísos fiscais, a ONU destina ao País mais de 260 milhões de dólares para actividades do novo Quadro de Cooperação para o Desenvolvimento Sustentável 2020-2022.

Bastava lembrar também que milhares de vítimas da seca morrem no sul de Angola por falta de apoio, numa região que, segundo a ONU, precisa de cerca de 92 milhões de dólares de ajuda internacional para lidar com a emergência causada pela seca.

O que os vitalícios no Poder precisam de ver é que no País com uma das mais altas taxas de mortalidade infantil do Mundo, com cerca de dois milhões de crianças fora do sistema de ensino e milhões de crianças sem acesso à água potável, os programas da UNICEF Angola financiam a sobrevivência de centenas de milhares de crianças salvando-as da morte à fome.

Talvez fosse bom lembrar aos cegos pelo Poder que entre os contribuintes da UNICEF Angola estão a União Europeia (de que Portugal faz parte), a Aliança para as Vacinas (GAVI), a Rússia, o Japão e o Programa de Assistência Humanitária da Alemanha.

O que o Poder precisa mesmo de lembrar é que enquanto alguns na Presidência desviam escandalosamente centenas de milhões dos cofres do Estado, o PR anuncia que espera "beneficiar de 50 milhões de dólares do Banco Europeu de Investimentos para aquisição de vacinas contra a Covid-19".

Descurando a existência de um "novo, amplo, policêntrico, atomizado, intenso e heterogéneo movimento social e político", na expressão do intelectual angolano Adriano Mixinge, o Poder, fechado na sua concha, está convencido de que basta recauchutar de forma descontextualizada a démodé Política de Clemência e Harmonização Nacional para se perpetuar no poleiro.