Entre actos de corrupção, praticados desde 2018, quando o Presidente da República ainda contava com o apoio e incentivo da UNITA de Isaías Samakuva, assassinatos, subornos, nepotismo, extorsão e delapidação de recursos públicos, as acusações compiladas pelo Grupo Parlamentar do partido do Galo Negro contêm uma panóplia de crimes que, mais do que preocupantes, são aterrorizadores.

Antes de Bob Geldof, músicos angolanos como Bonga ou Paulo Flores, entre outros, denunciaram repetidas vezes as maracutaias da gestão política do País, que favorece o enriquecimento fácil da cúpula dirigente à custa do empobrecimento das populações.

Sempre mais preocupado com a imagem externa do que interna e com vozes de europeus do que de nacionais, o Poder angolano ignorou e continua a ignorar as corajosas vozes que, dentro do País, na Diáspora ou em África, alertam para a ténue fronteira entre a legalidade e a ilegalidade de actos praticados por agentes ou em nome do Estado.

Os kwachas apontam ao Presidente crimes de peculato, violação do segredo de justiça, corrupção activa de funcionário de Estado, captura do Estado através de uma oligarquia que subverteu o processo democrático e participação na consolidação de um regime autoritário que atenta contra a paz e contra os direitos fundamentais dos angolanos.

Anexando imagens chocantes sobre os massacres de Cafunfo de 2021, praticados por forças de segurança, a UNITA alerta, na acusação, para a existência de "criminosos comuns, organizados em "esquadrões da morte", que são ou não enquadrados nos serviços públicos, à margem da lei, em "associações criminosas" com algumas instituições do Estado".

Denuncia ainda "a utilização de instituições do Estado para perseguir fins privados, incluindo o desvio sistemático e estruturado dos recursos públicos, a subversão pré-ordenada de processos eleitorais ou judiciais; as violações aos direitos e liberdades fundamentais dos cidadãos".

Uma das formas de o Presidente promover a corrupção, salienta o documento, é a adjudicação directa em vez de concursos públicos. Socorrendo-se de jornais nacionais, o Galo Negro exemplifica que no ano em curso, 2023, em matéria de contratação pública, a adjudicação directa atinge a quase totalidade dos contratos públicos do Estado (99,8%) contra a lei e para benefício pessoal ou de grupos seleccionados e organizados.

Para o partido acusador, essas medidas consubstanciam violações estruturadas e pré-ordenadas às leis do Orçamento Geral do Estado, da Contratação Pública, da Concorrência e da Probidade Pública.

Adianta ainda que, desde o início do seu consulado, foram concretizadas adjudicações directas a empresas ligadas ou próximas do Chefe de Estado, colocando o Presidente da República a fazer negócios consigo próprio em largas centenas de milhões de euros.

Lembra que, apesar dos alertas do Tribunal de Contas avisando, em 2021, que, na governação de João Lourenço, "as contas do Estado não batem certo, a situação financeira e patrimonial real do Estado é desconhecida, a Lei do OGE foi sistematicamente violada e os limites orçamentais de endividamento aprovados pela Assembleia Nacional, não foram respeitados pelo Presidente da República", nada se alterou.

O TdC, na altura dirigido por Exalgina Gambôa, denunciava igualmente a inobservância de "boas práticas de gestão e os mecanismos de controlo e reporte estabelecidos para a boa execução do OGE e as diferenças significativas e inexplicadas entre as operações de crédito no OGE e o Balancete Estático relativo aos Bilhetes e às Obrigações do Tesouro".

Com isso, de acordo com Td C, citado no documento, "os princípios que concorrem para a boa governação e que foram recorrentemente violados na execução do OGE de 2021 são os da legalidade, da disciplina e da transparência financeira".

O Galo Negro acusa o Presidente de mentir à Nação quando disse que dois mil milhões de dólares do Fundo Soberano usado em programas eleitoralistas era dinheiro recuperado no âmbito do combate à corrupção e recuperação de activos.

Acrescenta que João Lourenço "inverteu o título de posse dos valores monetários em referência, que deu aplicação diferente daquela para o qual estavam destinados, agindo como se de sua propriedade se tratasse, usurpando competências exclusivas da Assembleia Nacional".

Em matéria de nepotismo, exemplifica com um negócio realizado em 2018, por iniciativa de João Lourenço que "orientou o então ministro das Finanças a proceder à alienação por ajuste directo de cinco aviões ligeiros, dois Twin Otter e três Beechcraft 1900, pertencentes ao Estado angolano, a favor da EAPA, da AIR JET e da SJL-Aeronáutica, empresa do general Sequeira João Lourenço", irmão do Presidente angolano.

Diante de acusações tão graves, algumas das quais documentadas com elementos de provas, seria expectável que o acusado defendesse a sua honra e desmentisse categoricamente com fundamentação ou contraprovas os actos e, sobretudo, a sua conotação criminosa.

Podia e devia fazer uma comunicação ao País, uma conferência de imprensa, dar uma entrevista ou usar qualquer outra forma para esclarecer, tranquilizar e garantir aos angolanos de que o seu País não é gerido por uma qualquer associação criminosa.

Se colocasse o Povo em primeiro lugar e considerasse a ética republicana determinante para a governação, podia ter aproveitado as mais de duas horas do seu discurso sobre o Estado da Nação, proferido dias depois da divulgação interna e internacional do documento da UNITA, para garantir aos angolanos que tudo não passa de infâmia.

Em vez disso, os políticos do Poder impediram a discussão da mais grave acusação a um Presidente angolano, responsabilizaram o mensageiro e ignoraram o essencial: a mensagem acusatória. Esta manobra, no momento da pior crise económica e social da História do País, afigura-se perigosa a médio e longo prazos.

Nessa fuga para frente nada dignificante, instrumentalizaram os deputados do MPLA para protagonizarem um espectáculo indecoroso que transformou o Parlamento numa espécie de local de concurso coreográfico ao estilo quem grita mais.

Enquanto isso, o País continua à espera de respostas do acusado, porque se recusa a ter à frente dos seus destinos alguém conotado como um fora da lei, pouco preocupado com a sua reputação e a do Estado interna e externamente.

Perante este "padrão de comportamento e uma cultura enraizada de subversão" e tendo em conta a História do País, edificado sob intolerância e violência, impõe-se um novo Pacto de Sociedade que proporcione às próximas gerações um País coeso e socialmente pacificado.

Um Pacto para evitar a exclusão política, económica e social, para acabar com os absolutismos do "quero, posso e mando" e o sentimento de que "chegou a nossa vez", muito presente na actual elite política angolana.

Um Pacto pela despartidarização do País, que trave a existência de partido-empresa, liberte os políticos (deputados, administradores locais e outros) de pressões chantagistas de líderes partidários e que os vincule ao eleitorado mais do que aos partidos ou outras organizações, criando um País de cidadãos em vez do de políticos partidários como é hoje.

Um Pacto virado para um futuro de igualdade, de justiça social, de perdão, sem revanchismos e dando o devido enquadramento histórico a muitas das práticas políticas a que o País assistiu.

Nesse novo Pacto de Sociedade que aposta em instituições republicanas, a transparência e a solidariedade devem estar ao centro para que se evite a reprodução das assimetrias regionais e a secessão do País.

