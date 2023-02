Era sereno, calmo e cordato e de grande ouvido, sempre disponível e solidário e pronto a ajudar os colegas, independentemente das idades, católico militante e encantador, de trato e sorriso fáceis, um senador e um embaixador das causas nobres, da defesa dos sem voz, um combatente contra a exclusão, por uma Angola de igualdade de oportunidades para todos.

Trocávamos correspondência com regularidade, pelo menos semanalmente, até final de 2022, altura em que a sua visão o traiu irreversivelmente. Trocávamos e discutíamos os nossos textos e posicionamentos e outros escritos relacionados com Angola, África, a sua Igreja Católica, o Papa Francisco e o Mundo.

Para essa troca de ideias, projectos, textos, revoltas, desilusões e regozijos, geralmente em ampla concordância, o WhatsApp era a nossa plataforma de eleição.

Aos 78 anos, vencido pela doença, parte o co-fundador do Sindicato dos Jornalistas Angolanos (SJA), homem que sempre se bateu pela liberdade de imprensa e pela Liberdade em geral, que deixa obra e exemplo de vida, de patriotismo, de firmeza nas convicções e ideais pan-africanistas,

Partiu em Paris, a mais africana e pan-africana das cidades europeias, que imortalizou nomes como os de Aimé Cesaire, Mário Pinto de Andrade, Frantz Fanon, Cheik Anta Diop, Joseph Ki-Zerbo e tantos outros, e que era também um dos seus lugares de cultura. A sua partida fez deste Fevereiro o inverno do jornalismo angolano.

Como pan-africanista e defensor da unidade e da integração africana, o Mwadyakimi Siona clamava insistentemente pela mudança de atitude das lideranças africanas, pela dignidade dos povos africanos.

"Cristalina maturidade pan-africana, precisa-se dos nossos estadistas, em coerência e crédito. Ao contrário da repelente vassalagem, esvaziada de razão. Haja dos nossos governos, reviravolta da política de avestruz, vista quando a xenofobia assolou coitados emigrantes do continente na terra de Mandela", escreveu em Dezembro de 2021.

Num postal de homenagem ao kota Siona, o jornalista Severino Carlos escreve: "A minha relação com ele também foi marcada por mútuo respeito e cordialidade. Em 2014, salvo o erro, Siona havia concebido um pequeno projecto editorial que tinha em vista a publicação de ensaios e reflexões sobre o continente africano, de que era um inveterado apaixonado".

E acrescenta: (Siona) "deu-me a honra de fazer parte do projecto na qualidade de membro do seu restrito colégio de conselheiros editoriais".

Respeitado por toda a classe, o homem que sempre se preocupou com a formação e superação das gerações mais novas a quem prestava particular atenção deixou marcas por todo o lado onde passou.

E também cunhou a diáspora, que, na sua opinião, ocupa um lugar de destaque no desenvolvimento político nacional. Por isso, durante o tempo que esteve em Lisboa, em tratamento médico, apoiou e incentivou os jornalistas angolanos em Portugal a unir-se em associação para reivindicarem os seus direitos e entreajudarem-se, porque acreditava que a "união faz a força".

Quando entrei para a ANGOP, no início da década de 80 do século passado, através de um concurso público que admitiu mais de 30 jovens para os quadros da empresa, Siona Casimiro era o director-geral da Agência e já tinha uma visão abrangente sobre o que devia ser a formação de jornalistas para a Angola que dava os primeiros passos como País independente.

Os jovens, então admitidos, entre os quais o meu mano Graça Campos, juntamente com outros que já faziam parte da Redacção da Agência, deviam partir para Portugal para estudar jornalismo, porque Siona Casimiro, antigo estudante do Congo e de França, acreditava que o jornalista tinha de ter uma visão ampla sobre o Mundo.

Infelizmente, na altura, o Secretariado do MPLA para a Esfera Ideológica vetou a nossa viagem a Portugal para essa formação, para evitar a nossa "alienação". Fracassada a ida para Portugal, no ano seguinte, sob sua proposta e incentivo, fui para Moçambique estudar Jornalismo na Escola Interestatal de Jornalismo de Maputo, patrocinada pela UNESCO.

Nesta altura, Siona Casimiro e outros, como o jornalista, mano e companheiro de causas André Domingos "Passy", posicionam-se como defensores do direito dos filhos dos musseques, do mato ou do interior a serem jornalistas, independentemente dos sotaques.

Como no poema de Agostinho Neto, "Adeus à hora da largada", Siona Casimiro via nesses jovens "filhos dos bairros de pretos", como "as crianças nuas das sanzalas do mato, os garotos sem escola a jogar a bola de trapos nos areais ao meio-dia" ou também "os contratados a queimar vidas nos cafezais,

os homens negros ignorantes que devem respeitar o homem branco e temer o rico".

O antigo director-geral da ANGOP também se colocou do lado da vítima quando, nesse mesmo ano de 1981, o Presidente José Eduardo dos Santos, numa das suas mais gritantes arbitrariedades, exonerou, através de um decreto, o nosso colega jornalista Gabriel João (Gaby) da sua profissão, impedindo-o de ser jornalista para toda a vida, episódio que marcou para sempre a nossa geração de jornalistas.

A exoneração surgiu na sequência de uma notícia redigida pelo Gaby, a partir de uma nota de imprensa enviada pela Presidência da República, dando conta de audiência concedida por José Eduardo dos Santos a um emissário do Presidente francês, François Mitterrand.

O documento, lido por muitos de nós, incluindo eu, dizia que o emissário francês condenara a acção dos bandidos armados, eufemismo para dizer UNITA, na linguagem política de então.

A notícia da ANGOP correu o Mundo e a França protestou, desmentindo a veracidade das informações, acusando Angola de ter manipulado as declarações do seu emissário.

Como num filme trágico, o comunicado que serviria para provar a inocência do nosso Gaby desaparecera misteriosamente da Redacção. Na altura, revirámos a casa de alto a baixo e nunca encontrámos o documento. E, claro, a corda rebentou do lado mais fraco.

Este episódio terá contribuído para o afastamento, a posteriori, do Siona Casimiro da direcção da ANGOP, num acto sem explicação por parte da entidade que supervisionava a comunicação social, o Secretariado para a Esfera Ideológica do MPLA

"Minha LM", era assim como invariavelmente me tratava, como um pai ou um mestre trata com orgulho e admiração a filha ou sua discípula que se emancipou e que sente que na sua trajectória e acção está também presente a herança genético-intelectual do Mestre.

"Vocês, na vossa geração patriótica, convém manterem a coerência e firmeza, contra o acrobata à espreita de tacho", escreveu-me em Novembro de 2018, a propósito de um tema sobre verticalidade, antes de acrescentar que "o fundo do poço onde mergulha a Pátria amada carece de radical catarse do passado e de um afoito olhar renovado para horizonte mais são".

Apesar de desiludido com os caminhos que o País seguia e segue, continuava a acreditar e a alimentar "esperança na viva cidadania equidistante" preconizada com "amadurecida isenção" por vários sectores da sociedade, incluindo o "Episcopado católico".

Exprimiu sempre esse optimismo nas suas falas e escritos, nomeadamente no seu espaço Visão Jornalística da Rádio Eclésia, como a propósito do 46.º aniversário da Independência Nacional, quando manifesta que "ainda temos razões para sonhar, sonhar para esperar, razões para obviamente termos a possibilidade de continuarmos a construir um sonho comum, a construir uma Angola comum".

O mukongo Siona Casimiro, o Mwadyakimi, o Kota, o decano dos jornalistas, o nacionalista que mesmo desiludido nunca deixou de sonhar com um País mais igualitário, mais belo, partiu como um embaixador extraordinário e plenipotenciário da Liberdade, com direito a fazer parte do panteão dos obreiros da angolanidade.