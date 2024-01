É assim que nas sociedades de liberdades democráticas, o "quarto poder" escrutina os outros três poderes, contrariamente ao que acontece nos regimes autoritários, onde os media são instrumentos primordiais para a sua sofisticação e manutenção.

Nesse quadro, actuam como órgãos de manipulação e de propaganda ou, na expressão de Vital Moreira, constitucionalista português, "veículos, arautos, da "voz do dono"", o silenciocrata.

Para o exercício do seu poder neutro, moderador e escrutinador, para além da responsabilidade, os media precisam de uma sociedade onde a liberdade de imprensa e de expressão, e as liberdades democráticas em geral, são uma realidade quotidiana.

A importância dos media e dos jornalistas, contrariamente a, por exemplo, de uma fábrica de sapatos ou de cerveja e seus trabalhadores, reside no seu lugar na sociedade, no seu papel social, e no "produto" do seu trabalho (informação), capaz de influenciar um grupo, comunidade ou sociedade na tomada de consciência política ou adopção de comportamentos que determinam o destino colectivo de um território ou país.

Como instrumentos de luta pela liberdade, denunciador de regimes totalitários, os media são também combatentes pela liberdade que projectam vozes livres que regimes autocráticos tentam silenciar, no quadro da sua acção de amordaçamento e anestesiamento da população sobre a realidade do país.

Neste contexto, a sobrevivência de regimes autoritários passa pela manutenção do povo na ignorância sobre a real situação política, social e económica da sociedade. Empreitada adjudicada aos media capturados que endeusam, através do culto de personalidade, quem detém o Poder pelo poder e usa essa estratégia para a manutenção de privilégios materiais e sociais e de segurança pessoal, familiar e de grupo.

É assim que o assalto, na semana de Natal, das instalações do Novo Jornal por 40 jagunços, mandatados por uma das partes (próxima do Poder) que disputa a propriedade do Jornal, é facilmente enquadrável nessa estratégia que inclui a captura total dos órgãos de comunicação social, independentemente da natureza dos seus capitais: públicos ou privados.

Jagunços que acederam à força aos computadores, instrumentos de trabalho que guardam dados dos jornalistas (que deviam ser invioláveis), nomeadamente sobre as fontes, entidades sem as quais não existe jornalismo, sobretudo o de investigação.

Tratando-se do único jornal generalista onde o posicionamento e iniciativas da oposição são dadas à estampa, sem censura ou auto-censura, os fazedores de opinião não obrigados a seguir a cartilha do silenciocrata nem de seus acólitos e onde são reveladas e denunciadas as mazelas do Poder, incluindo as criminosas, é lícito enquadrar esta invasão como um passo para eliminar o último reduto de real jornalismo sedeado fisicamente no País.

O ataque "vil", como lhe chama Armindo Laureano, director deste jornal, para alegadamente cumprir uma ordem judicial, na sequência de um litígio entre dois irmãos pela propriedade do semanário, mais do que um caso judicial, mostra um Poder desesperado que, para a sua manutenção, precisa de silenciar as vozes livres, e assim, mostrar aos seus novos tutores (a divindade-Washington) que o seu Poder é incontestável.

Este conflito visa objectivamente colocar no jornal acríticos treinados para transmitir apenas narrativas favoráveis ao seu proprietário e seus grupos político, económico e social como fazia Charles Foster Kane, o magnata da imprensa, dono de vários jornais, no filme "Cidadão Kane", do realizador e actor Orson Welles.

Nessa obra prima, a personagem principal, Charles Kane, interpretada pelo próprio Welles, escreve nos seus jornais o que lhe apetece, de acordo com os seus interesses, indiferente à verdade, objectividade, contraditório e liberdade, princípios basilares do jornalismo.

O ataque mostra que os fins justificam os meios na efectivação da estratégia de uniformização da narrativa política, através do unanimismo ou da "vozcracia", expressão cunhada pela intelectual moçambicana Dulce Pereira e referenciada pelo filósofo José Castiano, em "O Inter-Munthu".

"Vozcracia" definida, como a "parte do regime autocrático em iminência que trata de distribuir a sua voz pelos espaços públicos, particularmente nos media; aloca e afecta para cada potencial espaço "público independente" os seus defensores intelectualizados do regime".

Castiano, também vice-reitor da Universidade Pedagógica de Maputo, assegura que tudo isso é feito para que os capturados media transmitam apenas a ""narrativa autorizada" pelo regime e pelo partido no poder, numa espécie de partidocracia unanimista".

Tal como na história "Ali Babá e os quarenta ladrões", em que o astucioso e criminoso Ali consegue escapar a qualquer sanção, ficando com o produto do roubo, enquanto os 40 ladrões, a parte mais fraca, são presos pelo roubo do tesouro, também no caso da invasão do Novo Jornal, o silenciocrata sairá certamente incólume.

Enquanto isso, os jagunços devem estar preparados para um eventual "sacrifício," em caso de necessidade de criação de uma farsa que mascare o ataque, sua natureza e objectivos.

A imagem de 40 jagunços invadindo um jornal é, por si só, demonstrativa de uma sociedade, onde há ausência de Estado e onde, em vez do primado da lei, impera a lei do mais forte.

Sociedade, sem Liberdade, nem justiça independente, sem igualdade dos cidadãos perante a lei, e sem independência entre os poderes e em que as instituições servem indivíduos e seus interesses e não ao Estado na acepção jurídica do termo.

Uma mistura de totalitarismo, impreparação e incompetência dos agentes do Estado, de um Poder que aposta e fomenta a desorganização organizada para melhor reinar.

À semelhança dos coronéis de "Gabriela, Cravo e Canela", icónica obra de Jorge Amado, também os "coronéis" do regime silenciocrático vivem da protecção do poder político, da troca de favores com o Poder e rodeiam-se de jagunços para os seus serviços sujos, leia-se à margem da lei.

Os jagunços que invadiram e intimidaram, condicionando o livre exercício dos jornalistas do Novo Jornal, comportaram-se como o braço de terror da silenciocracia e mereceram, por isso, a repulsa dos jornalistas do Novo Jornal e não só.

Para o Sindicato dos Jornalistas Angolanos (SJA), o referido ataque pode "inibir a liberdade dos jornalistas e a independência do jornal, o que seria, em última instância, um ataque ao jornalismo plural sem o qual não se pode falar em liberdade de imprensa".

A violência física e psicológica dos 40 jagunços sobre os jornalistas do Novo Jornal representa um plano a ser executado por aqueles que, de acordo com Armindo Laureano, "se querem apropriar do órgão para o asfixiar e entregar a grupos de interesses".

Por seu turno, depois de lembrar que o Novo Jornal "é o último reduto da imprensa livre em Angola", o jornalista e economista angolano Carlos Rosado de Carvalho alerta que "estamos perante um quadro que nos faz recear pela independência do único jornal generalista independente e temer o pior: encerramento ou mudança do rumo editorial para a uniformização com as posições do Governo" do MPLA.

Esse episódio, traduzindo intolerância e perseguição políticas e as fragilidades das balizas para a edificação de uma sociedade de liberdades democráticas, mostra que a sociedade angolana precisa de se movimentar contra um Estado assente na lei do mais forte e no "quero, posso e mando" de Louis XIV, do L"Etat c"est moi e encontrar o caminho para uma "democracia (re)conciliatória".

Para isso, é imperioso, seguindo o filósofo Castiano, "reinventar uma democracia reconciliatória que nos liberte do passado e do presente de violência física e psicológica", e "nos engajarmos na construção de instituições de convivialidade que se dediquem e defendam um futuro reconciliado".

