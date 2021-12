A cronologia do anúncio, simbolicamente, traduz, a subordinação ou subserviência do Poder angolano em relação à política portuguesa.

Angola seguiu as orientações dos países ocidentais e decidiu, obedientemente, isolar os vizinhos regionais da Namíbia, Botswana, África do Sul, Moçambique, Zimbabwe, Eswatini e Malawi.

Com esta medida contra os seus parceiros regionais, Angola associou-se aos países ocidentais na decisão de suspender as ligações com esses estados da SADC, numa espécie de muro trumpista que impede os africanos da região Austral de viajar para fora do continente.

Esta atitude ajuda a perceber as indefinições e incongruências políticas do País que, apesar de fazer parte da SADC, segue, em matéria Covid, as mesmas orientações de Portugal, baseadas nas decisões da União Europeia, secundadas pelo Centro Europeu de Controlo de Doenças (ECDC).

Sem concertar com os seus vizinhos ou com o Centro Africano para a Prevenção e Controlo de Doenças (CCDA), o País adopta tal medida, num momento em que no Continente e sua Diáspora se levantavam vozes contra esse boicote encapotado e injustificado desencadeado pelo Ocidente.

África, na generalidade, e a África do Sul, em particular, sentiram-se discriminadas e injustiçadas, com o castigo ocidental decidido depois de cientistas sul-africanos terem descoberto e sequenciado, em tempo record, a variante Ómicron. Avanço científico que a África do Sul honesta e transparentemente divulgou ao mundo.

Entre as vozes que se levantaram com a referida medida, salienta-se a directora da Aliança Africana para a Distribuição de Vacinas, a nigeriana Ayoade Olatunbosun-Alakija, que criticou asperamente essa decisão "política e não científica", lembrando que os hospitais na África do Sul "não estão sobrecarregados de infectados com essa variante".

Indignada, questionou a razão de só terem cortado com África quando o vírus já estava presente em três continentes, sendo os outros dois a Europa e a Ásia.

"Se a Covid-19, que apareceu na China, tivesse aparecido primeiro em África, não há dúvida de que o mundo teria trancado a África e jogado a chave bem longe. Não haveria urgência em desenvolver vacinas porque seríamos dispensáveis. A África ter-se-ia tornado conhecida como o continente da Covid-19", denunciou a especialista africana.

Navegando sem rumo e contra a corrente africana, Angola mostra, desta forma, a indefinição ou inexistência de linhas orientadoras da sua política externa que oscila ao sabor de conveniências estrangeiras, neste caso de Portugal, cujo Presidente foi o convidado de honra da inauguração do Fórum Pan-Africano para a Cultura de Paz.

Ao mesmo tempo que alberga essa importante iniciativa pan-africana, o País manda às urtigas qualquer tentativa política pan-africana, no sentido de se encontrar a melhor forma de a região fazer face a esse injustificado bloqueio ocidental.

Deste modo, o Governo angolano confirma também a desorientação da sua política interna, nomeadamente referente ao combate à pandemia, ignorando a sua condição de País africano membro fundador da SADC, preferindo actuar como se o seu directório se situasse em Lisboa.

Se, por um lado, a posição unilateral de Angola lesa os cidadãos e as economias da região, por outro o seu principal abalo é na reputação, na seriedade, do próprio País junto dos seus pares da região e do continente.

Ironicamente, no mesmo dia em que o País se juntou aos ocidentais, o Reino Unido anunciava a inclusão de Angola na sua lista vermelha de países africanos vítimas do boicote ocidental, sem que isso suscitasse qualquer indignação de Lisboa.

Ao prejudicar as economias regionais, o Executivo angolano atinge, concomitantemente, a sua própria economia, dificultando ainda mais a tão débil situação da TAAG, companhia de bandeira, que suspendeu imediatamente os voos para Moçambique (seguindo a TAP), África do Sul e Namíbia.

Nesse cego alinhamento com o Ocidente, o Executivo angolano não se preocupou com milhares de crianças angolanas que, todos os dias, atravessam a fronteira para ir estudar na vizinha Namíbia, nem com outros milhares de cidadãos nacionais que encontram nesse País a única forma de se salvarem da morte à fome.

Na ânsia de agradar ao convidado, o Poder angolano que se comporta "como os antigos colonizadores", de acordo com o Presidente Cyril Ramaphosa da África do Sul, esqueceu-se ou ignorou que, por falta de um aceitável sistema nacional de saúde, parte da sua elite, e não só, procura constantemente assistência médica e medicamentosa na Namíbia ou na África do Sul.

Com a sua atitude, Angola ajuda a impedir que cientistas, turistas, investigadores, estudantes, empresários, doentes, artistas, académicos e políticos se desloquem em busca de soluções para si e para o desenvolvimento da região.

"Não se fecham fronteiras, fecham-se pessoas. Fecham-se economias, sociedades, caminhos para o progresso. A penalização que agora somos sujeitos vai agravar o terrível empobrecimento que os cidadãos destes países estão a ser sujeitos devido ao isolamento imposto pela pandemia", denunciaram, em conjunto, os escritores José Eduardo Agualusa e Mia Couto, de Angola e de Moçambique, respectivamente.

Este boicote vem demonstrar a urgência da integração africana como caminho para o seu desenvolvimento e evitar que África se transforme eternamente num "corpo inerte onde cada abutre vem debicar o seu pedaço," como alertou Agostinho Neto.

Ao optar por esse descaminho, o País, cujo Hino Nacional apela para que "levantemos as nossas vozes libertadas para glória dos povos africanos", ignora os seus valores e entra em contradição com a sua própria História, que diz defender.

História essa referida por João Lourenço, aquando da sua investidura como Presidente do País, quando sublinhou que "no que diz respeito às relações no continente africano, será dada prioridade aos países vizinhos, na base de relações de boa vizinhança e de cooperação".

Acrescentando que "dada a sua proximidade, essas são relações importantes para a defesa, a segurança e o desenvolvimento da sub-região austral, sem descurar obviamente os países da SADC, com os quais Angola partilha afinidades geopolíticas".

Em poucos anos, o Presidente angolano preferiu ignorar tão nobres palavras e trocá-las por apoios conjunturais numa altura de pré-campanha eleitoral.

Esse isolamento a que Angola rapidamente aderiu sem pensar nas consequências para a região de que faz parte, faz aumentar as desigualdades criadas pela nova ordem mundial, assente no egoísmo dos mais ricos, repetidas vezes denunciada pelo Papa Francisco.

"Nestas raízes doentes encontramos o vírus do individualismo, que não nos torna mais livres, nem mais iguais ou mais irmãos, mas sim indiferentes ao sofrimento alheio. E uma variante desse vírus é o nacionalismo fechado, que impede, por exemplo, a internacionalização das vacinas", acusa o Papa.

Perante Marcelo Rebelo de Sousa, um líder da Europa, continente que está no centro desse "individualismo" de que fala o Papa, em vez de vincar a sua firme oposição à essa nova fórmula de estrangulamento das nações africanas, Angola apoia a estratégia ocidental.

Em vez de se juntar à luta por melhor distribuição das vacinas a nível mundial como forma de combater a pandemia, sabendo que ninguém se safará se parte do Mundo continuar sem vacinas, Angola apoia o individualismo.

Apesar de tantos apelos contra o egoísmo ocidental e dos avisos da OMS de que se a vacina não chegar a todos em todas as regiões, o mundo ficará a mercê das variantes que vão se multiplicar, o Governo angolano escolheu ficar do lado dos que fecham fronteiras, erguendo muros onde é preciso construir pontes por uma sociedade mais justa.