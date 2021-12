Esse vírus, criado em laboratório da autocracia, visando a manutenção e o reforço do poder, por um lado, e, por outro, afastar qualquer tentativa de criação das bases para a democratização da sociedade, engloba uma série de componentes na sua estrutura genética.

Entre os elementos dessa estrutura, destaca-se o racismo e a xenofobia expressos pelo Bureau Político do MPLA, no início do ano, quando, de forma subtil, chamou ao líder da UNITA de "cidadão estrangeiro" que cumpre uma "agenda política contrária aos interesses de Angola e dos angolanos".

O confisco e a captura de órgãos de comunicação social e a sua transformação em guardiões do templo autocrático com o arregimento de pseudocomentadores/analistas políticos para o papel de propagadores da intolerância também fazem parte da estrutura genética do referido vírus.

Outro elemento dessa estrutura é o nada discreto controlo da justiça, denunciado internacionalmente, por exemplo, pela justiça espanhola e internamente por partidos políticos, juízes, magistrados, jornalistas, sociedade civil e confissões religiosas, entre as quais a Igreja Católica.

No seu alerta, a Conferência Episcopal de Angola e São Tomé (CEAST) chama a atenção para o perigo que representa o facto de o "Povo angolano" ter perdido "a confiança nas instituições judiciais, em função da evidente interferência política em determinadas decisões".

Justiça que, numa má simulação de poder independente, anulou e obrigou a repetição do XIII Congresso do principal partido na oposição, retirando do palco mediático, por alguns meses, o seu perseguido líder, Adalberto Costa Júnior.

Neste quesito, o Tribunal Constitucional (TC), liderado por Laurinda Cardoso, destacado membro do MPLA, deu razão a "militantes" da UNITA que recorreram directamente àquela instância para anular a eleição de Costa Júnior, acusado de ter apresentado a sua candidatura à presidência do Galo Negro, quando "era ainda cidadão português".

No entanto, o mesmo TC recusou a queixa de António Venâncio, um então protocandidato à liderança do MPLA, que se queixava de violação grosseira do princípio básico de igualdade de oportunidades e de ter sido, desta forma, impedido de concretizar a sua intenção de se candidatar à liderança dos "camaradas".

Para a queixa contra o MPLA e sua liderança, Laurinda Cardoso remete o queixoso António Venâncio para as estruturas do próprio partido, diferentemente da atitude tomada contra a UNITA, num claro exercício de desigualdade de tratamento dos actores políticos.

Nessa pandemia da perseguição política que paralisa ou faz recuar todos os sectores políticos, económicos e sociais do País, tem também destaque o corte pela raiz de qualquer "veleidade", no sentido de promover o debate plural no interior do partido-estado, adiando, desta forma, o inevitável caminho para a sua democratização.

Neste capítulo, coesão do grupo partidário é sinónimo de unanimismo, pensamento único ou de monolitismo e a perseguição aos adversários internos, apelidados de marimbondos, os "eduardistas", é apresentado como exemplo preventivo do combate a eventuais dissensões internas.

O alargamento da acefalia nas estruturas do partido-estado, confundindo quantidade com aceitação popular, surge como elemento central dessa componente, querendo transmitir a seguinte mensagem: "a minha lavra é maior do que a tua", mesmo que a qualidade do solo e da mandioca aí produzida tenha pouco ou nenhum valor.

Com isso, o destaque do quinquenal Congresso ordinário do MPLA é a dimensão do seu Comité Central que de 497 passou para pelo menos sete centenas de membros, reforçando o seu lugar de maior Comité Central dos partidos de tendência comunista.

Tudo isso, para que mais caciques possam reforçar o exército de guardiões do templo da autocracia em troca de regalias e privilégios materiais, pecuniários e sociais.

Outra componente do referido vírus é a corrupção política que passa pelo aliciamento, suborno de activistas, jornalistas e membros de partidos na oposição, com o fim de trabalharem para o assassínio de carácter de críticos do poder, incluindo membros do prelado, que se manifestam contra o rumo do País.

Corrupção política que ajudou a acentuar as fragilidades e divisões programáticas e, nalguns casos, antagónicas entre diferentes alas da UNITA, com algumas a disseminarem o mesmo vírus da intolerância política.

A estrutura genética desse vírus comporta ainda o negacionismo político, típico da extrema-direita, que passa por "relativizar" misérias sociais como a pobreza extrema e a fome que, segundo o UNICEF (Fundo das Nações Unidas para a Infância), atinge pelo menos quatro milhões de crianças angolanas com menos de cinco anos de vida.

No entanto, esses negacionistas deviam recordar a inédita manifestação do Soba do Lubango contra a fome, assim como os constantes "assaltos à mão desarmada" de populares a carrinhas de transporte de produtos alimentares ou o repugnante espectáculo diário em Luanda que é ver crianças a alimentarem-se do lixo dos contentores.

Num apelo dramático para angariar cerca 27 milhões de dólares para a ajuda humanitária e acudir as crianças angolanas atingidas pela fome, falta de educação e de água, consequência não só da seca, mas também da ausência de políticas para resolver um problema cíclico, a UNICEF estima que pelo menos 7,3 milhões de angolanos enfrentam insegurança alimentar e nutricional.

Para os detentores do poder em Angola, tal como para o brasileiro Jair Bolsonaro, reconhecer a verdadeira situação da fome e pobreza do País é ajudar a oposição e os críticos, é fornecer munições para a luta pela alternância política.

"Falar que se passa fome no Brasil é uma grande mentira. Passa-se mal, não (se) come bem. Aí eu concordo. Agora, passar fome, não", diz Jair Bolsonaro.

João Lourenço, colega angolano do Presidente brasileiro, alinha pelo mesmo diapasão, afirmando que "a fome é sempre relativa. O País já tem muita produção de bens alimentares. O grande problema de Angola é o pouco poder de compra dos cidadãos".

A adjudicação de obras por ajuste directo, cujos beneficiários são geralmente membros da clique do Poder, nomeadamente a Omatapalo do governador de Benguela, é também uma componente do vírus que provoca essa pandemia política.

Esse vírus político tem ainda a componente de desorientação em termos de política externa que atingiu o expoente máximo, em 2021, quando o País se colocou ao lado dos criadores do "Apartheid de Viagens" contra a SADC, como lhe chamou o secretário-geral da ONU, o português António Guterres.

Tal comportamento contra os irmãos da África Austral é adoptado em troca de elogios circunstanciais e de apoio à governação angolana por parte de entidades ocidentais, visto pelo poder angolano como um trunfo para a caminhada contra a alternância política.

Ainda no domínio externo, a perigosidade desse vírus ficou também patente com a atitude do Presidente de primar pela ausência em cerimónias de investidura de homólogos africanos que chegaram ao poder derrotando eleitoralmente aliados do MPLA, como aconteceu com a posse de Hakainde Hichilema da Zâmbia, país fundador da SADC, tal como Angola.

Com medo que o exemplo zambiano seja seguido por Angola, João Lourenço não foi a Lusaka, mesmo sabendo das presenças dos presidentes de Moçambique, Filipe Nyusi; África do Sul, Cyril Ramaphosa; Zimbabwe, Emmerson Mnangagwa; Botswana, Mokgweetsi Masisi; Namíbia, Hage Geingob, e Quénia, Uhuru Kenyatta.

Num acto em que também compareceram os presidentes da RDC e da União Africana (UA), Félix Tshisekedi, e do Malawi e SADC, Lázaro Chakwera, e antigos Chefes de Estado, com destaque para Olusengo Obassanjo, da Nigéria, o grande ausente foi o presidente de Angola, País que partilha com a Zâmbia uma extensa fronteira, laços históricos e sanguíneos.

Na mesma senda, o Presidente angolano também faltou ao empossamento de Carlos Vila Nova, novo Chefe de Estado de S. Tomé e Príncipe, que venceu as presidenciais, derrotando o candidato do MLSTP, partido-irmão do MPLA.

A isso junta-se também a má relação pessoal com o Presidente da Guiné-Bissau, Umaro Sissoco Embaló, adversário de Domingos Simões Pereira, líder do PAIGC, histórico aliado do MPLA.

A vacina para essa pandemia, que deixa marcas que perdurarão no tempo, é uma inclusiva reconciliação nacional e a sua cura passa pela instauração de uma democracia real com descentralização, separação e escrutínio permanente dos poderes.