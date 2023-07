Com Castro Rodrigues eu ficava horas a fio a ouvi-lo falar sobre o futuro das cidades. Era um arquitecto e urbanista formado na Sorbonne, com quem cultivava uma série relação de amizade. Em sua casa-museu na restinga, era um regalo escutar as suas ideias sobre o crescimento do Lobito, uma das mais modernas e problemáticas urbes angolanas. Ele chamava a cidade de "chumbo dos urbanistas". O Lobito nasceu em pleno século XX com o Porto e o Caminho-de-Ferro de Benguela. Na restinga pontilham edifícios representantes do movimento vanguardista "art noveau" e também tem as lagoas sincronizadas com as marés e as florestas de mangues no Compão e na Caponte, que são o "habitat" dos flamingos rosados e outras aves, os quais é necessários preservá-los a todo o custo. Ele falava com um amor profundo sobre como se deveria dominar e transformar o espaço envolvente sem desumanizar o próprio homem.

Na verdade, foi com Castro Rodrigues que tomei contacto com as ideias de "Le Corbusier", que revolucionou a arquitectura tradicional europeia para torná-la adequada à satisfação das exigências da civilização, surgidas com a revolução industrial. Aprendi a ver as cidades não como espaços dominados e ordenados pelo homem unicamente para a sua sobrevivência, mas também um espaço conquistado à natureza para torná-lo mais humano e solidário. Todo esse manancial de conhecimento seminal me seria bastante útil quando iniciei a minha actividade como docente na disciplina de Direito do Urbanismo e Ordenamento do Território no Instituto Superior Católico de Benguela, ao qual foi agregada ao Direito do Ambiente.

Por essa razão, o que me seduz nas grandes cidades europeias não são as lojas de gravatas de seda e muito menos as torres de betão quase a tocarem o Céu, revestidas com espelhos que não devolvem os sorrisos que lhes ofertamos. Nem me atrai o chamariz dos reclames luminosos das ofertas de Natal, digladiando com a fúria do apocalipse nas fachadas dos edifícios: -"Compra-me, compra-me, sou melhor que este e mais barato que aqueloutro!"

Procuro sempre uma face oculta que existe naquela gélida floresta de concreto, de onde escapa um vagido Humano gritando Liberdade. Foi o que aconteceu certo dia, quando eu navegava perdido no mar cosmopolita de Lisboa. Repentinamente, dei comigo encalhado numa ilhota singela, que o destino fez chegar até mim, sob a forma de inebriantes notas musicais. O som vinha das entranhas de um acordeão, que as mãos calosas de um velho cego fazia contorcer, num canto do metropolitano. Estava em Entrecampos.

As hordas humanas fluíam aos magotes, como carne empacotada, a subir e a descer das carruagens do metro, alheias aos gemidos suplicantes do artista solitário. Esporadicamente, uma mão apressada soltava uma moeda, que ia anichar-se num pequeno prato que o músico tinha diante de si.

Fui tragado pelo sublime chamamento, como acontece no mar aos marinheiros que ouvem o canto das sereias. Aproximei-me lentamente do velho músico. Ele tinha um rosto bexigoso e arredondado. Dos lábios irrequietos, pendia, displicente, uma beata de cigarro embebida em saliva escura. A sua figura divina diluía-se numa auréola de inquietante genialidade. Era como se dele não emanasse, sequer, um sopro de mortalidade. Era somente espírito sereno vagando na imensidão.

Ao vê-lo tactear o acordeão, vislumbrei a fragilidade da existência terrena a exaurir-se, sem glórias nem honras, nas teias do egoísmo desmesurado e da petulante hipocrisia. Naquele instante crucial, desenhava-se ali a nossa angustiante encruzilhada: a vida seria ainda um sonho virgem, sonhado no regaço do universo infinito, ou já a tormenta do cosmos prostituído pelos foguetes espaciais? Ou talvez fosse, simultaneamente, tudo e nada, uma massa confusa de ódio e amor, lealdade e traição indissolúveis?

A música serpenteava no túnel em vagas sucessivas, tal como se enrolam as ondas do mar, buscando com ansiedade a essência dos seres e das coisas. O som fundia-se no útero da terra ao magma dos vulcões adormecidos, que aguardam simplesmente o sublime instante da majestosa erupção. O fole do acordeão vibrava ofegante, em cadência ora branda, ora intensa, até atingir o êxtase virtuoso de um orgasmo sem fronteiras, o vulcão expelindo a pujante lava cor-de-fogo escorrendo pelas coxas da montanha verdejante.

Da garganta do velho gotejavam sussurros, que se iam ajustando, mansamente, à voz piedosa do acordeão. Os acordes rodopiavam na partitura da virtude humilhada, do mesmo modo como rolam pela face dos amantes as lágrimas salgadas do amor perdido numa qualquer esquina da vida. Por instantes, a música ameaçava naufragar no oceano revolto da arrebatadora paixão, mas logo retornava, feita espuma nostálgica, atirada às praias da impossível renúncia.

Os graves exilavam-se, resignados, numa toada repetitiva, cadenciada no compasso das inalações sôfregas do fole, enquanto os dedos da mão direita cavalgavam as teclas brancas e negras como fogosos corcéis, galopando livremente pelas anharas da melancolia. E de novo bramia o canto da dor indizível, balançando na perfídia do mar escuro, e outra vez a harmonia branda vinha cobrir a areia fina do amor inocente, sem mágoas nem prantos.

Alheio a tudo e a todos, o comboio do tempo parecia ter parado na grande estação. Eu sentia-me petrificado perante a suprema manifestação divina que se desenhava diante dos meus olhos. Quando, finalmente, se extinguiram os acordes daquela sinfonia divina, o velho cego ergueu ligeiramente a cabeça, como quem destapa um segredo há muito guardado. Escondido sob o feltro do chapéu seboso, o seu semblante mágico banhava-se num indescritível lago de serenidade.

Foi numa manhã de inverno, que vi em Lisboa essa estrela fugaz, riscando no céu o hino do amor.

*Jornalista e Advogado