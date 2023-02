Um Crepúsculo sem Ídolos

Sentámo-nos, fim da tarde, princípio da noite, o grupo de velhos amigos, cada vez mais velhos, que volta e meia se encontra para lembrar que ainda estamos por cá, e para recordar velhas histórias (cada vez mais, sempre as mesmas) contadas com o entusiasmo que ainda nos resta, provocando as reacções habituais: manifestações de alegria incontida, pois tal nos lembra um tempo em que acreditávamos poder mudar o mundo, e tudo, mesmo as experiências dolorosas, com a pátina do tempo, se nos apresentam hoje alegres e inofensivas. Ingenuamente risíveis.