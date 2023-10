Existe sempre um vazio que ocupa o lugar do poder, um vazio que escapa à determinação de qualquer forma concreta de poder. Existe uma distância entre o poder simbólico e o poder real, e aí está o tal vazio. O poder é transitório e efémero, o espaço do poder democrático nega a imortalidade, há um poder finito e limitado no tempo. A reunião do Bureau Político do MPLA, programada para a passada sexta- feira, 13, foi adiada sine die e era um momento aguardado para se discutirem muitos problemas da vida interna do partido e estratégias de governação. Depois do discurso do Estado da Nação, um pequeno esforço de lucidez ajuda-nos, facilmente, a perceber que os principais partidos em Angola apresentam uma capa bonita por fora, mas estão partidos por dentro.

Em 2027, por força da Constituição, João Lourenço estará impedido de concorrer a um terceiro mandato de Presidente da República. Os estatutos do partido, no número 1 do artigo 120.º, definem que "o presidente do partido encabeça a lista de candidatos pelo círculo nacional, sendo candidato a Presidente da República", resultante da alteração feita no congresso ordinário de Dezembro de 2021. A redacção anterior não tinha essa determinante, sendo que a redacção actual já não permite a tal bicefalia ensaiada por José Eduardo dos Santos (JES) e que João Lourenço cedo se apercebeu das "amarras" e tudo desfez.

A questão que se levantou na altura da alteração foi: vai-se ou não limitar o mandato do presidente do partido? Entendeu-se que era importante acabar com qualquer estrutura bicéfala na liderança do partido, objectivamente se limitou o presidente do partido, porque era importante eliminar a bicefalia. Mesmo que, em 2026, João Lourenço tenha pretensões de concorrer à liderança, ele fica limitado por esta norma estatutária que define que o candidato do "Kremlin" é o candidato a PR, logo, o MPLA não pode avançar o nome de um candidato que, do ponto de vista da Constituição, está "amarrado", ou seja, impedido de se candidatar.

Em 2026, o MPLA vai ter um conclave sofrível. João Lourenço vai ter de fazer passagem de testemunho na liderança do partido e será um líder a prazo também por conta do pleito republicano do ano seguinte. . É que hoje se vão avançando certos candidatos por via de redes sociais e outras plataformas, e, até ao momento, nenhum "pseudocandidato" assumiu oficialmente que irá avançar para a disputa da liderança do partido. Existem interessantes máquinas de manipulação e desinformação que estão a "jogar verde para colher maduro", querem medir a pulsação da opinião pública em torno de certas figuras. Estão a lançar-se alguns "cavalos de corrida" para ver a reacção popular, estão também a expor-se e a "queimar" potenciais "sangue puro", para abrir caminhos para a vitória de outros cavalos nesta corrida que começa já com alguma antecipação. A estratégia pode ser a de cansar alguns destes "cavalos de corrida", proteger outros e permitir que esses, na última volta, surjam com o fôlego necessário para garantir a vitória.

O problema e a solução estão mesmo dentro do próprio MPLA. Existem, no seio dos partidos correntes, indivíduos que não concordam com a liderança de João Lourenço e a sua estratégia de governação. Culpam-no pelo fracasso de combate à corrupção e acreditam que a forma como foi conduzido fragilizou o MPLA. O alargamento do Comité Central e a estratégia de alargar para melhor reinar também gerou muitos descontentamentos, a forma como lidou com JES, como o (des) tratou e o remeteu ao abandono político também abriu algumas fissuras internas. Há sectores internos que lhe atribuem responsabilidades pelas derrotas em Luanda, Cabinda e Zaire.

Os processos de renovação das lideranças na OMA e JMPLA também geraram certo descontentamento interno e guerras surdas no partido. A sua vice-presidente e o secretário-geral são contestados internamente, mesmo nas altas estruturas do partido, existindo "forças de bloqueio" à sua governação. Por outro lado, o partido sente-se prejudicado em termos de imagem, autoridade e popularidade pelas falhas de governação do Executivo, diz-se penalizado nas urnas, porque, muitas vezes, a sua estratégia de governação é ignorada pelo Executivo. A actual situação socioeconómica do País, os níveis de pobreza, a crise e a quebra de credibilidade no sistema judicial, algumas opções e alinhamentos em termos de política externa, o monopólio, a instrumentalização, a manipulação da comunicação social, entre outros, são situações que propiciam a criação de alguns anticorpos e de grupos que querem que 2026 chegue rapidamente para o tirar de cena em termos partidários.

João Lourenço dificilmente aceitará que o MPLA lhe imponha um candidato que não seja do seu agrado e confiança e que não lhe garanta uma transição pacífica e harmoniosa. Não vai querer que aconteça com ele o que aconteceu com JES. Sabe que, quando deixar o poder e deixar de ter poder, as "hienas" lhe caem em cima. Mesmo quando deixar a liderança do MPLA em 2026, ele ainda será o PR até Setembro de 2027, ainda terá com ele o controlo da máquina do Estado.

Em Angola, a máquina do Estado é que sustenta a máquina do partido. Se ele não estiver alinhado com as novas lideranças do MPLA, ele pode usar a máquina do Estado para "asfixiar" o partido em termos financeiros, administrativos, logísticos, na comunicação social e até mesmo em termos de segurança e inteligência. Ele pode "rebentar" com o partido ou deixá-lo numa situação muito fragilizada. Esse meu "esforço de lucidez" continua na próxima edição.