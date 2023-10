O poder deve saber morrer para passar o testemunho. A alternância não pode ser apenas espacial, tem de ser igualmente temporal. A finitude do poder, a regra da sua limitação no tempo é uma condição essencial", disse o prestigiado filósofo, professor e autor português José Gil. O poder é mortal e o seu exercício quotidiano assenta numa duração finita. Estratégias ou formas de poder que procuram a perpetuação ou a imortalidade do líder estão condenados ao fracasso. A rotatividade e a alternância são elementos essenciais da democracia e fazem parte da natureza finita do poder. É uma realidade e são factos que muitos militantes do MPLA vão dominando, e o tema da sucessão partidária ganha voz e força, estando ainda a três anos da realização do próximo congresso do Partido.

Esta longa marcha até ao congresso de 2026 vai, certamente, exigir de muitos de nós um grande esforço de lucidez. As máquinas de comunicação ainda não entraram em acção, até porque ainda é muito cedo, já há a máquina da desinformação/ manipulação, usando um palco privilegiado que são as redes sociais, para avançar nomes para a liderança do MPLA, e os "Laboratórios" vão usando as suas milícias digitais para "queimar" alguns alegados candidatos e figuras " inconvenientes ". Não nos esqueçamos também de uma certa máquina de animação /distracção que vem dando palco a um jovem e " pequeno tirano" que, usando alguns privilégios de nascimento, entende ser capaz de liderar um partido com a estrutura, história e trajectória como o MPLA. Que alguém tenha " Piedade" do homem que até ao momento parece ser o único que assume que vai avançar e "moralizar" o Partido. A sua própria família encara tudo isso com surpresa e apreensão, temendo sempre que esta ousadia do jovem venha prejudicar politicamente o nome e imagem do " patriarca político" da família junto do Partido ou, até mesmo, prejudicar toda e qualquer ambição do mesmo em dar o "salto da gazela" para a liderança da organização.

Como na maior parte dos partidos, também existem correntes internas no MPLA. Existem grupos que não estando sempre de acordo com a visão, estratégia e pensamento do líder mas que apoiam em nome da unidade, estabilidade, harmonia e coesão do Partido, preferindo usar as estruturas internas para expressar ou apresentarem os seus pontos de vista e ideias sobre a gestão e liderança do Partido. Existem outras correntes que funcionam como verdadeiras forças de bloqueio à liderança, não fazendo um confronto directo, mas alimentando certas " guerras surdas" contra certas estruturas dirigentes. São a oposição interna a João Lourenço. Não estão de acordo com a sua visão e estratégia de governação, contestam internamente as suas escolhas para a vice- presidente e secretário- geral do MPLA. Perderam força, poder e influência nas estruturas da organização, culpam o líder pelas falhas e fracassos ao nível do Partido e da governação do País. Estão a preparar e a fazer caminho para a transição, e 2026 é a sua luz no fundo do túnel.

O MPLA tem aquilo que chamo de lealdades convenientes, por isso, não acredito que as correntes internas se dividam entre os chamados " Eduardistas" e " Lourencistas". O poder só existe de facto quando o líder está no poder. O poder é o "oxigénio" que mantém vivas determinadas alas internas, e o "Eduardismo" foi um exemplo de lealdade conveniente, que só existiu enquanto José Eduardo dos Santos esteve no poder e, com a sua saída do poder extinguiu-se. Ninguém viu os "Eduardistas" visitar-lhe em Barcelona, no Miramar ou a apoiar-lhe publicamente durante os períodos que andou isolado e "exilado". O mesmo irá acontecer com os tais "Lourencistas" que, logo que João Lourenço deixar o poder e deixar de ter poder o irão negar como Pedro negou Cristo. As lealdades convenientes residem nisto, de mostrar lealdade ou de prestar vassalagem a quem tem o poder e assim sucessivamente.

O congresso de 2026 será um enclave de ruptura com o passado e de afirmação de uma nova liderança, é a expectativa e visão do "inner circle" que busca um líder consensual, inclusivo, com autoridade e carisma no seio do Partido. Jú Martins conhece bem os "cantos a casa" e está certo quando evidencia a capacidade que o MPLA tem de se unir, de se regenerar e fortalecer perante determinadas ameaças (externas e internas) que o possam fragilizar. A questão das múltiplas candidaturas pode passar um sinal de abertura e de maior democratização no MPLA, mas ainda muitos sectores no MPLA entendem que uma candidatura única passa uma imagem de união e coesão interna.

A escolha do líder tem peso e relevância, daí ser importante que João Lourenço comece, ele mesmo, a impor um candidato ao partido, alguém que reúna consenso e aceitação, alguém cuja imagem e trajectória personifique autoridade, competência, experiência, união e coesão. Ele terá de agir na antecipação e assim frear estas correntes que pretendem avançar de assalto à liderança. Evitar que o surpreendam e o condicionem. João Lourenço vai ter de fazer mudanças internas, vai ter de ceder numas situações e saber ser um hábil negociador noutras. É que não é só o futuro político de João Lourenço que está em jogo. É, acima de tudo, o futuro e a manutenção do MPLA enquanto partido no poder que está em causa. Penso que não é preciso um grande esforço de lucidez, para se perceber isso. Na próxima semana, o "Esforço de Lucidez" será em torno de ACJ e da UNITA.