Mindelo, cidade-natal da lendária e icónica Cesária Évora, sobressaiu ao anfitrionizar inúmeras rondas negociais, entre as quais avulta a de 19-20 de Janeiro de 1984, que culminou na histórica Acta de Mindelo, a qual se traduziu numa vitória diplomática para a paz, pela mão e habilidade negocial de Venâncio de Moura, então Vice-ministro das Relações Exteriores de Angola. Entre os instrumentos que serviram de pano de fundo da negociação e assinatura da Acta de Mindelo, destacaríamos pelo menos dois, designadamente: a Declaração Conjunta angolano-cubana, de 04 de Fevereiro de 1982, subscrita pelos então chefes da diplomacia de Angola e de Cuba, respectivamente Paulo Teixeira Jorge e Isidoro Malmierca; e a resolução 545 do Conselho de Segurança da ONU, de 20 de Dezembro de 1983, que i) condenou a ocupação militar ilegal sul-africana de partes do Sul de Angola, em flagrante violação do direito internacional; e ii) exigiu a retirada incondicional das tropas sul-africanas, bem como o respeito escrupuloso da integridade territorial de Angola.

A circunstância de Venâncio de Moura ter tido o categorizado diplomata estadunidense Frank Wisner como interlocutor negocial, proporcionou o ambiente conducente à assinatura da Acta. Se devemos a Venâncio de Moura uma palavra de reconhecimento e de gratidão pelo feito diplomático, outra palavra de reconhecimento e de gratidão se impõe para Frank Wisner, à época Assistente Adjunto do Secretário de Estado para os Assuntos Africanos. Como o próprio Wisner referiu em Junho de 2021, em sede do Conselho Nova-Iorquino de Relações Exteriores, ao lidar com a problemática da África Austral, o seu propósito foi de ""to deal with the issues of the American prestige, power and influence and our ability to contain the forces of the cold war"" (tratar de assuntos do prestígio, poder e influência americanos e a nossa capacidade de conter as forças da guerra fria).

No afã de sedimentarem as bases para a paz e segurança no Sudoeste Africano, e guardando a proporcionalidade e responsabilidade dos seus encargos diplomáticos, Venâncio de Moura e Frank Wisner estiveram no seu melhor, tendo feito preponderar nas negociações a racionalidade político-jurídico-internacional, em detrimento do viés ideológico-programático. Ou seja, fizeram o que nos parece ter sido expressivamente sensato e compaginável com a diplomacia ética e com os ditames de inúmeras resoluções, declarações e recomendações da ONU, do Movimento dos Países Não Alinhados e da então OUA, hoje União Africana. Na verdade, ao longo das negociações com os seus contrapartes estadunidenses, e não só, os negociadores angolanos sempre inspiraram confiança e credibilidade. Por isso não foi de estranhar, mas também não deixou de ser alentadora, a asserção de Frank Wisner na entrevista que, em 1985, concedeu ao Fletcher Forum of World Affairs, quando disse: ""Angola is willing to move to an agreement to implement 435 and in that context, reach an agreement on the withdrawal of Cuban Forces. The Angolan government made the decision to unblock the peace process and move facts along, and I

don"t see why outsiders need to question a sovereign decision by an African government to move in that manner"" (Angola está desejosa de avançar para um acordo para implementar a resolução 435 e, nesse contexto, alcançar um acordo sobre a retirada das forças cubanas. O governo angolano tomou a decisão de desbloquear o processo de paz e fazê-lo avançar, e eu não percebo porque razão outsiders precisam de questionar a decisão soberana de um governo africano actuar dessa maneira). Daí a lógica de Wisner ter considerado uma substantial injustice (injustiça substancial) as reticências manifestadas algures

quanto à genuinidade dos planos de paz do governo angolano da época.

Infelizmente, contrariamente ao que era expectável e perspectivável, a Acta de Mindelo foi interpretada como sendo significativamente favorável à Angola e, consequentemente, em contra-corrente com o ideologismo da administração Ronald Reagan. Não surpreende, pois,+ que a Acta de Mindelo, ou de São Vicente como também é conhecida nos EUA, tenha sido objecto de sonegação, ao ponto de não ter sido remetida ao Congresso americano.

Ora, nos termos da Lei Case-Zablocki, de 12 de Agosto de 1972, os textos de acordos internacionais, de que os EUA sejam parte, devem ser submetidos ao Congresso no prazo de sessenta dias, após a sua entrada em vigor. Não tendo sido observado esse procedimento com a Acta de Mindelo, o Senador Jesse Helmes inquiriu o Departamento de Estado, a 01 de Março de 1989, sobre a razão pela qual, volvidos cinco anos desde que fora assinado, o instrumento não tinha sido submetido ao Senado. Ao retorquir ao questionamento de Helmes, o Departamento de Estado justificou-se nos seguintes termos: ""release of the text of the Act of São Vicente [Mindelo] remains subject to the agreement of the Luanda authorities. The Act of São Vicente was not submitted to Congress pursuant to the Case Act because it was not an international agreement entered into by the United States. It does not create legal obligations for the US. Rather, it was an agreed summary of the views exchanged by the US and Angolan representatives"" (a divulgação do texto da Acta de São Vicente [Mindelo] continua sujeita ao acordo das autoridades de Luanda.

A Acta de São Vicente não foi submetida ao Congresso,ao abrigo da Lei Case, por não ser um acordo internacional celebrado pelos EUA. Não cria obrigações legais para os EUA. Na verdade, é uma síntese de pontos de vista trocados por representantes dos EUA e de Angola). Não nos parece inteiramente exacta a narrativa de que a divulgação da Acta de Mindelo estivesse condicionada ao aval do governo angolano. Quanto mais não seja, pelo facto de o presidente José Eduardo dos Santos haver, e bem, sancionado o Acordo logo após a sua assinatura, como a própria CIA atestou no Memorando NIC #00705-84, de 30 de Janeiro de 1984. Acontece ainda que, a 13 de Março de 1986, José Eduardo dos Santos enviou ao peruano Javier Pérez de Cuéllar, então Secretário-Geral da ONU, uma carta que circulou como documento do Conselho de Segurança. A par de ter manifestado a sua apreensão pelo incumprimento da Acta de Mindelo e de ter solicitado que a ONU substituísse os EUA na mediação do conflito no Sudoeste Africano, José Eduardo dos Santos espelhou na carta o roteiro acordado e assinado em Mindelo, do qual sobressaem: i) a retirada das forças sul-africanas do território angolano; ii) a cessação dos actos de agressão contra Angola e das hostilidades entre a África do Sul e a SWAPO; e iii) o anúncio das datas de aplicação da resolução 435/78 do Conselho de Segurança da ONU e da retirada gradual das tropas cubanas de Angola.

Ademais, tendo sido assinada, sem corrupção e sem coação, por representantes mandatados pelos respectivos governos, a Acta de Mindelo devia ter sido considerada um instrumento autêntico e definitivo, produzindo efeitos jurídicos e obrigando as partes, regidas obviamente pelo direito internacional, a cumpri-lo de boa-fé. Apesar do comprometimento total de Angola com a observância da Acta de Mindelo, não é difícil admitir que ela configurou um nado-morto. E assim sucedeu, em virtude de, imediatamente após a sua assinatura, os EUA terem-se demarcado da execução integral das acções negociadas e plasmadas no Acordo, por considerarem-no, quiçá, desalinhado dos interesses estratégicos da política africana da administração Reagan. De tal modo que Frank Wisner - o negociador e subscritor da Acta de Mindelo - foi visto com maus olhos por algumas franjas dos republicanos que à época estavam no poder nos EUA.

Na excelente entrevista de memória autobiográfica que, a 22 de Março de 1998, concedeu à Associação de Estudos Diplomáticos e ao Projecto de História Oral de Formação em Relações Internacionais, Frank Wisner abriu a alma e afirmou: ""I was criticized heavily at that end of the Republican party for my work in Angola... It precluded my being able to serve either as Assistant Secretary for the Middle East or Africa when Jim Baker became Secretary [of State]. The opposition to my views, seen to be pro-MPLA views, was garbage, never proven. I was pro-American interests and policies, of course"" (Eu fui fortemente criticado pelo Partido Republicano pelo meu trabalho em [sobre] Angola... Isso impediu que eu fosse capaz de servir como Assistente do Secretário para o Médio Oriente ou para África quando Jim Baker tornou-se Secretário [de Estado]. A oposição aos meus pontos de vista, tidos como pontos de vista pró-MPLA, era absurda, nunca foi provada. Eu defendia, naturalmente, os interesses e políticas americanos). Desse desabafo de Wisner transparece o óbvio: e o óbvio foi o desinteresse do establishment político-diplomático da administração Reagan implementar a Acta de Mindelo de que foi signatária, mas também o apego da sua superestrutura político-ideológica ao estatuto de prisioneira das circunstâncias da diplomacia da guerra fria. Entre as evidências do desinteresse e do apego em apreço, destacou-se a obsessão pelo paradoxo do linkage que estabeleceu que as tropas invasoras e ocupacionistas do regime do apartheid fossem tratadas, em pé de igualdade, com as forças internacionalistas cubanas vindas a Angola, em conformidade com o artigo 51 da Carta da ONU, relativo ao direito de legítima defesa dos Estados. É neste pendor que, a 10 de Julho de 1985, se inscreveu a revogação da Emenda Clark, em contramão ao espírito e letra da Acta de Mindelo.

Como era previsível, essa decisão revogatória gerou a escalada da guerra, descarrilando e retardando a trajectória da resolução 435/78: o início da sua implementação viria a acontecer, com alguns percalços pelo caminho, a partir de 01 de Abril de 1989, ante a aceitação de Angola, em Janeiro de 1988, incorporar o linkage na solução e equação do conflito no Sudoeste Africano. Entre os percalços que permearam a implementação da resolução 435/78, vem-nos à memória o ataque perpetrado em Benguela, a 21 de Janeiro de 1990, contra as tropas internacionalistas cubanas. Esse irritante levou à suspensão temporária do seu regresso à Cuba, suspensão cancelada e superada com o reinício da retirada das tropas cubanas, selado com a Declaração de 20 de Fevereiro de 1990, firmada por Pedro de Castro Van-Dúnem Loy e Jorge Risquet. Ainda assim, em última análise, a Acta de Mindelo é seguramente digna de figurar nos anais da história da diplomacia angolana e africana como um dos troncos subjacentes aos Acordos de Paz de Nova Yorque, subscritos, a 22 de Dezembro de Dezembro de 1988, por Afonso Van-Dúnem Mbinda, Isidoro Malmierca e Pik Botha.

*Embaixador de carreira