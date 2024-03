Quem analisa as responsabilidades das empresas mineradoras, no que diz respeito à avaliação, gestão e monitorização de riscos e impactos socioambientais associados a cada fase dos muitos projectos que desenvolvem em Angola, vai constatar facilmente que pouquíssimas são as que na sua abordagem procuram antecipar e evitar riscos e impactos e, quando isso não for possível, minimizar ou reduzi-los para níveis aceitáveis. É escassa a preocupação quer seja do ponto de vista técnico, económico ou financeiro.

Isto acontece porque ao analisar-se as vantagens e ganhos dos projectos mineiros, quem o faz nem sempre tem em mente o facto de que, não são apenas os benefícios financeiros que tais actividades representam para os accionistas, investidores e para os cofres públicos, desvalorizando os prováveis custos ambientais e sociais, que tais projectos acarretam.

Através de uma análise baseada em riscos e resultados, do que tem sido a actuação da maior parte das empresas mineradoras em Angola, é fácil perceber como as regras que foram concebidas, para supostamente as orientar na gestão dos riscos e impactos de um determinado projecto, não tenham sido suficientemente robustas para auxiliar a melhoria do seu desempenho ambiental e social. Se é um facto que os resultados e ganhos financeiros almejados para os projectos são descritos nos seus objectivos, onde são ainda estipulados os requisitos específicos para auxiliar os investidores a alcançá-los, com recurso a meios adequados à sua natureza e dimensão.

A atenção em relação às questões sociais e ambientais, raras vezes é proporcional ao nível do risco e impacto, que estas representam. Creio que a única razão para que assim seja, só poderá residir, no facto de que, tais impactos e custos recairão sempre sobre as comunidades locais , sendo que as mesmas têm pouco poder de influência sobre estes assuntos que afectam directamente a sua vida .

E mesmo que se diga que os investidores farão uma avaliação ambiental e social dos projectos propostos para obtenção de licenciamento das suas actividades, com o intuito de garantir que estes sejam sólidos e sustentáveis, do ponto de vista ambiental e social, a realidade vivida pelas comunidades que residem nas zonas impactadas demonstra que, muitas vezes, estas técnicas de avaliação parecem não fazer parte do planeamento e elaboração do projecto, e não há grandes evidências de que são utilizadas para identificar acções e medidas de mitigação, assim como para melhorar a tomada de decisão. Caso contrário, como se justifica o descontentamento das populações locais, face ao péssimo desempenho ambiental e social ? E não basta cair no engodo publicitado por muitas destas instituições, pois estas surgem a público garantindo que irão gerir os riscos e impactos socioambientais ao longo do ciclo de vida dos projectos mineiros, de forma sistemática, adequando-os à natureza e dimensão do projecto e aos possíveis riscos e impactos.

Contudo, a realidade tem vindo a demonstrar que, no desenvolvimento e implementação de um projecto mineiro, mesmo que as empresas , quando considerem apropriado, acordem com o Executivo ou com as comunidades a adopção de medidas de gestão ambiental e social para mitigar os riscos e impactos dos projectos, que desenvolvem, a verdade é que os mesmos nunca atingem resultados consistentes com as promessas previamente feitas , mesmo quando geram receitas e lucros, quantiosos, isto é, numerosas fatias monetárias para os seus implementadores .

É necessário que, mais do que acordos institucionais ou governamentais, as comunidades sejam abrangidas e ouvidas nos processos de desenho das acções de mitigação, dando o seu contributo e retirando daí algum benefício. Por outro lado, a monotorização e fiscalização das administrações municipais e provinciais deverá ser efectiva, sendo sancionadas as empresas que não cumpram o estabelecido previamente. Acredito que só assim possamos realmente acompanhar o contributo e impacto da indústria extractiva no nosso País, valorizando e favorecendo processos e procedimentos sustentáveis e que não prejudiquem as nossas populações e ambiente.

*Coordenador do OPSA