A nossa economia regista há vários anos uma recessão grave com impacto negativo para as famílias e empresas. A pandemia da Covid-19 agravou-a ainda mais. Como resultado, muitas empresas extinguiram postos de trabalho para manterem-se operacionais e outras encerraram, levando milhares de cidadãos ao desemprego.

Actualmente, muitos cidadãos têm tido dificuldades sérias em pagar as suas dívidas, por falta de liquidez ou por não conseguirem obter novos créditos para pagá-las. Nestas circunstâncias é frequente os credores - instituições de crédito ou fornecedores - intentarem acções para penhora de bens e com o produto da venda satisfazerem os seus créditos.

Para evitar que o resultado dessas acções prejudique outros credores e dificulte o pagamento de outras dívidas, a pessoa singular pode lançar mão do mecanismo da insolvência, introduzido no nosso ordenamento jurídico pela Lei n.º 13/21 de 10 de Maio. Sob o manto deste mecanismo, as acções de penhora contra a pessoa singular devedora serão suspensas, e o Tribunal convocará os demais credores para reclamarem o pagamento dos seus créditos, os quais estarão sujeitos à verificação e graduação e, mediante um plano de pagamentos, serão satisfeitos nos termos do compromisso assumido.

E se o plano de pagamentos não conseguir satisfazer os créditos? Bem, na hipótese de o plano revelar-se ineficaz, a pessoa singular devedora poderá socorrer-se do mecanismo da exoneração do passivo restante - oriundo do direito insolvencial norte-americano - que é uma das grandes novidades da nova lei. Através desse mecanismo, a pessoa singular devedora poderá obter o perdão das dívidas que não foram integralmente pagas no processo de insolvência ou depois de um certo período de tempo após o seu encerramento, conforme o art.º 266.º da Lei acima referida. Trata-se de um fresh start, isto é, uma forma de a pessoa singular devedora começar de novo a sua vida, apagando-se do seu passivo todas as dívidas que não conseguiu pagar, excepto as tributárias e da segurança social que são imperdoáveis.

Importa realçar que, para a pessoa singular devedora puder beneficiar desse privilégio, a lei exige - cumulativamente - a verificação de determinados pressupostos, por exemplo, (i) não ter beneficiado por duas vezes desse mecanismo ou (ii) não ter incumprido o dever de se apresentar à insolvência ou, caso este incumprimento se tenha verificado, não o tenha feito com culpa e não tenha causado prejuízo relevante aos credores (art.º 267.º da Lei n.º 13/21 de 10 de Maio).

Saliente-se de resto que, depois do processo de insolvência e durante o período fixado para o pagamento das dívidas, a pessoa singular devedora deverá agir de boa-fé. Ou seja, deverá adoptar os comportamentos previstos na lei, sob pena de, violando-os, perder o referido benefício e ser obrigada a pagar todas as dívidas sob gestão e controlo apertado de um fiduciário nomeado pelo Tribunal.

Portanto, caso se encontre numa situação de incapacidade financeira para cumprir as dívidas vencidas, e não disponha de liquidez nem de crédito para o efeito, pedir a insolvência pessoal e beneficiar-se das prerrogativas que ela oferece afigura-se a solução mais acertada em detrimento da negociação individual que no final poderá revelar-se caro e muito prejudicial.

*Licenciado em Direito pela Universidade Católica de Angola e Mestre em Direito e Gestão pela Universidade Católica de Portugal, Escola do Porto. É membro da AIDA - Associação Internacional de Direito dos Seguros.