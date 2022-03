A história do processo de acolhimento, apoio, protecção e repatriamento dos cidadãos angolanos fugidos da guerra da Ucrânia mostra-nos que é preciso reinventar o espaço de abordagem diplomática com as nossas comunidades no exterior. Há anos que Angola não tem uma estratégia para a sua diáspora, e esta nunca foi colocada no centro das prioridades da governação. Faz falta uma cultura de abertura, de diálogo franco e permanente com as comunidades aprofundar o sentido de pertença à Pátria, de maior participação cívica e envolvimento comunitário. Fazer uma Pátria de todos e para todos. A nossa diáspora joga papel importante na afirmação dos laços de angolanidade e na construção de uma sociedade mais coesa, activa, inclusiva e participativa.

A diáspora não deve ser vista como algo à parte. Ela deve fazer parte de uma estratégia nacional de pensamento e acção diplomática. Uma estratégia de inclusão/integração, cidadania, educação, comunicação e participação cívica. A diplomacia de alteridade que reconhece e percebe o outro e respeita as suas diferenças. O diplomata que se coloca no lugar do outro para melhor o perceber, que percebe que o exercício da sua actividade, da sua acção, da sua missão também tem, nas comunidades, um alvo primordial: a luta pela colocação do cidadão no centro das prioridades do Estado. Estas situações podem proporcionar importantes momentos de reaproximação, de reforço das relações entre diplomatas e as comunidades. Existe um elemento muito importante e fundamental nesta relação: a confiança!

A falta de confiança minou o processo de negociações entre os 277 cidadãos angolanos (na sua maioria estudantes) e a equipa da Missão Diplomática em Varsóvia. A estrutura é bastante burocrática, e os centros de decisão em Luanda nem sempre respondem com a celeridade necessária e respondem às necessidades solicitadas pelas Missões Diplomáticas e Missões Consulares . Muitas vezes, embaixadores e cônsules ficam numa situação bastante caricata, em que estão no "teatro das operações" e nada podem fazer porque a cadeia de comando é tão alargada e eles nem na primeira linha estão. Também verdade seja dita que, muitas vezes, a vontade e a visão de quem está in situ não encontram acolhimento em Luanda. Os embaixadores são, muitas vezes, colocados numa situação de "navegação solitária", em que a sua experiencia, visão e instinto são fundamentais para levar a "nau" a atracar em porto seguro, não sem antes deixarem para trás vários temporais.

A defesa e a protecção dos cidadãos são uma das principais tarefas do Estado. Daí que o Governo angolano teve a preocupação em acolher, proteger, apoiar e repatriar os seus cidadãos que fugiram da guerra da Ucrânia. O Executivo agiu com sentido de Estado. É um facto ! Mas temos de ser justos e sensatos em admitir que houve falhas no cumprimento desta missão. O facto de não existir uma estratégia estruturada e sólida para a diáspora é preocupante. Houve a criação de uma Comissão Multissectorial Ad Hoc para o repatriamento dos cidadãos quando existem uma secretaria de Estado das Comunidades e também um instituto das comunidades angolanas no exterior. E então qual é o papel destas duas instituições? Será que cada vez que tivermos cidadãos nestas e outras condições no exterior irão criar-se comissões multissectoriais? Não é mais prático que estas duas instituições do Ministério das Relações Exteriores (MIREX) exerçam o seu papel de facto?

O Instituto das Comunidades Angolanas no Exterior e Serviços Consulares (ICAESC) tem estado mais vocacionado para serviços consulares do que apoio e trabalho com as comunidades no exterior. A sua existência é quase desconhecida pela maior parte das comunidades angolanas na diáspora. Daí que estas situações são importantes que a instituição actue e faça a sua "prova de vida" junto das comunidades. Naquele que chamo de "Pacto angolano em Varsóvia", faltou capacidade negocial, coordenação, comunicação, concertação e confiança entre as partes envolvidas. Promessas de reembolso não cumpridas, garantias que não foram assumidas e divergências de pontos de vista em Varsóvia. Também entre Varsóvia e Luanda houve ruídos na comunicação que resultaram em certa procura de mediatização e aproveitamento político da acção.

A utilização de um Boeing 777 para repatriar apenas 30 cidadãos é resultado de uma falha de comunicação e coordenação técnica e logística, situação considerada "ridícula" pelo próprio comandante do voo, e que podia facilmente ser contornada com alternativas bem menos dispendiosas e eficazes. É preciso corrigir o tiro, criar estratégias e reinventar uma nova abordagem. Mais do que lavar as mãos como Pôncio Pilatos e dizer a estes 247 cidadãos que estão agora por sua "conta e risco", à excepção de determinada assistência, penso que é importante perceber-se por que razão eles não aceitaram regressar ao seu País. Este seria um ponto de partida para se perceber muito da essência, vivência, expectativas e anseios da nossa comunidade no exterior. Uma boa parte da chamada diáspora angolana sente-se excluída, desprezada, destratada e desvalorizada. Sente que o Estado não consegue realizar as suas expectativas e que não cumpre na íntegra com o seu papel de assistência, defesa e protecção dos filhos da terra no exterior. Faz-nos falta uma diplomacia de proximidade que compense os silêncios, as ausências e carências de afectos dos seus cidadãos.

Que este caso de Varsóvia seja uma lição, para que se crie um verdadeiro pacto com a diáspora! Que se adopte uma pedagogia de afectos nas relações! Que se perceba que existe uma Angola que acontece fora de Angola! Uma Angola culta, adulta, responsável e dinâmica. Uma Angola que urge revalorizar ..