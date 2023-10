Se é verdade que o plástico nocivo ao ambiente abunda e é urgente que a limitação da sua utilização seja finalmente promulgada, há pedaços de plástico, normalmente rectangulares, na perfeita proporção que da Vinci postulou, que são de uma enorme utilidade. Pelo menos por enquanto: até que o digital, que nos facilita a vida, e nos controla, o elimine por completo como acessório obrigatório nas sociedades modernas.

Os ditos assumem a forma de bilhetes de identidade, livretes, cartões de crédito ou débito, títulos de registo de propriedade, cartas de condução... eu sei lá!, uma infinidade de usos, que acabam por ser indispensáveis na nossa vida como cidadãos.

E aí é que, como soe dizer-se, "a porca torce o rabo".

Foi anunciado mais uma etapa do Simplifica - com a pompa e circunstância que nos são tão caras -, que consiste em aglutinar num único cartão o livrete e o título de propriedade dos veículos motorizados. Até aí, tudo bem. Tudo o que vier para "simplificar" é bem-vindo! Mas o problema é que o que se tem verificado na prática com todas as tentativas, que acreditamos sinceras, de simplificação de procedimentos ou de documentos, depara com uma estrutura muito bem organizada, resiliente e generalizada, de complicadores que logo tratam de tornar o simples, complexo, e o que deveria ser rápido-directo-eficiente, algo que necessita, ou do necessário "amigo na cozinha", ou do indispensável intermediário, que, naturalmente, cobra generosamente pelos serviços que deveriam ser prestados de acordo com as (já não tão) módicas quantias estabelecidas pelo Estado.

Vai-se tratar do BI, e o BI não pode ser emitido porque "não há cartões".

Vai-se revalidar, ou obter, a carta de condução, mas a carta não está pronta no prazo inicialmente indicado porque... "não temos cartões para imprimir".

Vai-se tratar do multicaixa, em particular na prestigiada instituição bancária que continua a servir uma parte considerável do pessoal na reforma, e enfrenta-se uma bicha das antigas, que não é completamente atendida porque "os cartões acabaram".

E por aí vai!

A falta de atenção à necessidade de se proverem os recursos necessários para que os sistemas funcionem e o devido controlo para que os mesmos não sejam corrompidos pelos inevitáveis intermediários - que são, obrigatoriamente, alimentados por quem os gere -, grassa. Exemplos de BUAPs que não funcionam porque não há sistema, de passaportes que não se emitem, porque não há cédulas, e de uma infinidade de serviços públicos que deixam de funcionar, ou porque não se garante a continuidade dos serviços que são suporte indispensável (como as comunicações) e a logística imprescindível (como os cartões/cédulas), ou porque se deixa que alguns se apropriem dele ligando um "complicómetro", para que depois possam "simplificar" a troco de uma quantia a negociar, é infindável.

E é tempo de se acabar com esta situação. Inaugurar não chega!

Tópicos relacionados Opinião