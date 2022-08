Estava há poucos meses em Malanje, na qualidade de Delegado do Ministério da Agricultura, quando apareceu-me um imberbe - éramos todos - jornalista a querer saber o que eu tinha para dizer naquele 1978, Ano da Agricultura. Marcado por más experiências anteriores, disse-lhe que preferia falar do assunto do meu modo e dava como exemplo uma reportagem feita em 1977 pelo Reginaldo Silva no Cuanza Sul, após conversa semelhante.

Passados alguns dias li no Jornal de Angola uma entrevista minha da autoria de Gustavo Costa, inteligentemente tecida. Falámos mais tarde sobre o assunto amigavelmente e iniciámos uma relação que foi crescendo com o tempo.

Tive muito boas amizades que fui perdendo, umas pela lei da morte, outras pelas curvas da vida. A Amizade Gustaviana foi diferente, sempre dilatada na espuma dos tempos e entrelaçada nas múltiplas dimensões da nossa vida angolana. Com muita cumplicidade à mistura.

Naturalmente convidou-me para colaborar no projecto do Novo Jornal logo de início. Amizade alimentada por longas conversas recheadas de bom humor, como na última, na véspera do trágico acidente, perante a dor dos momentos que estamos a viver no nosso sofrido país.

Conversa em que abordámos o seu último trabalho que saiu na Revista do Expresso de hoje, e do texto que queria escrever para a edição do Novo Jornal também de hoje.

Conversa que terminou com a sua sonora gargalhada: "estou sozinho aqui no "hospital da covid", apenas com 40 camas vazias e milhares de mosquitos". Já tenho saudade da tua gargalhada!