Nas últimas três semanas, tive a oportunidade de participar em interessantíssimos fóruns de debate sobre questões relacionadas com o universo do direito desportivo, sobretudo com o procedimento para formalização das associações desportivas, sobre o mecenato e o patrocínio desportivo.

No calor das discussões acirradas entre juristas, contabilistas, empresários, dirigentes desportivos, jornalistas, burocratas do sector públicos, etc., emergiram outros tipos de temas igualmente interessantes e tecnicamente estimulantes relacionados com a tributação das organizações desportivas, com a segurança social dos agentes desportivos, contratos de transferência, contratos de trabalho desportivo, direitos de imagem dos atletas e tantos outros.



Sem dúvidas que o direito desportivo pode ser uma área de conhecimento muito atractiva, sobretudo para os jovens advogados que se vão lançando para o mercado da advocacia e também para os já seniores, usando uma expressão desportiva. Nesta altura, há muito espaço para crescimento e poucos profissionais com formação diferenciada e especialmente dedicados às questões jurídicas do desporto.



Alguns casos mediáticos aqui entre nós como a polémica transferência do futebolista Depú do Sagrada Esperança para o Petro, o caso "Vingumba", que arrastou o Ferrovia do Huambo para o abismo da segunda divisão, as makas eleitorais que ciclicamente vão acontecendo de quatro em quatro anos, algumas somente resolvidas nas barras dos tribunais, são ilustrativos da dinâmica deste sector.

Fora das nossas fronteiras, os exemplos são múltiplos, como é o processo de julgamento do Neymar, que decorre, neste momento, na corte espanhola por fraude fiscal, entre outras acusações de natureza financeira.



Para se actuar na área jurídica do desporto, é preciso ter flexibilidade, um certo jogo de cintura mental e ter conhecimentos consolidados em diversas áreas do Direito, para além do domínio de outros idiomas. No site da FIBA, por exemplo, muitos documentos estão somente publicados em inglês, francês e espanhol.



É importante destacar aqui, como ponto de partida para um jurista que se queira aventurar pelos labirintos do apaixonante mundo do direito desportivo, a necessidade de fazer um estudo aturado do quadro regulador do desporto em Angola, nomeadamente a Lei do Desporto, Lei das Associações Desportivas, o Decreto Presidencial que regula o regime jurídico do contrato de trabalho do praticante, empresários desportivos e Formação Desportiva, Lei do Mecenato e demais legislação conexa que foi sendo publicada.



Todavia, a expressão muito conhecida no meio jurídico "quem só de direito sabe nada sabe" é ainda mais verdadeira no mundo do desporto, sendo este reconhecidamente um fenómeno social que extravasa totalmente os limites do direito, emergindo espontaneamente da própria natureza humana e estando intimamente correlacionado com múltiplos outros saberes científicos e não só.



Certamente que ajudará muito aos juristas que optarem por se dedicar ao direito desportivo para além de terem conhecimentos sólidos de outras áreas, como direito do trabalho, dos contratos, fiscal, administrativo e outros, aplicarem-se igualmente ao estudo de questões relacionadas com a gestão financeira, contabilidade, técnicas de negociação, marketing desportivo, de pelo menos um dos idiomas estrangeiros mais usados pelas organizações internacionais e, por fim, mas não menos importante, cultivarem uma boa dose de paixão, diria mesmo bígama, pelo desporto e pelo direito.