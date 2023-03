Discutir os problemas do País com um conjunto de pessoas verdadeiramente preocupadas com o futuro pode ser um verdadeiro exercício de autoflagelação quando a tendência de vermos apenas o negativo suplanta qualquer outra. O País enfrenta os maiores desafios, e o desfiar do rosário dos fracassos pode transformar-se num elemento inibidor, que, ao cultivar o desânimo no espírito de cada um, acabe por plantar, bem fundo, a sensação de que não vale a pena. Que qualquer iniciativa está votada ao fracasso. Infelizmente, os exemplos são muitos, cada um deles mais definitivo, e para cada iniciativa, à partida boa, encontram-se de imediato as habituais e sempre as mesmas dificuldades, e um resultado que ficou muito aquém do esperado. Um fracasso anunciado.

A agricultura é um caso recorrente: desde as sementes que não chegam, ou que, quando distribuídas em programas que deveriam beneficiar os camponeses (ou não tanto), acabam nos mercados a preços especulativos, até aos adubos, que há anos têm algumas fábricas prometidas em território nacional que tardam em materializar-se, as queixas são ensurdecedoras, e os representantes da classe sentem-se impotentes. Entretanto, distribuem-se tractores para parcelas que não o justificariam, em vez de se criarem as cooperativas que poderiam prestar o serviço a um maior número de explorações agrícolas, rentabilizando o equipamento, e satisfazendo as necessidades de muitos outros. Para agravar a situação, quando ainda assim se produz, não se consegue escoar, e a safra apodrece, ou por não existir uma logística adequada para que a mesma chegue ao mercado, ou porque, entretanto, se faz concorrência ao produto nacional com produto importado, inviabilizando-o. Mas isto todos sabemos. O grave é o número de programas - megaprogramas, claro!-, que indivíduos inteligentíssimos gizaram, gastando-se milhões de dólares para os implementar - que prometiam resolver todos esses problemas perfeitamente identificados -, com resultados desastrosos. O peso do fracasso, que já não parece ser por acaso, é que esmaga o optimismo de quem quer ver o problema solucionado.

A informalidade é outro problema perfeitamente identificado, embora talvez sem a assumpção de ser uma consequência. É consenso que se tem de aproveitar a energia criadora de quem sobrevive em condições tão adversas, que vão desde a falta de crédito, ao excesso de pancada. E aí temos o programa de formalização dos informais. Aplaudido! E a construção de mercados lindos, com bancas reluzentes. E a conta bancária para quem adere. Mas então, o mercado transfere-se para o lado de fora do mercado. Os formalizados não vendem e rapidamente se informalizam novamente, e o desespero de quem desenhou tão cuidadosamente um programa que deveria funcionar é visível. Como promover o pequeno negócio, a cantina, a banca de mercado, criando condições para que a supermulher/homem informal, persevere, e seja um exemplo para que os outros se juntem a eles, em vez de lhe fazerem uma concorrência desleal?

Os problemas são mais que muitos. Vamos educar o nosso povo, garantindo a tão ilusiva merenda escolar! Encontrar soluções de microcrédito que funcionem por um período superior ao da campanha eleitoral! Combater verdadeiramente a corrupção! Será suficiente? Como se transformam as mentalidades?

Não nos concentremos apenas no lado escuro da lua. Há, claramente, a falta de uma análise cuidadosa depois de cada fracasso, para que, como tem sido habitual, não nos atiremos para a nova aventura igual à anterior e que, como ela, vai falhar miseravelmente. É preciso ver os casos de sucesso, que também há, e perceber porque aconteceram. Mas o que é urgente é o restabelecimento da confiança na sociedade, pois, hoje, nos encontros em que se procuram descortinar soluções, só se vislumbram semblantes derrotados à partida, subjugados por uma montanha de problemas.

Temos de encontrar a força para acreditar no futuro!