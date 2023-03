Não se trata de algo novo, nem é uma conclusão que surpreenda qualquer atento analista, pois há muito que os diferentes tribunais superiores dão fortes indicadores de ter permitido que o poder político se instalasse em área restrita da acção da justiça.

São notícia pelas mais negativas razões os nomes dos presidentes do Tribunal Supremo, do Tribunal de Contas, do procurador-geral da República e também as polémicas deliberações do Tribunal Constitucional. Esse mesmo Tribunal Constitucional que nunca respondeu ao pedido do Grupo Parlamentar da UNITA quanto à inconstitucionalidade decorrente da ocupação de lugares no Parlamento, a que não tinha direito a bancada parlamentar do partido do regime. Inconstitucionalidade recentemente corrigida, certamente depois de uma concertação, nos bastidores, entre o poder político e o judicial, que preferiu não exercer a sua missão e continuar a escudar-se no silêncio e nas ordens superiores. Nós continuamos à espera do pronunciamento do TC, pois nunca foi formalizada a retirada do pedido.

Um país não se constrói sem justiça! Por isso, as injustiças que se avolumam e que são causadoras, entre outros fenómenos do crescimento da extrema pobreza em que vivem milhões de angolanos; da exclusão de que se queixam comunidades inteiras neste País; das agressões e perseguições a que são sujeitos angolanos que defendem a alternância do poder político, sem que a Procuradoria mova um dedo para os proteger; da distribuição de fatias do erário através de contratos simplificados, em nítida agressão à boa governação e à transparência; a escandalosa partilha de benefícios a juízes decorrente de condenações por estes efectuadas, abrindo perigosíssimo precedente de negação da justiça perante o quadro de interesses pessoais.

São enormes os atropelos à Constituição, através das limitações às liberdades cívicas e políticas dos cidadãos, com o triste espectáculo de qualquer cidadão hoje poder abrir o seu telemóvel e acompanhar a desesperada denúncia de uma jovem mãe angolana, esposa de um activista cívico, afirmar que foi perseguida em Angola, foi violada, fez denúncias que foram silenciadas, teve de abandonar o País e mesmo lá fora, em Moçambique, foi alvo de perseguição e de atentados contra a sua vida! Um Estado que assim se comporta não é Democrático, nem de Direito!

Pode o Presidente do Tribunal Supremo mentir à Assembleia Nacional, informando a esse órgão de soberania não existir qualquer processo contra Manuel Pereira da Silva "Manico", podendo assim ser-lhe conferida posse para presidir à CNE, quando, na verdade, naquela mesma altura corriam dois processos contra, que nunca permitiriam a posse? Mal vai o País cuja liderança permite ter na chefia do Tribunal Supremo, na chefia da CNE, do órgão que organiza e confere legitimidade a quem governa, figuras de moralidade questionável.

Pouco adianta vir chorar lágrimas de crocodilo, quais S. Tomé "cá da banda" quando se andou a beneficiar do repasto!

Quem o afirma foi alvo de perseguição política, calúnias públicas, agressões aos direitos cívicos e políticos, congelamento de contas bancárias, sem qualquer notificação judicial, perdas de património testemunhadas pelas televisões públicas e presenciadas pela Polícia, também sem a competente e anterior notificação judicial e tudo isto, perante o silêncio da PGR!

Uma sociedade que não promova e pratique a justiça jamais alcançara o desenvolvimento para o seu povo.

*Presidente da UNITA

