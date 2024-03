O interessante é que isso também é verdade para quase tudo o que nos acontece na vida. Começando pelo mais importante: as relações pessoais. Quantas vezes nos demos conta que só passamos a conhecer a pessoa com quem cruzamos, e que nos despertou um ou outro sentimento, quando nos dedicamos a lê-la mais cuidadosamente, o que tanto nos pode aproximar, como afastar, irremediavelmente, dela? Daí a beleza das relações prolongadas, as que perseveram e se descobrem cada vez mais profundas e belas, pois todo um mundo só seu está presente em cada palavra. Em cada expressão. Em cada gesto.

E as cidades? Não é possível conhecer uma cidade numa visita apressada. Não conseguimos, na maior parte das vezes, sequer fazer um arranhão no verniz que nos ilude, nos trajectos turísticos por onde nos conduzem ávida e apressadamente. Porque a cidade é mais que as pedras, os jardins e as pessoas que nos são presentes. Muito mais! A alma da cidade está no seu passado. Nos passos que palmilharam as suas ruas. Nos gemidos dos que as construíram. Nas ilusões e desilusões dos que as sonharam. Por isso entendo aqueles que dedicam uma vida a uma cidade. A sua cidade. Porque a cidade é um organismo vivo, que renasce todos os dias diferente, incorporando as memórias na sua pátina do tempo, qual impressão digital. Elas são, para os longevos, uma parte de si. Pois o filme da sua vida desenrola-se nas ausências e nas presenças que o seu olhar descobre em cada recanto da urbe que calcorreia. Cada pedaço da história. Cada pedaço da vida.

Luanda, cidade velha, é um livro riquíssimo, repleto de episódios que reflectem a história do mundo, nos seus mais de quatro séculos de existência. Os símbolos pululam, ainda que muitas vezes descaracterizados, ou encerrados em becos criados por uma (des)urbanização desenfreada e pouco cuidada. Mulemba Waxa Ngola, os contactos do mundo colonial e mentiroso com os reinos de Ngola, a Maianga do Rei, escondida e desprezada, ela que foi o sinal de sobrevivência para a nova urbe de Paulo Dias de Novais alimentando a cidade alta, o Baleizão, restos da cidade baixa, dos sobrados em vias de extinção, a Igreja de Jesus, o sinal da irmandade que se estabeleceu para subjugar os povos africanos, ali, bem ao lado do poder temporal, a Ingombota e o seu sucedâneo, Bairro Operário, consequência da expansão desumanizada da cidade branca, as "vilas" de Luanda, como Alice, Clotilde, Escraquenha, Madame Bergman, com características muito próprias porque ligadas a um colono empreendedor com a capacidade de criar comunidades que depois foram engolidas pela cidade, a Casa de Reclusão e o 4 de Fevereiro, a Mutamba, o coração da cidade no tempo dos machimbombos e o Liceu Mutu ya Kevela, ex-Salvador Correia, com a sua estrutura imponente e o seu lugar na criação da intelectualidade angolana que viria a destacar-se na luta, que culminou com o acto, a 11 de Novembro, ali no Largo da Independência. Os sinais ainda aí estão (tantos) para ser (re)descobertos, cada vez mais ténues.

Permitem uma infinidade de leituras, haja vontade.

Quem pensa uma cidade sem passado, cria uma cidade sem alma. Cidadãos ocos!