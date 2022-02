A agitação que se percebe na sociedade que trabalha fora do sector primário - cerca de 20% da população em idade activa - mostra uma salutar actividade que, se traduzida num diálogo construtivo entre as partes envolvidas, pode ser muito positiva para o País.

O sector público, em particular, tem vindo a ser agitado por repetidas reivindicações de profissionais dos mais variados quadrantes, o que mostra o momento delicado que se vive, onde ajustamentos há muito necessários ainda não foram feitos, e se tornam bastante difíceis de satisfazer, pois há uma clara falta de compatibilidade entre a capacidade do Estado de aumentar os salários e o aumento do custo de vida, que se vem traduzindo nas taxas inflacionárias muito elevadas que corroem o poder de compra dos trabalhadores assalariados, seja quais forem as suas qualificações. E essa realidade não afecta apenas o sector público, pois a maioria do sector privado ainda não conseguiu recuperar dos anos difíceis de recessão que têm diminuído de forma significativa a dimensão do mercado, mantendo-se numa situação difícil, passando, necessariamente, uma parte dessa factura para os trabalhadores.

O facto de vermos médicos, enfermeiros, professores do ensino de base e universitários, trabalhadores das áreas judiciais, entre outros, apresentando cadernos reivindicativos, deve ser vista como uma oportunidade para se analisar, por quem tem essa responsabilidade, a arquitectura salarial de todo o sector público (que acaba por ter reflexos igualmente no sector privado), para encontrar uma plataforma de entendimento que promova a justiça salarial, permita uma adequada distribuição de rendimentos (o que acaba por ter igualmente um reflexo positivo na economia via aumento do consumo), e faça que todos tenham outro ânimo para enfrentar o enorme desafio, que é melhorarmos os níveis de produtividade nos vários sectores da administração pública e da economia, de uma forma geral. Só isso permitirá uma melhoria de desempenho que se traduza não apenas no desenvolvimento económico, mas na criação de um sector social que atenda, satisfatoriamente, às necessidades da população, condição indispensável para que esta possa contribuir para um país mais próspero. Sem educação, saúde e serviços públicos de qualidade, não é possível termos o País que queremos.

Mas é importante reflectirmos sobre o porquê desta agitação. Pois as causas, pensamos nós, não estão apenas nas dificuldades dos que reclamam. O facto de ser do conhecimento público de que há sectores da administração pública, com a notória relevância para áreas das finanças (nomeadamente a AGT), que usufruem de condições especiais, desencadeia, naturalmente, um movimento de indignação que não pode deixar de ser considerado justo. Afinal, não existe qualquer razão que justifique, do ponto de vista ético, que profissionais que se dedicam a colectar impostos estejam acima dos patamares salariais de outras classes que não são menos importantes para o funcionamento do País. Servidores públicos (ou partidários) ostentando sinais de novo-riquismo e a insistência em investimentos públicos, cuja oportunidade é claramente questionável no momento que se vive, e onde se gastam rios de dinheiro (o tal que não existe para melhorar os salários dos trabalhadores) mal aplicados, cria um clima de falta de confiança nos gestores do erário, legitimando todas as insatisfações.

A correcta interpretação dos sinais, um diálogo construtivo com as forças vivas da nação, e uma preocupação constante com a justiça social, urgem. E são fundamentais para a paz que todos queremos.