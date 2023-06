Desde que acordamos até ao momento em que nos deitamos, estamos em constantes processos de comunicação e é indiscutível a presença dos elementos tradicionais: emissor, mensagem e receptor.

Se a comunicação desaparece, desaparece o desenvolvimento cognitivo, desaparece a troca de ideias, desaparece a percepção, desaparecem as causas comuns, entre outras coisas.

Comunicar, enquanto palavra, vem do latim, communicare, que significa tornar comum, associar, compartilhar.

No contexto das sociedades, o Jornalismo passou a ter a missão cabal de divulgar factos e motivações de interesse geral, para um universo de destinatários que, no âmbito da comunicação, enquanto ciência, visa promover consciencialização, prazer, colectividade e opinião.

Com o surgimento de novos paradigmas e a exigência natural da humanidade, as grandes instituições criaram Gabinetes de Comunicação e Direcções de Marketing com profissionais dedicados à comunicação, para alinhar pessoas numa mesma estratégia e visão, para definir sentimentos de pertença e projectar afinidade e orgulho.

Muito atentas à relação do consumidor com os seus produtos e serviços, as grandes marcas públicas e privadas estabelecem estratégias de comunicação para defender e reforçar o seu posicionamento no mercado. Se a comunicação falha, há ruído na compreensão da mensagem e há descrença. E o pior que pode acontecer é a ausência de credibilidade, porque o caminho de volta é maior e mais exigente.

A comunicação é só uma poderosa ferramenta estratégica para o alcance de resultados, contudo, em Angola é reiteradamente protelada e relegada. A constatação mais recente é o anúncio da subida do preço da gasolina a menos de 1 dia para entrar em vigor. Mais crítico ainda é a gestão da entrega dos cartões subvencionados que não obedeceu a timings de preparação, não foi assertiva e nem respeitou o público-alvo, culminando em celeumas e um certo caos.

Quando há um mês a SONANGOL anunciou que se estava a preparar para actualizar os preços dos combustíveis, justificando que 64% dos derivados eram importados, com gastos, só primeiro trimestre do ano, de 800 milhões de dólares, o Executivo deveria ter estabelecido logo a partir dali um plano de comunicação eficaz.

Utilizando as técnicas e ferramentas necessárias, conhecendo o público e o que se quer dele, reconheceríamos a vontade política e a necessidade efectiva de se continuar o avanço gradual da retirada da subvenção, perante um cenário já degradante com a desvalorização do Kwanza.

Os governantes precisam de ser mais pedagógicos na sua abordagem, mais audazes, mais concisos, precisam de acreditar e interpretar o que passam publicamente para que sejam compreendidos. Precisam ainda de perceber para quem estão a comunicar, sendo este o ponto de partida para aquilo que se definiu como prioridade: comunicar mais e melhor.

Para nós, cidadãos, é importante saber porque nos vão sempre ao bolso sem que se aviste o perfil da bússola. Não podemos estar sempre na linha vermelha, sem resposta às nossas inquietações ou soluções à frente, e a ser vistos como os maus da fita.

Os protestos dos taxistas e moto-taxistas no Huambo e na Huíla (Lubango) não foram insurreições. Esse tipo de manifestação da liberdade é um factor endógeno à falta de estratégia anunciada, sendo que os órgãos de direito devem ter mais cautela na intervenção e naquilo que se propõem resolver.

Os dois maiores produtores de petróleo de África estão na corrida para acabar com a subvenção aos combustíveis. Na Nigéria, o subsídio termina este mês, com uma transição suave, como indicou o seu Governo, que levou a população ao pânico, tal como aqui, e a lotar os postos de abastecimento.

Ambos os países admitem que esta medida vai permitir investir mais em projectos públicos. Entretanto, o certo é que o poder de compra, por exemplo, de quem mora nos arredores de Luanda e trabalha no centro da cidade diminuiu significativamente, um cenário que se vai alastrando de ano para ano com a implementação do IVA, subida do IRT, crise petrolífera e instabilidade cambial.

Ao longo dos anos, o Governo tem tomado decisões sem que se avente em conformidade com as causas e os efeitos. E ainda que se afirme que se está a trabalhar na redução do impacto da subida da gasolina no contexto social, o que observamos é um vazio relativamente ao futuro.

Certamente, vivemos um dos piores estágios da nossa economia, e, se a maré ganha força, o marinheiro arrisca-se a perder o controlo da embarcação.

Numa altura em que tudo parece estar a concorrer contra o bem-estar e paz de espírito do pacato cidadão, o mínimo que se poderia pedir é que nos levam mais a sério, que acabem com a precaridade de informação e que nos digam que País teremos até 2027.