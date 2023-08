Todos os dias partem do País jovens sem previsão de regresso, e mais outros partiriam se pudessem. A crise financeira, o desemprego, a falta de estabilidade política, económica e social, a falta de perspectivas e incertezas quanto ao futuro têm provocado uma fuga de quadros qualificados para o exterior. Governantes e pessoas bem posicionadas no aparelho do Estado e do partido criaram condições e têm "despachado" os seus familiares para fora de Angola. O que temos verificado com peregrinos angolanos nas Jornadas Mundiais da Juventude que estão a decorrer em Lisboa de 1 a 6 de Agosto era expectável e são situações que já vimos acontecer no passado com artistas, desportistas, estudantes e militares. Essa é uma realidade aos olhos de todos, e mais jovens e famílias irão sair do País em busca de algo melhor. João Lourenço tem de olhar para este cenário com preocupação, e o seu Executivo deve criar condições para atrair os que estão lá fora e manter os que cá estão. Ter um visto hoje representa a realização de um sonho, sonho de uma vida melhor e de novas oportunidades.

Na canção "Visa para un Sueño", o compositor, cantor e produtor musical dominicano Juan Luis Guerra fala de "Um visto para um sonho, um visto para não mais voltar...Com mil papéis de solvência, que não lhes dão para ser sincero". As pessoas cujas vidas dependem da decisão de sair do seu país seguirão cruzando as fronteiras em busca de novas oportunidades. Esse sentimento é reflexo de falta de respostas aos anseios dos jovens e de descrença de mudanças do actual cenário socioeconómico num curto e médio prazos. As pessoas estão a emigrar em busca de saúde e educação públicas de qualidade para si e para os seus filhos. Quando não parte a família completa (falo de pai, mãe e filhos), temos o caso em que um líder da família fica cá, em Angola, e vai fazendo remessas para apoiar no sustento dos membros que se encontram no exterior. É preciso andar muito, viajar muito para se alcançar aquilo que podíamos ter aqui bem perto de nós. "Nos últimos meses, temos detectado uma maior frequência da junção de documentos fraudulentos na instrução do processo para a obtenção de vistos, não só relativo a Bilhetes de Identidade angolano, passaportes, mas também documentação portuguesa falsa, manipulada para forjar uma ligação a cidadãos portugueses", denunciou a cônsul-geral de Portugal em Luanda, Rosa Lemos Tavares, durante um encontro com o ministro do Interior, Eugénio Laborinho, na semana passada. Também disse que é do interesse dos dois países que essas práticas sejam desaconselhadas. Esse cenário é reflexo de como a obtenção de um visto "Schengen" representa o início de um sonho que tem na maior parte das vezes Portugal como destino final ou apenas a porta de entrada para o espaço europeu.

Esta situação pode, à primeira vista, criar certo "alarme social" à estrutura do Estado, porque não existe um processo migratório ordenado, regulado e controlado. Esse processo, com políticas inteligentes e estruturadas, pode ser um ganho para o País, onde o regresso destes cidadãos no futuro pode representar um factor de desenvolvimento e de mudança positiva. Muitos angolanos na diáspora têm tido um papel importante no desenvolvimento humano, social e cultural das sociedades em que estão inseridos.

Existe ainda em Angola (e mesmo entre quem governa) uma narrativa de diabolização dos seus compatriotas. A narrativa de diabolização da diáspora é sustentada na ideia de que, por decidirem ter ido viver longe da terra, esses cidadãos estão alheios à realidade e aos problemas do País, de que têm falta de patriotismo e de ligação à Pátria. Precisamos de uma nova visão, de uma estratégia, de uma nova abordagem, de um novo processo de consciência e de valorização das nossas comunidades espalhadas pelo mundo. Os angolanos na diáspora precisam de sentir que são também protagonistas e não meros actores secundários das políticas, estratégias e programas do Executivo de João Lourenço.

A questão da diáspora foi uma das grandes falhas dos longos anos de governação de José Eduardo dos Santos, que, mesmo tendo estudado no exterior e sido parte da diáspora angolana, como Chefe de Estado falhou, ao não ter concebido uma política de apoio, acompanhamento e cooperação com as nossas comunidades pelo mundo. João Lourenço reconheceu, na sua tomada de posse, a 26 de Setembro de 2017, que a diáspora angolana "merece uma atenção maior e cuja importância para o desenvolvimento do País deve ser levada em consideração".

Já disse em tempos que precisamos de um programa nacional de acompanhamento e apoio ao desenvolvimento da nossa diáspora, que valorize o potencial, a qualidade e a dimensão cultural, humana, técnica, científica, académica e profissional dos angolanos pelo mundo. Busca de visto para um sonho que começa a ser desenhado aqui, aprimorado lá fora e materializado cá no País. Essas chamadas "fugas" de jovens também podem ser um amargo que termina doce. E apreciem o cartoon do nosso Sérgio Piçarra sobre o assunto.