Em 2012, Angola estava em 42º lugar nesta lista da Fundação Mo Ibrahim, tendo, agora, com os dados a mostrar uma melhoria importante na resposta aos critérios decisivos nesta análise, subido dois lugares aproveitando, todavia, os recuos substanciais em alguns países onde ocorreram episódios de violência social ou golpes antidemocráticos.

Numa lista que tem nos dez primeiros lugares as Ilhas Maurícias, as Seychelles, a Tunísia, Cabo Verde, o Botsuana, a África do Sul, o Gana, a Namíbia, o Senegal e Marrocos, com São Tomé e Príncipe no lugar imediatamente a seguir, Angola aparece claramente no pelotão de trás, sendo que os autores do estudo, que garantem ser o mais abrangente e rigoroso do género no continente, totalmente independente e sem quaisquer submissões económicas ou políticas, totalmente assente na análise dos dados recolhidos, elogiam as melhorias verificadas em Luanda.

Para isso, contribuiu a aposta do Governo angolano na prossecução de políticas de transparência e a aposta no combate à corrupção.

Mas se para Angola, este documento apresenta dados positivos em comparação no tempo, mas pouco lisonjeiros no contexto pan-africano, o continente está claramente em retrocesso, mostrando esta análise do Fundação Mo Ibrahim, que pode ser visitado aqui, que existe hoje (dados incidem no ano de 2021) menos democracia e segurança e boa governação que em 2012.

Os autores do relatórios apontam como razão subjacente a esta deterioração o ressurgimento de golpes de Estado, militares no geral, como no Mali, Conacri, Burquina Faso, Sudão... e conflitos armados devastadores em vários países e regiões, sendo os mais impactantes a rebelião de Tigray, que evoluiu para uma mortífera guerra civil, ou ainda, entre outros exemplo, a violência abrasiva no leste da RDC,

Este documento apresenta ao mundo um dado importante para se perceber o que está a corroer as democracias e a boa governação em África: um aumento de enormes proporções nas 23 tentativas ou consumações de alteração à ordem constitucional entre os países analisados, de 2012 a 2021, o que refaz na memória de muitos os anos negros das décadas de 1980 e 1990.

Isso mesmo lembra Mo Ibrahim, o milionário britânico de origem sudanesa que criou esta fundação, apontando que a sucessão de golpes e intentonas a que se assitiu, "faz claramente lembrar a década de 1980, o que faz parecer que este tipo de atitudes voltou a ser moda em certas partes do continente".

As coisas aparentam ser tão negativas que o estudo aponta como factual a perda de segurança e a degradação do Estado de Direito para 70% de africanos neste período, sendo que mais de metade dos países do continente mostram uma degenerescência acentuada nestes requisitos, sendo que em algumas categorias também Angola aparece com um desempenho de fundo da tabela, como é o caso do Desenvolvimento Humano, na posição 48ª em 54 países.

Mas, já no capítulo da Segurança e Estado de Direito, Angola tem um desempenho mais positivo, situando-se no 32º lugar da lista nesta categoria, e no item da Participação, Direitos e Inclusão, o país ficou em 35º, enquanto nas Oportunidades Económicas, surge em pior classificação, em 41º, só negativamente ultrapassado pelas exigências da área do Desenvolvimento Humano.

O índice da Fundação Mo Ibrahim mostra que atrás de Angola, na 40ªa posição, estão a Mauritânia, a Guiné-Conacri, Burundi, Guiné-Bissau, Líbia, República do Congo, Chade, Sudão, RDC, RCA, Guiné Equatorial, Eritreia, Somália, e Sudão do Sul.

Entre a posição 11ª de São Tomé e a 40ª posição de Angola, aparecem, por ordem crescente, o Ruanda, o Quénia, o Benim, a Argélia, a Gâmbia, o Lesoto, o Burquina Faso, o Malawi, a Costa do Marfim, a Tanzânia, a Serra Leoa, Togo, Zâmbia, Libéria, Moçambique, Egipto, Gabão, Zimbabué, Nigéria. Uganda, Etiópia, Níger, Madagáscar, Eswatini, Camarões, Mali, Comoros e Djibuti.

Os dados mostram ainda que a pandemia da Covid-19 serviu aos Estados menos seguros nos seus alicerces democráticos para restringir as liberdades individuais, perseguir opositores e mostrar as tendências antidemocráticas que, por vezes, até aí, estavam camufladas na necessidade de mostrar ao mundo a ficção de que se estava a progredir nessa matéria.

Este índice da governação em África é composto por uma análise exaustiva de dados recolhidos em 54 países, tendo o cuidado de mostrar dados comparativos num período de dez anos.

A Fundação Mo Ibrahim explica ainda que a sua visão de boa governação é assente essencialmente na capacidade e aposta dos Governos e proporcionar políticas sociais, económicas, serviços e ambiental a que os cidadãos têm direito e possam dar como garantidos pelos seus Governos e que estes têm a responsabilidade de lhes proporcionar, o que está condensado nas quatro categorias em análise.