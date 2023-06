O Presidente da República nomeou o juiz Sebastião Domingos Gunza, que antes exonerou do cargo de inspector geral da administração do Estado, para o cargo de juiz conselheiro presidente do Tribunal de Contas. João Lourenço nomeou igualmente, mas para o Tribunal Supremo, o juiz Carlos Cavuquila, condenado num processo envolvendo fundos públicos, para a ocupar a vaga de juiz conselheiro reservada a juristas de mérito, dando seguimento à indicação do Conselho Superior da Magistratura Judicial (CSMJ).

Numa nota da secretaria de imprensa do Presidente da República, lê-se igualmente que tendo sido cumpridas todas as formalidades exigidas pela Constituição da República de Angola e pela Lei do Banco Nacional de Angola, com parecer favorável à nomeação do candidato indicado para o cargo de governador, o Presidente da República nomeou Manuel António Tiago Dias para o cargo de Governador do banco central.

Como avançou o Novo Jornal, o candidato proposto pelo Presidente da República ao cargo de governador do Banco Nacional de Angola, Manuel Tiago Dias, foi aprovado esta sexta-feira pelas comissões de economia e finanças e de assuntos constitucionais e jurídicos, com 24 a favor, nenhum contra e cinco abstenções.

Sobre a escolha de Carlos Cavuquila para ocupar a vaga de juiz conselheiro reservada a juristas de mérito, a nota de imprensa da Presidência apenas diz que "considerando que o Conselho Superior da Magistratura Judicial designou Carlos Alberto Cavuquila para o provimento da vaga de juiz conselheiro do Tribunal Supremo, o Presidente da República o nomeia para o cargo.

Cavuquila, vogal do CSMJ, "tinha sido anteriormente indicado como vice-presidente do júri de um concurso curricular para o recrutamento de cinco juízes do Tribunal de Contas, mas foi travado, em Maio, por uma deliberação do plenário deste órgão", escreve a Lusa, que cita a deliberação: Carlos Cavuquila "tem dois processos pendentes, um dos quais transitado em julgado, em que foi condenado a devolver ao Estado mais de 29 milhões de kwanzas, que ainda se encontra em execução, e um outro, a correr ainda trâmites, envolvendo valores aproximados de 1,4 mil milhões de kwanzas e 177 milhões de kwanzas, respectivamente".

"Carlos Cavuquila, que foi administrador do município do Cacuaco, em Luanda, é actualmente vogal do CSMJ, órgão presidido pelo juiz Joel Leonardo, também presidente do Tribunal Supremo e que tem estado no centro de várias polémicas, associado a suspeitas de venda de sentenças, má gestão e nepotismo", escreve a Lusa, acrescentando que o plenário do CSMJ decidiu designar Carlos Cavuquila para o provimento da vaga de juiz conselheiro, reservada a juristas de mérito "por se tratar do candidato imediatamente a seguir na lista de graduação final" do concurso curricular para preencher oito vagas de juízes conselheiros, estando ainda uma vaga em aberto.