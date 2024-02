A direcção da Assembleia Nacional está preocupada com o atraso na instalação da Televisão do Parlamento, e pediu mais dinamismo às empresas responsáveis pelas infra-estruturas para que, até final do mês Março, se possa concluir com êxito toda a parte estrutural do projecto.

"Apelamos aos responsáveis das empresas, encarregadas para a estruturação da TV Parlamento, maior dinamismo na instalação dos componentes técnicos e tecnológicos, bem como de infra-estruturas", recomendou esta quarta-feira, 14, o secretário-geral da Assembleia Nacional, Pedro Agostinho de Neri.

Para a instalação da TV Parlamento estão encarregadas as empresas TMG, Global Tronic e Criative Touch, esta última incumbida de monitorar todos os equipamentos técnicos a serem instalados.

Em Outubro do ano passado, a presidente da Assembleia Nacional, Carolina Cerqueira, garantiu a abertura da emissão do canal de Televisão e da Rádio Parlamento durante o segundo ano legislativo da V legislatura da Assembleia Nacional, para o público eleitor e a população em geral acompanharem "com profundidade" os assuntos abordados na Casa das Leis, mas até agora, nada aconteceu.

"A Assembleia Nacional tem uma intensa agenda a nível das comissões e dos Grupos Parlamentares e não sentimos que o público eleitor, bem como a população em geral, estejam a acompanhar com profundidade os assuntos que aqui são abordados", disse na oportunidade Carolina Cerqueira durante uma visita que efectuou ao gabinete institucional do Parlamento.

"Estamos a trabalhar para que a Rádio e Televisão, órgãos internos do Parlamento, possam arrancar no próximo ano legislativo para que todas as actividades parlamentares sejam divulgadas", acrescentou a presidente da Assembleia Nacional, anunciando que a previsão de lançamento dos canais de TV e da Rádio Parlamento seria em finais do mês Outubro de 2023, aquando da realização da 147ª Assembleia Geral da União Interparlamentar (UIP), o que não veio a acontecer e o canal parece estar longe de poder transmitir as sessões parlamentares.