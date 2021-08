"Esta apreciação pelo Tribunal Constitucional não é obrigatória. Ela (a proposta) vai só para o TC quando há dúvidas sobre alguma desconformidade nas alterações introduzidas, que podem chocar com qualquer princípio ou regra da revisão constitucional", disse à Radio Nacional de Angola Onofre dos Santos.

Segundo o juiz, esta proposta de iniciativa do próprio Presidente da República não suscita dúvidas sobre a sua constitucionalidade.

"O Tribunal Constitucional vai verificar se as alterações introduzidas estão dentro dos limites de qualquer revisão constitucional", acrescentou, salientando que a Constituição prevê alguns princípios que têm de ser sempre respeitados, como, por exemplo, a unidade do Estado, a democracia (...), o fundamento dos direitos fundamentais.

Na semana passada, o líder do Grupo Parlamentar do MPLA, Virgílio Fontes Pereira, disse à imprensa que a fiscalização preventiva do Projecto de Lei de Revisão Parcial da Constituição pelo Tribunal Constitucional foi requerida com urgência, acrescentando que, nesta altura, o TC ou já terá decidido, ou decidirá nos próximos dias, atendendo que já terão passado dez dias, que é o razoável para a decisão.

"Estamos, por isso, expectantes em saber qual será a avaliação a ser feita do nosso desempenho", indicou o parlamentar, ao manifestar que os deputados estão confiantes pelo facto de terem consciência que fizeram bem o "trabalho de casa", com "muita seriedade".

Virgílio de Fontes Pereira referiu ainda que a tranquilidade está subjacente ao facto de que o parlamento está sujeito aos limites materiais da Constituição, tal como o Tribunal Constitucional também está.

A Assembleia Nacional (AN) aprovou, a 22 Junho último, com uma maioria qualificada de 152 votos a favor, nenhum contra e 56 abstenções, a primeira revisão ordinária parcial da Constituição, 11 anos após a sua entrada em vigor.

Com esta revisão, a Constituição passa a ter 249 artigos contra os actuais 244, sendo que foram alterados 44 artigos e incluídos cinco novos.

A revisão elimina as dificuldades de interpretação que havia sobre a fiscalização do Executivo pelo Parlamento e assegura o exercício de voto aos cidadãos angolanos residentes no exterior.

Retira, também, da Constituição da República o gradualismo na implementação das autarquias, uma das principais divergências entre o Governo e a oposição.

As alterações aprovadas abrangem, igualmente, a estrutura de posicionamento institucional de órgãos, como o Banco Nacional de Angola (BNA), que passa a ter estatuto constitucional e uma nova forma de designação do seu governador.

A Lei Magna atribui ao Presidente da República e a um terço dos 220 deputados da Assembleia Nacional, em efectividade de funções, a iniciativa de revisão constitucional.