O director executivo do Instituto Angolano de Sistemas Eleitorais e Democracia (IASED) e coordenador do Observatório Eleitoral Angolano (OBEA), Luís Jimbo, entende que a coordenação pela UNITA, da comissão especializada da Assembleia Nacional que trata de assuntos do Poder Local, vai aproximar cada vez mais os dois principais partidos a fim de discutirem e negociarem matérias ligadas ao pacote legislativo autárquico, quando já só falta um diploma para a sua conclusão.

"Hoje existe uma maior consciência de participação cívica e política do cidadão, principalmente pela maioria da população que constitui as mulheres e os jovens, sobre a institucionalização das autarquias locais. UNITA e MPLA têm agora um ambiente de mais equilíbrio para discutir e negociar no Parlamento as cedências e os ganhos políticos com a institucionalização das autarquias locais", disse ao Novo Jornal Luís Jimbo.

Questionado pelo facto de a UNITA coordenar essa comissão que domina o panorama político angolano, Luís Jimbo respondeu que do ponto de vista político, o regimento interno da Assembleia Nacional não permite que as comissões de especialidade tomem iniciativa legislativa sobre a institucionalização das autarquias e a comissão de especialidade também não tem poder de fiscalização das tarefas da Comissão Interministerial para a Institucionalização das Autarquias Locais, recentemente criada pelo Presidente da República.

De acordo com Luís Jimbo, no sistema parlamentar angolano, somente os Grupos Parlamentares, orientados pelos partidos políticos, podem apresentar iniciativas legislativas para a institucionalização das autarquias, assim como o Chefe do Executivo, nas matérias reservadas e enumeradas na Constituição da República.

"A comissão de especialidade presidida pela UNITA poderá ter mérito ou não com base nas qualidades e valências dos membros que forem designados. Essa comissão integra as diferentes representações políticas partidárias com assento no Parlamento. Aliás, é uma comissão de especialidade do Parlamento que representa o povo e que recebe orientações da Presidente da Assembleia Nacional", frisou.

Para Luís Jimbo, "hoje em Angola existe uma maior consciência de participação cívica e política dos cidadãos, principalmente pela maioria da população, que incorpora as mulheres e os jovens, e é daí que vem a maior pressão política para a institucionalização das autarquias locais".

"O desafio da realização das autarquias neste quinquénio 2022-2027 é agora uma discussão de oportunidade político-partidária entre o MPLA e a UNITA, que está incluída no movimento Frente Patriótica Unida", concluiu.

Na Assembleia Nacional, o MPLA vai coordenar a primeira comissão que trata dos Assuntos Constitucionais e Jurídicos, e que terá como presidente o deputado Reis Júnior, a segunda, ligada à Segurança Nacional, tem como responsável a parlamentar Ruth Mendes de Carvalho, a quinta, de Economia e Finanças, foi entregue à antiga secretária de Estado para o Orçamento e Investimento Público, Aia-eza Nacília Gomes da Silva, a sexta, de Educação, Cultura, Assuntos Religiosos e Comunicação Social, presidida por Victor Kajibanga, a nona, de Mandatos Ética e Decoro Parlamentar, liderada por Sérgio Vaz, e a 10ª, de Direitos Humanos, Petições, Reclamações e Sugestões dos Cidadãos, que será coordenada pelo deputado Virgílio Tiova.

O principal partido da oposição, a UNITA, ficou com a terceira comissão, de Relações Exteriores, Cooperação Internacional e Comunidades Angolanas no Estrangeiro, e tem como presidente Alcides Sakala, a quarta, da Administração do Poder Local, que tem como presidente Franco Marcolino Nhany, a sétima, de Saúde, Família, Juventude e Desporto, Antigos Combatentes e Acção Social, liderada por Paulo Faria, e a oitava, de Ambiente, Ciência e Tecnologia, Trabalho e Segurança Social, chefiada por Clarice Mukinda.