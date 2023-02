Foi na véspera da recente visita da mais alta entidade do Estado espanhol a Angola, o Rei Felipe VI, que José Manuel Albares, ministro dos Negócios Estrangeiros, União Europeia e Cooperação do Reino de Espanha, abordou, em entrevista ao Novo Jornal, a política diplomática do seu país em África, em particular em Angola. Albares destaca o fluxo de visitas de altas autoridades nos últimos tempos entre os dois países e fala sobre os projectos que estão a ser implementados em Angola com o apoio de Espanha. A monarquia parlamentar adoptada por Espanha em 1978 e a visão espanhola sobre a guerra Rússia-Ucrânia não escaparam à conversa.

Que avaliação faz da visita do Rei Filipe VI ao nosso País?

Antes de mais, quero sublinhar a enorme relevância desta viagem: É a primeira visita de Estado de Sua Majestade o Rei Felipe VI e a Rainha Letizia a um país da África Subsaariana. Esta visita serviu para promover a curva ascendente do aprofundar da nossa presença em África e, bilateralmente, estreitar as relações entre Espanha e Angola. África está muito presente na nossa agenda externa: Sem ir mais longe, acabo de chegar de uma digressão pelo Níger, Nigéria e Guiné-Bissau para estreitar relações com estes três países. Assim, a Presidência espanhola dará especial prioridade aos assuntos que dizem respeito aos países africanos, com especial ênfase na promoção de investimentos transformacionais com foco na geração de empregos. Esta viagem veio dar testemunho, ao mais alto nível institucional, da importância que Angola tem para Espanha e da vontade das mais altas instituições espanholas de estreitar as nossas relações bilaterais. Além disso, a Espanha deixou claro que quer acompanhar Angola no seu percurso, presente e futuro, como Nação, como temos feito desde a sua independência. Os alicerces estão colocados; continuemos a construi-los; as bases que temos lançado nestes anos estão muito firmes.

É a primeira visita de um chefe de uma Casa Real europeia a Angola e isto tem um grande significado para nós. A questão que lhe coloco é a seguinte: Por que razão o Rei Filipe VI decide visitar Angola? Quais são os principais pontos da agenda desta visita?

O fluxo de visitas de altas autoridades nos últimos tempos entre os nossos dois países é extraordinário: O Presidente do Governo visitou Angola em Abril de 2021; por sua vez, o Presidente da República visitou Madrid em Setembro desse mesmo ano. No ano passado, em Setembro, o Presidente do Senado, quarta autoridade do Estado, participou da cerimónia de posse do Presidente Lourenço. Em dois anos, as mais altas autoridades dos dois Estados visitaram os nossos dois países, isso tem que significar algo, a nossa harmonia e compreensão em questões de interesse comum.

Por que, então, esta visita de Estado de Suas Majestades os Reis?

As nossas relações bilaterais estão a progredir num caminho muito bom; estamos numa encruzilhada muito boa para fortalecer os nossos laços nas áreas em que os dois países acordem. As relações políticas estão num momento particularmente bom; isso deve ajudar-nos a avançar em outras áreas do nosso diálogo sobre questões-chave como economia, comércio, interior, educação ou meio ambiente. A visita de Suas Majestades os Reis dará um impulso importante; as orientações nas diferentes áreas de colaboração que resultarem desta visita devem servir de guia para o futuro.

Angola é uma República e, como deve saber, o funcionamento das monarquias suscita sempre algum interesse entre nós. O Rei joga um papel muito importante na estabilidade política e social de Espanha? Qual é a visão dos espanhóis da instituição monárquica?

Nós espanhóis, na Constituição de 1978, decidimos que a forma política do Estado espanhol seria a monarquia parlamentar. Isso pressupõe que o Rei é o nosso Chefe de Estado e que lhe compete arbitrar e moderar o funcionamento das instituições, e exercer as funções que lhe são atribuídas pela Constituição e pelas leis. Esta função é valorizada e compreendida pelos cidadãos espanhóis.

