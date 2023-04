A Semana da Legalidade começa este ano bastante concorrida e com grande projecção mediática, por causa da escolha dos três candidatos eleitos pelo Conselho Superior da Magistratura do Ministério Público (CSMMP), que vão ser agora propostos ao Presidente da República, para ser o próximo Procurador-Geral da República. Inocência Maria Pinto foi, entre os nove concorrentes, depois da desistência de um, a mais votada, com 11 votos. Hélder Pitta Gróz e Mouta Liz obtiveram 10 votos cada. Os três nomes já seguiram para o gabinete do Presidente da República, João Lourenço, que nos próximos dias deverá tomar uma decisão.

João Lourenço não é obrigado a nomear o mais votado pelo CSMMP. Vai apenas escolher, entre os três, dois nomes: um para o cargo de Procurador-Geral da República e outro para o cargo de vice-Procurador. O Procurador-Geral da República e o seu vice são cargos de confiança política do PR e que resultam do poder discricionário que ele tem para a escolha de ambos. Ou seja, o PR não está "amarrado" a ter de simplesmente dar posse aos eleitos pela ordem do CSMMP. A força deste poder discricionário reside aí mesmo, em ser ele a ter sempre a última palavra. Os casos de Joel Leonardo (Tribunal Supremo) e Exalgina Gambôa (Tribunal de Contas) são bons exemplos do uso deste poder que a Constituição lhe confere. Ambos não foram os mais votados nas eleições em que participaram para os cargos, não foram os preferidos dos seus pares, mas chegaram aos cargos por força do poder discricionário do PR, da confiança pessoal e política de João Lourenço. E aqui reside a discussão entre os vários cenários que se vão cogitando em torno do próximo Procurador-Geral da República, cuja tomada de posse poderá ocorrer já no dia 27 de Abril, o dia da Procuradoria-Geral da República.

Esta eleição foi imposta por ter chegado o fim do mandato de Hélder Pitta Gróz, homem que tem sido a aposta de João Lourenço no combate que declarou à corrupção logo no início do seu primeiro mandato presidencial em Setembro de 2017. Pitta Gróz terá sido dos últimos candidatos a submeter a candidatura e a sua presença na corrida pode ser um sinal de ter garantias de continuidade. Durante estes últimos anos, acumulou muita experiência e domínio sobre os dossiês mais sensíveis do combate à corrupção. Embora criticado pela oposição de estar a dirigir o combate à corrupção de forma parcial e dirigida, o certo é que a estratégia de combate à corrupção levada a cabo pela PGR de Pitta Gróz tem sido apresentada como uma das bandeiras da governação de João Lourenço junto da comunicação social nacional e estrangeira, bem como nas visitas que faz ao exterior e também junto de organismos financeiros internacionais. Como não há duas sem três, João Lourenço deverá seguir a linha do que fez nos casos de Joel Leonardo e Exalgina Gambôa, não escolhendo o mais votado pelos seus pares e impondo a sua escolha. Aí pode-se justificar a permanência de Pitta Gróz na corrida, apostando João Lourenço numa solução de continuidade, face aos resultados alcançados, e alterando a figura de vice-Procurador, apostando, neste caso, em Inocência Maria Pinto, cuja presença também pode ser uma aposta de futuro e de equilíbrio do género. É a continuidade do actual Procurador-Geral e da estratégia de combate à corrupção e também aposta de futuro. Nesta solução/opção, quem sai de cena é Mouta Liz, cujas relações com Hélder Pitta Gróz já não eram das melhores e cuja imagem tem andado ultimamente beliscada em função de certas denúncias que pesam sobre si em alguns órgãos de comunicação social. Mas, caso seja afastado, sempre o será por força e razão do poder discricionário do PR, uma vez que junto dos seus pares teve igual número de votos que Pitta Gróz.

Outra alternativa que está sobre a mesa do PR é o da indicação de Inocência Maria Pinto para o cargo. É um quadro competente, experiente e respeitado pela sociedade, sendo que também seria uma aposta de João Lourenço na promoção do género e em dar um "toque feminino " ao combate à corrupção. Mas, com esta solução, quem João Lourenço colocaria como vice-Procurador? Hélder Pitta Gróz? Não acredito que alguém que já tenha estado no topo da hierarquia da PGR aceite o cargo de adjunto de uma nova liderança, nem João Lourenço o iria colocar em tal situação pouco digna e honrosa. Como se diz na gíria, "subir é para cima". Também não creio que Mouta Liz pretenda estar na condição secundária durante muito mais tempo. Ele próprio entende que tem dado muito à casa e à causa da Justiça, que tem sido "injustiçado" ao longo dos anos e que esta é a hora de chegar ao topo, sendo que o resultado da votação lhe deu outro alento e confiança. Mas aqui a confiança e a última palavra são mesmo de João Lourenço.

Uma terceira solução/alternativa, que seria a indicação de Mouta Liz, secundado por Inocência Maria Pinto, e exclusão de Hélder Pitta Gróz também foi cogitada, mas é tida como pouco provável. João Lourenço irá optar por uma solução de continuidade, estabilidade, visão de futuro e de confiança pessoal e política. A dupla Hélder Pitta Gróz e Inocência Maria Pinto parece ser a que melhor se enquadra na estratégia. Mas, nas próximas horas, muita água ainda vai rolar por debaixo da ponte, não fosse Abril o mês das águas mil. Abril é também o mês da Legalidade, da PGR e, este ano, o da escolha do Procurador-Geral da República.