Actualização do Registo Eleitoral oficioso no estrangeiro arranca na próxima segunda-feira

A actualizaçao do Registo Eleitoral Oficioso dos cidadãos angolanos residentes no exterior do País arranca na próxima segunda-feira, 17 de Janeiro, com o acto formal de abertura a ser realizado na cidade do Cabo, República da África do Sul, indica uma nota do Ministério da Administração do Território e Reforma do Estado a que o Novo Jornal teve acesso.