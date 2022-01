Estava em Nova Delhi, Índia, quando, pelas notícias, o Presidente João Lourenço lançou, no passado dia 18, a incubadora tecnológica Digital.AO, que tem por objectivo transformar ideias inovadoras de jovens angolanos em empresas produtivas e sustentáveis, bem como potenciar negócios. O estadista angolano disse, na ocasião, que o Centro Tecnológico Digital.AO "representa oportunidade de formação para que (os jovens) possam mais facilmente ser absorvidos no mercado de trabalho e desenvolver negócios". Dois dias antes, o primeiro-ministro indiano, Narendra Modi, anunciava o 16 de Janeiro como o Dia Nacional do Startup" no seu país. O governante interagiu com mais de 150 startups de sectores como a agricultura, saúde, educação, sistemas empresariais, segurança, meio-ambiente, indústria, serviços, entre outras.

É importante realçar aqui o projecto Startup Índia, lançado a 16 de Janeiro de 2016 por Narendra Modi, como um plano de acção de 19 pontos que funcionam como documento orientador da iniciativa. A Índia é terra de alguns dos empresários mais jovens e inovadores.