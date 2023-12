Semanário Novo Jornal/ 23 figuras e factos que marcaram 2023

AGO (R) A ou nunca -PR trouxe de Washington a fórmula para o investimento norte-americano

Epicentro do maior investimento dos EUA e da UE em África numa geração, visando desbloquear o potencial no sector da ferrovia, Angola precisa de criar condições internas para tirar proveito dos ganhos obtidos nesse reforço da cooperação com a maior potência mundial. O País tem à disposição, ainda, a AGOA (lei das isenções para chegada ao mercado americano), que aparece agora numa espécie de versão chinesa, e o investimento na energia.