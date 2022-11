Agricultura: Na terra das intenções não rebentam sementes - Dados oficiais mostram que políticas ainda não "adubam" campos agrícolas

O Presidente da República, na sua página pessoal oficial no Facebook, dirigiu esta sexta-feira uma mensagem aos agricultores angolanos, mandando um abraço aos "jovens, mulheres e homens que todos os dias lavram a terra para alimentar o País, soldados do desenvolvimento, a quem todos devemos reconhecer a entrega e a dedicação". No mesmo dia, o jornal Expansão traz os números da execução da despesa no primeiro semestre do Orçamento Geral do Estado em vigor, divulgando que, dos pouco mais de 324 mil milhões destinados à agricultura, apenas foram executados 78,6 mil milhões.