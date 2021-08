Segundo uma nota do Parlamento, a institucionalização desses símbolos tem como objectivo promover e projectar a Assembleia Nacional (AN) como um dos órgãos de soberania, devendo ser respeitados por todos os cidadãos.

"Esta é uma prática comum de muitos parlamentos, sendo estes de respeitabilidade obrigatória", diz a nota.

No projecto de regulamento prevê-se que a bandeira da AN adopte as mesmas dimensões da bandeira Nacional e deverá ser usada, diariamente, no exterior do Palácio da AN, edifícios dos gabinetes de apoio aos deputados dos círculos eleitorais provinciais e demais instalações pertencentes à Assembleia Nacional.

Por sua vez, a insígnia estará no estacionário e nos diversos materiais gráficos, físicos ou digitais, como em elementos representativos da dignidade do órgão (crachá de deputados, medalha, alfinetes de lapela, etc).

Por último, surge o martelo parlamentar, em formato de madeira, com um peso total de seis quilogramas. Importa realçar que este já é utilizado pelo presidente da Casa das Leis na abertura e encerramento da reunião constitutiva e das reuniões plenárias.

Durante o ano parlamentar que termina sexta-feira, 13, a Assembleia Nacional realizou uma reunião plenária solene, 13 reuniões plenárias ordinárias, 10 reuniões plenárias extraordinárias, uma reunião plenária ordinária do Grupo Interparlamentar da Assembleia Nacional; 11 reuniões da mesa da Assembleia Nacional.

No ano que finaliza amanhã foram realizadas 13 conferências dos presidentes dos Grupos Parlamentares e 11 Reuniões dos presidentes das Comissões de Trabalho Especializadas, 68 reuniões ordinárias, 22 reuniões extraordinárias e 32 reuniões de direcção das Comissões de Trabalho Especializadas.

Foram ainda realizadas duas reuniões ordinárias, quatro reuniões extraordinárias e oito reuniões de direcção do Grupo de Mulheres Parlamentares; oito reuniões ordinárias e cinco reuniões extraordinárias do Conselho de Administração da Assembleia Nacional.

Este ano os debates mensais regressaram à agenda do Parlamento, contabilizando dois sob proposta do Grupo Parlamentar do MPLA e da coligação CASA-CE.