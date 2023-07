A Assembleia Nacional vai alugar "viaturas luxuosas" à empresa Sky Drive, do filho do antigo presidente do conselho de administração (PCA) da BODIVA, Gomes Furtado, para apoiar e transportar deputados durante a 147ª Assembleia Geral da União Interparlamentar, a decorrer em Outubro deste ano, em Angola.

A Assembleia Nacional, no seu site oficial, informa que a comissão organizadora da 147ª Assembleia Geral da União Interparlamentar esteve reunida na terça-feira, 11, com empresas prestadoras de serviços identificadas para apoiar a realização do certame em áreas como o fornecimento de equipamentos informáticos, protocolo, marketing digital e assessoria de imprensa, catering, organização e gestão de eventos, entre outras.

Uma dessas empresas, contratada para assegurar a disponibilização de "viaturas luxuosas" para apoiar e transportar os deputados durante o evento, tem como sócio, através de outra empresa, a Bewith, Celso Miguel Leiro Furtado, um antigo alto funcionário do Ministério das Finanças (chefe do departamento de encargos centrais) e filho do ex-vice-ministro das Finanças e também PCA da Bodiva, António Gomes Furtado, verificou o Novo Jornal ao consultar várias escrituras.

A Bewith foi criada em 2009, por uma holding internacional e pelos sócios Luís Janeiro Gomes Ferreira e Celso Miguel Leiro Furtado, cujo pai, Gomes Furtado, é tido como o mais importante sócio dos negócios privados de Archer Mangueira, antigo ministro das Finanças e agora governador da província do Namibe.

Ambos foram citados no escândalo da Mercasa, em 2021, e chegaram mesmo a ser acusados pela justiça espanhola de receber subornos para permitir a construção do mercado de abastecimento em Luanda, num processo que envolvia ainda o antigo vice-ministro do Comércio Manuel da Cruz Neto.

Archer Mangueira veio "repudiar tão rebuscada orquestração", mas afirmou estar disponível "para colaborar em tudo o que a Justiça entenda ser necessário esclarecer neste caso".""

As empresas prestadoras de serviços escolhidas pela Assembleia Nacional para apoiar a realização da 147ª Assembleia Geral da União Interparlamentar (UIP), a decorrer em Outubro deste ano, em Angola, que vai acolher 1.400 deputados oriundos de 127 países do mundo, são, entre outras, a Eventos Arena, de comunicação e gestão de eventos, a empresa de rent-a-car Sky Drive, e a Procis.

Angola será o primeiro País africano a acolher uma Assembleia-Geral da UIP, com cerca de 1.400 deputados de todo o mundo e onde pela primeira vez, o hino da organização, com mais de 120 anos de existência será entoada.

Tanzânia, Malawi e Zimbabwe disputam a presidência da União Interparlamentar (UIP) para o triénio 2023-2026, cuja eleição terá lugar em Luanda, a 27 de Outubro próximo.

O português Duarte Pacheco ocupa o cargo, sendo o 30º presidente da organização, eleito em 2020.

De recordar que é a segunda vez que um país de expressão portuguesa organiza esta reunião, sendo que a última vez ocorreu há 63 anos, no Brasil.

A União Inter-Parlamentar é composta por 178 Parlamentos nacionais e 12 assembleias regionais. Actualmente é o principal interlocutor parlamentar das Nações Unidas.