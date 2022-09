As eleições de 24 de Agosto foram históricas, e a UNITA fez história. Adalberto Costa Júnior (ACJ) consegue o melhor resultado de sempre para o seu partido e com o mérito de o ter conseguido em menos de três anos, após ter sido eleito presidente (sem esquecer o período em que foi impugnada a eleição e voltou a concorrer à reeleição).

Vimos aqui uma UNITA que penetra nos centros urbanos e vai aí e acolá conquistar eleitorado. Um partido que está a deixar o cenário rural e que se urbanizou tomando a maior praça eleitoral, Luanda, ao seu principal adversário, o MPLA. Também a narrativa de uma organização tribal muito enraizada no Sul de Angola começa a ser aqui desconstruída com a UNITA a conquistar pela primeira vez três províncias e todas na região Centro e Norte do País (Luanda, Zaire e Cabinda), não só migra para o Norte como também vai ao Leste e "rouba" o segundo lugar ao PRS. Elege deputados em todos os círculos eleitorais, à excepção do Cunene, reforçando aqui que passa a ter o maior número de deputados em toda a sua história eleitoral (90). O maior número de deputados que a UNITA havia tido foram os 70 conseguidos nas eleições de 1992, na altura liderada por Jonas Savimbi.

Nestas eleições, ela passa dos 51 deputados conquistados em 2017 para os actuais 90, 2022, ou seja, consegue mais 39 lugares na Assembleia Nacional. Importa realçar que, em termos de percentagem de votos conquistados, passa de 26% (2017) para 44% em 2022 e fica a sete pontos percentuais do MPLA, que vence com uma maioria absoluta de 51%, o seu pior resultado de sempre em termos eleitorais. Começa também a desenhar-se aqui uma interessante bipolarização e, num Parlamento que é praticamente dominado pelas duas principais forças políticas do País, o MPLA e a UNITA, que juntos têm 95% dos votos, serão as únicas das cinco formações a ter um grupo parlamentar.

