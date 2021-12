Semanário Novo Jornal

Análise: Congressos políticos conflituosos e Lei sobre as eleições marcam 2021

Proibição de entrega de bens durante os pleitos eleitorais constante na Lei Orgânica sobre Eleições foi um dos factos relevantes registados em 2021. «Afastamento» do presidente do TC, cujas razões continuam sob um manto de especulações, e a impugnação do congresso da UNITA engrossam o leque de acontecimentos políticos que marcaram o ano de 2021.