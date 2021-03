Pesquisa da União Interparlamentar coloca Angola no grupo de 55 mulheres com melhor representação feminina no Parlamento. Com 65 senhoras na Assembleia Nacional, o País é classificado como o segundo melhor nos PALOP e quinto na SADC.

Angola é um dos 55 países (do mundo) com melhor desempenho em matéria de representatividade feminina no Parlamento, segundo uma pesquisa da União Interparlamentar, organização internacional dos Parlamentos dos Estados Soberanos, criada em 1889, cujo objectivo é mediar os contactos multilaterais dos deputados. O estudo consultado pelo Novo Jornal, na página oficial da organização, disponibiliza informações até Janeiro deste ano e classifica os países com base na percentagem de mulheres nos órgãos legislativos.

Entre os 192 países que fazem parte do ranking da União Interparlamentar, Angola ocupa a 52.ª posição, empatado com o Canadá, com as mulheres a representarem 29,6% dos assentos no Parlamento. No País, dos 220 lugares na Assembleia Nacional, 65 deles são ocupados por mulheres.

