Angola e o Senegal assinam esta quarta-feira, 25, em Luanda, no âmbito da visita do Chefe de Estado senegalês, Macky Sall, a Luanda, seis acordos de cooperação nos domínios da justiça, comércio, turismo, petróleo e promoção e protecção de investimentos, segundo uma nota da Presidência

A assinatura dos acordos está inserida no programa de visita que o Chefe de Estado senegalês, Macky Sall, efectua a partir de hoje, 24, a Angola, respondendo ao convite do homólogo angolano João Lourenço.

O Senegal planeia entrar para o ramo da exploração de petróleo no seu território a partir de 2023 e olha para Angola como um parceiro experiente nesta fase de lançamento do projecto petrolífero, conforme avançou ao Jornal de Angola a ministra dos Negócios Estrangeiros do Senegal, Aissata Taal Sall.

A agenda de trabalho do Presidente da República do Senegal a Angola vai prolongar-se até sexta-feira e inclui um encontro oficial com o Chefe de Estado angolano, João Lourenço.

A República do Senegal tem a quarta maior economia da África Ocidental. É membro da Comunidade Económica dos Estados da África desta região e faz parte da União Africana e da Comunidade dos Estados do Sahel-Sahara.