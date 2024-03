As grandes empresas do sector empresarial e os institutos públicos vão passar a ter auditorias externas de seis de em seis meses, feitas por empresas licenciadas empresas credenciadas e licenciadas pela Ordem dos Contabilistas e Peritos Contabilistas de Angola (OCPCA). O objectivo, segundo o Governo, é melhorar a transparência na prestação de contas.

As normas constam de diplomas levados à reunião do Conselho de Ministros, dirigida pelo Presidente da República, e são aplicáveis aos institutos e grandes empresas do sector empresarial público.

O objectivo é melhorar os processos de transparência, qualidade da prestação de contas "e com isso fornecer informação mais credível aos cidadãos", afirmou o director do gabinete jurídico do Ministério das Finanças, Manuel Freire aos jornalistas, no final da reunião do Conselho de Ministros.

"A periodicidade das auditorias, não aplicável a todas as empresas, será feita essencialmente às empresas de grande dimensão num período semestral", esclareceu

O Conselho de Ministros aprovou também nesta sessão um diploma sobre o recrutamento de pessoal na função pública, que, segundo a ministra da Administração Pública, Trabalho e Segurança Social, Teresa Dias, deve conferir maior transparência e credibilidade na admissão de funcionários.

Este instrumento legal "vem trazer mais simplicidade administrativa e vem também colmatar as grandes preocupações com a falta de transparência, corrupção e boas práticas ligadas à admissão de funcionários públicos", segundo a governante.