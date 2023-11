Angola mantém-se na lista dos países com mais casos de tuberculose, mas Governo baixa dotação para combate à doença no OGE2024

Angola volta a figurar na lista dos países com mais casos de tuberculose, tal como aconteceu na anterior edição do Relatório Mundial sobre a Tuberculose. O Governo, que no ano passado tinha disponibilizado perto de 8 mil milhões de kwanzas no Orçamento Geral do Estado, inscreveu no OGE2024 apenas 5,5 mil milhões.