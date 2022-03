Duzentos e quarenta e sete cidadãos angolanos radicados na Ucrânia, entre estudantes e trabalhadores, justificaram o não-regresso a Angola com o "alto índice de desemprego" no País, estimado em 32,2%, de acordo com dados mais recentes do Instituto Nacional de Estatística (INE), e com a actual qualidade de vida, que consideram "muito abaixo" da da Europa.

Ao Novo Jornal, por via da rede social WhatsApp, os jovens confessaram, em anonimato, que preferem ficar no velho continente e consideraram "triste" a realidade angolana.

"Sabemos que, em Angola, as coisas estão péssimas. É preferível girar pela Europa. Eu já estou aqui, volto mais para aí? Temos amigos e ex-colegas que regressaram há mais de três anos, mas, até ao momento, não têm emprego. Embora engenheiros, muitos dos meus ex-colegas estão a fazer táxi em Luanda... Não posso", lamenta um dos angolanos residentes na Ucrânia, formado em Electromecânica.

Embora sejam as principais causas, a taxa de desemprego e a qualidade de vida em Angola não são os únicos factores que levam esses cidadãos a recusar o regresso ao País. Entre outros, apontam o medo de serem "deixados à sua sorte", uma desconfiança que ganhou corpo, conforme os relatos, pelo alegado facto de as autoridades na Embaixada de Angola na Polónia se terem negado a cumprir as promessas feitas antes da Aeronave Boeing 777 ter aterrado em Varsóvia, para trazê-los de volta ao solo pátrio, face à guerra entre a Ucrânia e a Rússia.

Os cidadãos angolanos dizem ter recebido da Embaixada de Angola na Polónia a garantia de que lhes seria devolvido o valor que tivessem de gastar para sair da Ucrânia. Alguns alegam ter gasto entre 700 e 800 dólares para chegar à fronteira com a Polónia, mas a embaixada pretendeu devolver apenas 16 a cada.

